Ο γηραιότερος συγγραφέας στον κόσμο αποκαλύπτει το μυστικό της μακροζωίας του – «Αυτή είναι η φιλοσοφία μου»

Η ζωή πέρα από τα 100 δεν αποτελεί μυστήριο, αλλά είναι θέμα τρόπου ζωής και νοοτροπίας. Ο 105χρονος Kim Hyung-suk, διάσημος φιλόσοφος και συγγραφέας της Νότιας Κορέας, μοιράζεται πρακτικές συμβουλές για υγιή γήρανση και ψυχική ηρεμία, αποδεικνύοντας ότι η ευτυχία και η μακροζωία πηγάζουν από την καρδιά και το μυαλό.

Η βασική αρχή του γηραιότερου συγγραφέα στον κόσμο για μια μακρά και υγιή ζωή

Ο Kim Hyung-suk, 105 ετών, είναι ο γηραιότερος συγγραφέας στον κόσμο και ένας από τους πιο σεβαστούς φιλοσόφους της Νότιας Κορέας. Ο ίδιος μοιράζεται τη φιλοσοφία του για μια μακρά και γεμάτη ζωή, που μπορεί να ακολουθήσει ο καθένας.

Ο καθηγητής φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Yonsei έχει αφιερώσει πάνω από έναν αιώνα στη μελέτη του ευ ζην. Η βασική του αρχή: Αποφύγετε το θυμό και αγκαλιάστε την ειρήνη. «Αν έπρεπε να δώσω μια συμβουλή, θα ήταν να παραμείνετε νέοι στην καρδιά, να έχετε ισχυρή πίστη και να ζείτε χωρίς φόβο», αναφέρει ο ίδιος.

Γεννημένος το 1920 κατά την περίοδο της Ιαπωνικής κατοχής, έχει βιώσει πόλεμο, διχοτόμηση, αυταρχικό καθεστώς και ραγδαία εκσυγχρονισμό και παρόλα αυτά παραμένει ενεργός και δραστήριος, συνεχίζοντας να διδάσκει, να γράφει άρθρα και να εκδίδει βιβλία.

Στα 103 του έγραψε το βιβλίο «100 Χρόνια Σοφίας», το οποίο του χάρισε την αναγνώριση από τα Guinness World Records ως ο γηραιότερος άνδρας συγγραφέας στον κόσμο. Σήμερα, στα 105, κυκλοφορεί το «100 Χρόνια Κληρονομιάς», ξεπερνώντας το ίδιο του το ρεκόρ.

«Η κριτική ή η απώλεια της ψυχραιμίας είναι ένδειξη συναισθηματικής αδυναμίας»

Σε συνέντευξη τύπου στη Σεούλ, εμφανίστηκε ήρεμος, πνευματικά οξυδερκής και μοιράστηκε τις σκέψεις του για τη μακροζωία του. Θυμάται ότι ως παιδί ήταν τόσο αδύναμος που η μητέρα του φοβόταν πως δεν θα ζούσε πέρα από τα 20, ωστόσο η αποφασιστικότητά του τον οδήγησε να ξεπεράσει συνομηλίκους του και να παραμείνει ενεργός καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του.

Όταν ρωτήθηκε για το μυστικό της μακροζωίας του, τόνισε ότι δεν έχει σχέση με κάποιο φάρμακο ούτε είναι θέμα τύχης, αλλά σχεδόν τα πάντα έχουν να κάνουν με τη νοοτροπία και τη φιλοσοφία ζωής: «Δε μιλούσα άσχημα για τους άλλους και δεν έχανα την ψυχραιμία μου. Η κριτική ή η απώλεια ψυχραιμίας είναι ένδειξη συναισθηματικής αδυναμίας… Το μυαλό δεν γερνά ποτέ. Η ζωή είναι να φροντίζεις τον εαυτό σου και να αφήνεις την καρδιά σου να μεγαλώνει».

Σήμερα, ο Kim συνεχίζει να πιστεύει ότι η ελπίδα είναι η κινητήρια δύναμη για όλα όσα κάνει. Το πιο πρόσφατο βιβλίο του τονίζει τη σημασία της συνείδησης, της αλήθειας και της ανθρωπιάς σε έναν κόσμο που αλλάζει με την τεχνολογία. Όπως γράφει: «Ο χρόνος μου τελειώνει, αλλά η ελπίδα μεγαλώνει για τις νεότερες γενιές».