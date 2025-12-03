Γιώργος Θεοφάνους: «Αυτήν την εποχή δεν νομίζω ότι είναι ωραία η τηλεόραση»

Στην εκπομπή Buongiorno και τη Ράνια Θεοδωρακοπούλου, ο Γιώργος Θεοφάνους αναφέρθηκε τόσο στη νέα θεατρική παράσταση «Μαρίκα με είπανε, Μαρίκα με βγάλανε», όσο και στην ευχάριστη και ξεχωριστή συνεργασία του με τη Γιώτα Νέγκα.

Ο ίδιος δήλωσε: «Με την Γιώτα Νέγκα κάνουμε τραγούδια και έχουμε κυκλοφορήσει ήδη το πρώτο τραγούδι. Χαίρομαι πολύ για το αποτέλεσμά τους, είναι πολύ δύσκολο αυτό που έχουν κάνει. Πιάστηκαν στις ιστορίες των δύο τραγουδιστριών αυτών και κανένας μας δεν τις ξέρει αυτές τις ιστορίες, και το τραγούδι το έφεραν σήμερα».

Οι συνεργασίες στο θέατρο

Ο συνθέτης παραδέχτηκε ότι το θέατρο είναι ένας χώρος που τον συγκινεί ιδιαίτερα. «Έχει πολλά κοινά η μουσική με το θέατρο. Αγαπώ πολύ το θέατρο, λίγα πράγματα έχω γράψει και το έχω απωθημένο».

Ο Γιώργος Θεοφάνους μίλησε επίσης, για τη σημερινή κατάσταση στην τηλεόραση, αφήνοντας ξεκάθαρα τη δική του οπτική.

«Άμα η τηλεόραση είναι ωραία, μου λείπει. Αυτή την εποχή δεν νομίζω ότι είναι ωραία η τηλεόραση».