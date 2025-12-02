Πώς θα «ξεμπλοκάρει» ο Κηφισός: Τι λένε συγκοινωνιολόγοι για την απαγόρευση βαρέων οχημάτων – «Χρειάζεται ολοκληρωμένος σχεδιασμός»

Στο τραπέζι των συζητήσεων βρίσκεται για ακόμη μία φορά, η αυξημένη κίνηση που παρατηρείται σε καθημερινή βάση, σχεδόν όλες τις ώρες της ημέρας, στον Κηφισό, με τους συγκοινωνιολόγους και το υπουργείο Μεταφορών να εξετάζουν μέτρα για την αποσυμφόρησή του.

Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Kυρανάκης ανέφερε, μιλώντας στο Action24 ως μέτρο, την απαγόρευση κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων από τις 07:00 μέχρι τις 10:00 το πρωί. «Αυτή την περίοδο μετράμε με drones την ακριβή αποτύπωση του προβλήματος, πόσα ακριβώς φορτηγά κυκλοφορούν και πόσο χώρο πιάνουν σε μια τέτοια στιγμή της ημέρας. Σύντομα θα έχουμε αποτελέσματα», πρόσθεσε και εξήγησε ότι στο πλεονέκτημα είναι λιγότερα οχήματα εκείνη τη στιγμή στον Κηφισό και στην Αττική Οδό. Τα μειονεκτήματα είναι ότι ακριβώς πριν και μετά θα δημιουργείται πάλι κυκλοφοριακό έμφραγμα».

Οι συγκοινωνιολόγοι από την πλευρά τους, αναφέρουν πως τέτοια μέτρα είναι περιοριστικά, αλλά όπως φαίνεται, κρίνονται αναγκαία. «Η στιγμή των αποφάσεων για τη διαχείριση της κυκλοφορίας των βαρέων οχημάτων στον Κηφισό έχει έρθει, χρειάζεται όμως ολοκληρωμένος σχεδιασμός», αναφέρουν ειδικοί που μίλησαν στην εφημερίδα Καθημερινή.

Μία από τις προτάσεις που έχουν κατά καιρούς καταθέσει για την κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση είναι και η διερεύνηση της απαγόρευσης κυκλοφορίας φορτηγών στις ώρες αιχμής σε συγκεκριμένους άξονες. «Τέτοια μέτρα κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση, ωστόσο εκτός από τον Κηφισό αντίστοιχη απαγόρευση κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων άνω των 3,5 τόνων μπορεί να εφαρμοστεί στην Αττική Οδό, στη λεωφόρο Σχιστού, αλλά και σε εναλλακτικούς οδικούς άξονες που θα μπορούσαν επίσης να χρησιμοποιηθούν κατά τις πρωινές ώρες αιχμής από τα φορτηγά», αναφέρει ο Θανάσης Τσιάνος, πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων. «Μην ξεχνάμε επίσης πως τα παραπάνω μέτρα πρέπει να συνδυαστούν και με άλλα αυτονόητα μέτρα, μεταξύ άλλων, την τήρηση του ωραρίου τροφοδοσίας. Δεν γίνεται η τροφοδοσία να πραγματοποιείται τις ώρες αιχμής. Η κατάσταση αυτή τη στιγμή είναι άναρχη».

Κατά τον ίδιο, τέτοιου είδους περιοριστικά μέτρα για τα βαρέα οχήματα και άλλα μέτρα διαχείρισης της κυκλοφοριακής συμφόρησης είναι αναγκαίο να ληφθούν τουλάχιστον πιλοτικά σε χρονικό ορίζοντα έως τριών ετών, μέχρι να αναβαθμιστούν τα μέσα μεταφοράς. «Είναι γεγονός πάντως πως τις ώρες αιχμής, τα βαρέα οχήματα δεν πρέπει να κινούνται μαζί με τα υπόλοιπα επιβατικά. Δεν χωράμε όλοι», τονίζει. Εκτιμά ωστόσο πως πρέπει να γίνουν συζητήσεις με τις επιχειρήσεις που κινούνται γύρω από μεγάλους πόλους έλξης μετακινήσεων (λιμάνι Πειραιά, Ασπρόπυργος, Ελευσίνα κλπ) και να εφαρμοστούν εξαιρέσεις για τη μεταφορά ευπαθών προϊόντων.

Πάντως, σύμφωνα με την εφημερίδα Καθημερινή, τα στοιχεία για το κυκλοφοριακό κομφούζιο σε κεντρικούς οδικούς άξονες όπως ο Κηφισός είναι αποκαλυπτικά. Το 2024, στον Κηφισό χάθηκαν 6,5 εκατ. ώρες στην κυκλοφοριακή συμφόρηση, γεγονός που αντιστοιχεί σε ετήσια ζημία 80-90 εκατ. ευρώ για την ελληνική οικονομία. Οι ημερήσιες διελεύσεις στη λεωφόρο Κηφισού ξεπερνούν τις 260.000, με το ποσοστό των φορτηγών τις ώρες αιχμής να διαμορφώνεται στο 8%. Αυτό έχει επίδραση στην κυκλοφορία της τάξης του 20%.

Η κυκλοφοριακή συμφόρηση μειώνει όμως τη χωρητικότητα του οδικού δικτύου. «Ενώ η λεωφόρος Κηφισού (στο ύψος της λεωφόρου Αθηνών) μπορεί να εξυπηρετήσει ενδεικτικά και στις δύο κατευθύνσεις 10.000 οχήματα την ώρα, στην πρωινή ώρα αιχμής εξυπηρετεί έως 8.000 οχήματα γιατί έχουμε κυκλοφοριακή συμφόρηση. Αντιθέτως, στις ώρες μη αιχμής εξυπηρετεί 9.300 οχήματα γιατί έχουμε ανεμπόδιστη κυκλοφοριακή ροή και δεν έχει ξεπεράσει το σημείο κορεσμού των 10.000 οχημάτων. Συνεπώς, πρέπει να μπουν κάποιοι κανόνες, γιατί όταν ο Κηφισός ξεπερνάει το όριο κορεσμού του, τελικά λιγότερα οχήματα καταφέρνουν να τον διασχίσουν», αναφέρει στην ο κ. Τσιάνος.