Κυρανάκης: Εξετάζεται απαγόρευση κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων στον Κηφισό 7:00 με 10:00 το πρωί

Την απαγόρευση κυκλοφορίας των βαρέων οχημάτων για τρεις ώρες στον Κηφισό προκειμένου να ανακουφιστεί το κυκλοφοριακό έμφραγμα τις πρωινές ώρες εξετάζει ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

«Ένα μέτρο το οποίο συζητάμε και με τον Γιώργο Στασινό το οποίο ζητάει αρκετός κόσμος και νομίζω ότι πρέπει να εφαρμοστεί πιλοτικά είναι η απαγόρευση των φορτηγών, των βαρέων οχημάτων από τις 7:00 μέχρι τις 10:00 (σ.σ. το πρωί)», είπε στο Action24 ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Και συνέχισε: «Κατ’ αρχάς αυτή την περίοδο μετράμε με drones την ακριβή αποτύπωση αυτού του προβλήματος δηλαδή πόσα ακριβώς φορτηγά και πόσο χώρο πιάνουν σε μία τέτοια στιγμή της ημέρας, δηλαδή 07:00 με 10:00. Άρα σύντομα θα έχουμε αποτελέσματα για να ξέρουμε αν είναι 15%, 20%, 25%».

«Αν το κάνουμε αυτό έχει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Τα πλεονεκτήματα είναι προφανή, λιγότερα οχήματα εκείνη τη στιγμή στον Κηφισό και στην Αττική οδό. Τα μειονεκτήματα, όμως, είναι ότι ακριβώς πριν και ακριβώς μετά θα δημιουργείται πάλι ένα έμφραγμα κυκλοφοριακό», τόνισε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών.

«Την Κυριακή από τον Πειραιά ξεκινάμε να ξηλώνουμε τα καλώδια των τρόλεϊ»

«Την Κυριακή από το κέντρο του Πειραιά ξεκινά να ξηλώνεται το πρώτο τμήμα των καλωδίων τρόλεϊ σε μία περιοχή που έχει πάρα πολύ πυκνό δίκτυο και αυτό δημιουργεί (…) πλείστα προβλήματα. Για να φανταστείτε το τραμ που είχε σχεδιαστεί για να καταλήγει στο λιμάνι του Πειραιά, δεν καταλήγει επειδή μπλέκονται καλώδια τραμ και τρόλεϊ», είπε.

«Οι πολίτες τι πρέπει να γνωρίζουν; Ότι όλες οι γραμμές τις οποίες είχαν συνηθίσει μέσω τρόλεϊ αντικαθίστανται από ηλεκτρικά λεωφορεία ή κανονικά λεωφορεία», σημείωσε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

«Στις 11/12 ανοίγει ξανά το μετρό Θεσσαλονίκης»

Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, πρόσθεσε πως στις 11 Δεκεμβρίου ανοίγει ξανά το μετρό Θεσσαλονίκης. «Αυτό που δεν έχει καταλάβει πολύς κόσμος είναι ότι τον Μάρτιο από το ένα άκρο της πόλης, την Καλαμαριά, την ανατολική Θεσσαλονίκη μέχρι το άλλο άκρο, τη δυτική Θεσσαλονίκη και τη Σίνδο θα μπορείς να πηγαίνεις με μέσα σταθερής τροχιάς γιατί ενεργοποιήθηκε και ο προαστιακός», είπε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης.