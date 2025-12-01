Κυρανάκης: Εξετάζεται απαγόρευση κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων στον Κηφισό 7:00 με 10:00 το πρωί

Enikos Newsroom

πολιτική

Κηφισός κίνηση

Την απαγόρευση κυκλοφορίας των βαρέων οχημάτων για τρεις ώρες στον Κηφισό προκειμένου να ανακουφιστεί το κυκλοφοριακό έμφραγμα τις πρωινές ώρες εξετάζει ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

«Ένα μέτρο το οποίο συζητάμε και με τον Γιώργο Στασινό το οποίο ζητάει αρκετός κόσμος και νομίζω ότι πρέπει να εφαρμοστεί πιλοτικά είναι η απαγόρευση των φορτηγών, των βαρέων οχημάτων από τις 7:00 μέχρι τις 10:00 (σ.σ. το πρωί)», είπε στο Action24 ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Και συνέχισε: «Κατ’ αρχάς αυτή την περίοδο μετράμε με drones την ακριβή αποτύπωση αυτού του προβλήματος δηλαδή πόσα ακριβώς φορτηγά και πόσο χώρο πιάνουν σε μία τέτοια στιγμή της ημέρας, δηλαδή 07:00 με 10:00. Άρα σύντομα θα έχουμε αποτελέσματα για να ξέρουμε αν είναι 15%, 20%, 25%».

«Αν το κάνουμε αυτό έχει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Τα πλεονεκτήματα είναι προφανή, λιγότερα οχήματα εκείνη τη στιγμή στον Κηφισό και στην Αττική οδό. Τα μειονεκτήματα, όμως, είναι ότι ακριβώς πριν και ακριβώς μετά θα δημιουργείται πάλι ένα έμφραγμα κυκλοφοριακό», τόνισε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών.

«Την Κυριακή από τον Πειραιά ξεκινάμε να ξηλώνουμε τα καλώδια των τρόλεϊ»

«Την Κυριακή από το κέντρο του Πειραιά ξεκινά να ξηλώνεται το πρώτο τμήμα των καλωδίων τρόλεϊ σε μία περιοχή που έχει πάρα πολύ πυκνό δίκτυο και αυτό δημιουργεί (…) πλείστα προβλήματα. Για να φανταστείτε το τραμ που είχε σχεδιαστεί για να καταλήγει στο λιμάνι του Πειραιά, δεν καταλήγει επειδή μπλέκονται καλώδια τραμ και τρόλεϊ», είπε.

«Οι πολίτες τι πρέπει να γνωρίζουν; Ότι όλες οι γραμμές τις οποίες είχαν συνηθίσει μέσω τρόλεϊ αντικαθίστανται από ηλεκτρικά λεωφορεία ή κανονικά λεωφορεία», σημείωσε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

«Στις 11/12 ανοίγει ξανά το μετρό Θεσσαλονίκης»

Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, πρόσθεσε πως στις 11 Δεκεμβρίου ανοίγει ξανά το μετρό Θεσσαλονίκης. «Αυτό που δεν έχει καταλάβει πολύς κόσμος είναι ότι τον Μάρτιο από το ένα άκρο της πόλης, την Καλαμαριά, την ανατολική Θεσσαλονίκη μέχρι το άλλο άκρο, τη δυτική Θεσσαλονίκη και τη Σίνδο θα μπορείς να πηγαίνεις με μέσα σταθερής τροχιάς γιατί ενεργοποιήθηκε και ο προαστιακός», είπε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Δωρεάν ηπατικός έλεγχος: Μάθε σε 7 δευτερόλεπτα τι πρέπει να προσέξεις για το συκώτι σου

Ασθενείς βαθμολογούν το ΕΣΥ με «λίαν καλώς»-Ποιες υπηρεσίες χρειάζονται βελτίωση

Λογαριασμοί ρεύματος: Μικρές μειώσεις στα τιμολόγια Δεκεμβρίου – Πού θα κυμανθούν οι τιμές

Τι κερδίζουν οι συνταξιούχοι το 2026: Ετήσιο όφελος έως 2.054 ευρώ από το πακέτο μέτρων – Αναλυτικά τα ποσά

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
11:01 , Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025

Μητσοτάκης για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS: Η γνώση είναι η πιο αποτελεσματική πρόληψη και η κατανόηση η ασπίδα απέναντι στον φόβο και στις προκαταλήψεις

Ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS έκανε ο Πρω...
10:27 , Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025

Προσωπικός Αριθμός: 9,3 εκατ. πολίτες έχουν ήδη πάρει – Ποιοι δεν μπορούν να τον εκδώσουν και τι πρέπει να κάνουν

Ο Προσωπικός Αριθμός αποδίδεται πλέον σε όλους τους ενήλικες πολίτες, με στόχο την απλούστευση...
08:06 , Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025

Αλέξης Τσίπρας: Πίσω από τις λέξεις της «Ιθάκης»

Σαν σπίθα σε προσάναμμα λειτούργησε η κυκλοφορία του νέου βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα, με τίτλο «...
02:05 , Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025

Τασούλας: «Ο ελληνικός λαός, ενωμένος και δυνατός, θα ξεπεράσει όλες τις προκλήσεις και θα ατενίσει το μέλλον με αισιοδοξία και σιγουριά»

«Η κοινωνία σήμερα δοκιμάζεται από έναν ορυμαγδό αντικρουόμενων μηνυμάτων, από μία πρωτοφανή ρ...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»