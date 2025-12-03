Σαν σήμερα 3 Δεκεμβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Διεθνής Ημέρα της Βασκικής Γλώσσας

Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία

Γεγονότα

1854: Εξέγερση χρυσωρύχων στην Αυστραλία, με 20 νεκρούς. Το περιστατικό, που θα μείνει γνωστό ως «Eureka Stockade», θα συμβάλει στη σφυρηλάτηση της εθνικής συνείδησης των Αυστραλών.

Γεννήσεις

1911: Νίνο Ρότα, ιταλός συνθέτης, που «έντυνε» μουσικά τις ταινίες του Φεντερίκο Φελίνι. (Θαν. 10/4/1979)

Θάνατοι