Σαν σήμερα 3 Δεκεμβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Σαν σήμερα είχε γεννηθεί ο Όζι Όζμπορν

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

  • Διεθνής Ημέρα της Βασκικής Γλώσσας
  • Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία

Γεγονότα

  • 1854: Εξέγερση χρυσωρύχων στην Αυστραλία, με 20 νεκρούς. Το περιστατικό, που θα μείνει γνωστό ως «Eureka Stockade», θα συμβάλει στη σφυρηλάτηση της εθνικής συνείδησης των Αυστραλών.
  • 1907: Αποχή από τα μαθήματα αποφασίζουν οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Αθηνών, διαμαρτυρόμενοι για το υποχρεωτικό του μαθήματος της Γυμναστικής («Γυμναστικά»).
  • 1912: Διεξάγεται η Ναυμαχία της Έλλης. Ο ναύαρχος Παύλος Κουντουριώτης κατατροπώνει τον τουρκικό στόλο στη θαλάσσια περιοχή των Στενών των Δαρδανελίων.
  • 1944: Πέφτει η πρώτη σφαίρα στα Δεκεμβριανά, μία από τις μελανότερες σελίδες της σύγχρονης ιστορίας της χώρας μας. 28 νεκροί και περίπου 100 τραυματίες, είναι ο τραγικός απολογισμός των αιματηρών επεισοδίων που συνοδεύουν τη διαδήλωση προς το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη στην πλατεία Συντάγματος.
  • 1963: Στην Ελλάδα, αποφασίζεται ότι τα διδακτικά βιβλία θα διανέμονταν δωρεάν στους μαθητές των Δημοτικών Σχολείων και των Γυμνασίων.
  • 1967: Οι τελευταίες μονάδες της ελληνικής μεραρχίας, η οποία εστάλη στην Κύπρο επί Γεωργίου Παπανδρέου, εγκαταλείπουν το νησί και το αφήνουν ανυπεράσπιστο, σε εφαρμογή της Συμφωνίας Παπαδόπουλου – Τσαγλαγιαγκίλ.

Γεννήσεις

  • 1911: Νίνο Ρότα, ιταλός συνθέτης, που «έντυνε» μουσικά τις ταινίες του Φεντερίκο Φελίνι. (Θαν. 10/4/1979)
  • 1930: Ζαν Λικ Γκοντάρ, γάλλος σκηνοθέτης, ο επονομαζόμενος και «πάπας της νουβέλ βαγκ». (Θαν. 13/9/2022)
  • 1948: Όζι Όσμπορν, βρετανός τραγουδιστής, ηγέτης του χέβι μέταλ συγκροτήματος «Black Sabbath». (Θαν. 22/7/2025)

Θάνατοι

  • 311: Διοκλητιανός, ρωμαίος αυτοκράτορας. (Γεν. 22/12/244)
  • 1894: Ρόμπερτ Λούις Στίβενσον, σκωτσέζος συγγραφέας. («Το Νησί των Θησαυρών», «Δόκτωρ Τζέκιλ και Μίστερ Χάιντ») (Γεν. 13/11/1850)
  • 1988: Πάνος Γαβαλάς, έλληνας λαϊκός τραγουδιστής. (Γεν. 26/10/1926)

04:45 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

