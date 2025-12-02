Βίντεο: Μια τεράστια αρκούδα έχει «μετακομίσει» στο υπόγειο ενός σπιτιού – «Θέλω να τη διώξω αλλά δεν ξέρω πώς»

Ένας άνδρας στην Καλιφόρνια βρίσκεται αντιμέτωπος με μια μαύρη αρκούδα 200 κιλών, η οποία έχει «μετακομίσει» στο υπόγειο του σπιτιού του.

Ο 63χρονος Ken Johnson δήλωσε ότι τα πρώτα σημάδια ότι είχε έναν εισβολέα κάτω από το σπίτι του εμφανίστηκαν τον Απρίλιο, όταν παρατήρησε ζημιές στα τούβλα και στο ξύλινο πλαίσιο γύρω από το υπόγειο.

«Ήταν πραγματικά μεγάλη. Την είχα δει ξανά, αλλά την είδα να ψάχνει στα σκουπίδια και την επόμενη μέρα να βγαίνει από κάτω από το σπίτι μου», είπε στο KTLA-TV.

Οι επιπλέον ζημιές τον Ιούνιο τον οδήγησαν στην τοποθέτηση εξωτερικών καμερών για να λύσει το μυστήριο. Οι κάμερες απέδωσαν καρπούς την προηγούμενη εβδομάδα, καταγράφοντας σε βίντεο την αρκούδα να μπαίνει και να βγαίνει από το υπόγειο.

Ο Johnson είπε ότι όταν άλλαζε τις μπαταρίες στην κάμερα την Παρασκευή, βρέθηκε σε μια… πολύ στενή επαφή με τον εισβολέα.

«Πήγα να βάλω τις μπαταρίες στην κάμερα και ξαφνικά ακούστηκε ένα τεράστιο γρύλισμα από κάτω από το υπόγειο και απλά έφυγα τρέχοντας», είπε στο NBC Los Angeles.

«Ήταν ο πιο απίστευτος βρυχηθμός που έχετε ακούσει ποτέ. Σαν λιοντάρι».

Η αρκούδα εμφανίστηκε ξανά αργότερα την Παρασκευή, ενώ οι κάμερες του KTLA ήταν παρούσες.

Ο Johnson ελπίζει ότι το υπουργείο Αλιείας και Άγριας Ζωής της Καλιφόρνιας θα τον βοηθήσει να εκδιώξει τον ανεπιθύμητο επισκέπτη. «Είναι πραγματικά ανησυχητικό γιατί δεν ξέρω αν θα καταστρέψει τα πάντα εκεί κάτω, δεν ξέρω πώς να τη βγάλω έξω».

«Δεν χρειάζομαι μια αρκούδα για τα Χριστούγεννα. Θέλω να διώξω την διώξω για τα Χριστούγεννα», τόνισε.

