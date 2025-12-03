Λεξικό της Οξφόρδης: Γιατί επέλεξε το «rage bait» ως λέξη της χρονιάς – Τι σημαίνει ο όρος

Καθώς τα social media διαμορφώνουν ολοένα και περισσότερο τον δημόσιο διάλογο, ένα νέο φαινόμενο αναδεικνύεται ως κυρίαρχη τάση: το περιεχόμενο που προκαλεί οργή για να κερδίσει την προσοχή. Αυτό ακριβώς αναγνώρισαν οι Εκδόσεις Πανεπιστημίου της Οξφόρδης (OUP), επιλέγοντας τον όρο «rage bait» (δόλωμα οργής) ως τη λέξη της χρονιάς για το 2025.

«Parasocial»: Η λέξη της χρονιάς για το Cambridge Dictionary – Πώς η Τέιλορ Σουίφτ και το AI έφεραν τον όρο στην κορυφή

Σύμφωνα με τον ορισμό της OUP, ο όρος αναφέρεται σε διαδικτυακό περιεχόμενο που είναι «σκόπιμα σχεδιασμένο να προκαλεί θυμό ή αγανάκτηση, επειδή είναι εκνευριστικό, προκλητικό ή προσβλητικό», με στόχο την αύξηση της επισκεψιμότητας σε έναν λογαριασμό κοινωνικών δικτύων.

Όπως εξήγησε η λεξικογράφος Σούζι Ντεντ στο BBC, «το άτομο που το παράγει θα απολαμβάνει τα εκατομμύρια, πολύ συχνά, των σχολίων και των κοινοποιήσεων και μερικές φορές ακόμη και των likes».

Νέες λέξεις όπως «skibidi», «tradwife» και «delulu» προστέθηκαν στο λεξικό του Cambridge – Η επιρροή της Gen Z και του TikTok στην αγγλική γλώσσα

Πρόσθεσε ότι αυτό οφείλεται στους αλγόριθμους των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, «επειδή, αν και αγαπάμε τα γατάκια, θα παραδεχτούμε ότι τείνουμε να αλληλεπιδρούμε περισσότερο με αρνητικό περιεχόμενο και περιεχόμενο που πραγματικά μας προκαλεί».

Πηγή: corp.oup.com

Το «rage bait» επικράτησε έναντι δύο άλλων τελικών υποψηφίων -των όρων «aura farming» και «biohack»- ύστερα από δημόσια διαβούλευση στη λίστα που συνέταξαν οι λεξικογράφοι της Oxford University Press.

Ο όρος aura farming σημαίνει την καλλιέργεια μιας δημόσιας εικόνας παρουσιάζοντας κανείς τον εαυτό του «με τρόπο που αποσκοπεί διακριτικά να μεταδώσει μια αύρα αυτοπεποίθησης, ψυχραιμίας ή μυστηρίου».

Ο όρος biohack ορίζεται ως «μια προσπάθεια βελτίωσης ή βελτιστοποίησης της σωματικής ή πνευματικής απόδοσης, της υγείας ή της μακροζωίας».

Η επιλογή της λέξης της χρονιάς γίνεται από τους λεξικογράφους της OUP, οι οποίοι αναλύουν νέες και αναδυόμενες λέξεις, καθώς και αλλαγές στον τρόπο χρήσης της γλώσσας, ώστε να εντοπίσουν όρους «πολιτισμικής σημασίας».

Μεταξύ των παλαιότερων νικητών συγκαταλέγονται οι όροι «podcast» το 2005, «emoji» το 2015 και το «goblin mode» το 2022, που περιέγραφε ανθρώπους οι οποίοι αρνούνταν να επιστρέψουν στην κανονικότητα μετά την πανδημία της Covid-19.

