Poorstacy: Μυστήριο γύρω από τον ξαφνικό θάνατο του ανερχόμενου ράπερ – Αναφορές ότι αυτοκτόνησε

Σύνοψη από το

  • Ο ανερχόμενος ράπερ POORSTACY, 26 ετών, πέθανε στη Φλόριντα, προκαλώντας σοκ σε θαυμαστές και συναδέλφους.
  • Η ακριβής αιτία θανάτου παραμένει υπό διερεύνηση, καθώς οι αρχές εξετάζουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία.
  • Αναφορές για πιθανή αυτοκτονία παραμένουν εικασίες, με τις αρχές να μην έχουν επιβεβαιώσει κανένα ενδεχόμενο.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Poorstacy: Μυστήριο γύρω από τον ξαφνικό θάνατο του ανερχόμενου ράπερ – Αναφορές ότι αυτοκτόνησε

Ο ανερχόμενος ράπερ POORSTACY, το πραγματικό όνομα του οποίου ήταν Carlito Milfort, πέθανε σε ηλικία μόλις 26 ετών, όπως επιβεβαίωσαν οι αρχές στη Φλόριντα.

Σύμφωνα με το Γραφείο Ιατροδικαστή της κομητείας Παλμ Μπιτς, μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο τα ξημερώματα του Σαββάτου, έπειτα από ένα ιατρικό επείγον περιστατικό σε ξενοδοχείο στο Μπόκα Ράτον.

Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε σοκ σε θαυμαστές και συναδέλφους του. Ο καλλιτέχνης είχε μείνει στο ξενοδοχείο περίπου δέκα ημέρες, μαζί με μια γυναίκα και ένα μικρό παιδί.


Το πρωί του Σαββάτου, εργαζόμενοι του ξενοδοχείου κάλεσαν τους διασώστες όταν τον εντόπισαν σε κακή κατάσταση. Μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, όπου όμως διαπιστώθηκε λίγο αργότερα ο θάνατός του.

Μέχρι στιγμής, η ακριβής αιτία θανάτου παραμένει υπό διερεύνηση, καθώς οι αρχές εξετάζουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία. Το γραφείο του ιατροδικαστή έχει καταχωρίσει την αιτία ως «άγνωστη, εν αναμονή περαιτέρω ερευνών».


Ορισμένα μέσα ενημέρωσης, όπως το TMZ, ανέφεραν ότι, μετά την τελευταία ανάρτησή του στα social media, θαυμαστές υπέθεσαν ότι πρόκειται για αυτοκτονία. Ωστόσο, μέχρι αυτή τη στιγμή, οι αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει κανένα ενδεχόμενο, περιλαμβανομένου αυτού της αυτοκτονίας, και κάθε σχετική αναφορά παραμένει εικασία.

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ; (@poorstacy)


Όπως τονίζεται, ο ασφαλέστερος δρόμος είναι η αναμονή των επίσημων πορισμάτων.

Ο POORSTACY είχε ξεχωρίσει τα τελευταία χρόνια για τον ιδιαίτερο ήχο του, συνδυάζοντας emo-rap, punk rock και alternative στοιχεία. Κυκλοφόρησε δύο στούντιο άλμπουμ και δύο EPs, με την επιτυχία να έρχεται το 2019 με το EP «I Don’t Care».

Τα άλμπουμ «The Breakfast Club» (2020) και «Party at the Cemetery» (2021) καθιέρωσαν την παρουσία του στη νέα γενιά καλλιτεχνών. Συνεργάστηκε με σημαντικά ονόματα, ανάμεσά τους και ο Travis Barker, σε κομμάτια όπως το «Choose Life».

Η μουσική του συμπεριλήφθηκε επίσης στο soundtrack της ταινίας «Bill & Ted Face the Music», ένα έργο που έλαβε υποψηφιότητα για Grammy.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πρέπει να παίρνετε προβιοτικά κάθε μέρα; Τι απαντούν οι ειδικοί

Ελπιδοφόρα ανακάλυψη: Σταγόνες για τη μύτη θα μπορούσαν να καταπολεμήσουν τον καρκίνο του εγκεφάλου

Μητσοτάκης για Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας: Πολύ σύντομα η κ. Κεραμέως θα προσδιορίσει τα επόμενα βήματα

ΑΑΔΕ: Σε λειτουργία από σήμερα το Αυτοματοποιημένο Σύστημα Εξαγωγών (AES) -Όλες οι λεπτομέρειες

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
13:38 , Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025

Βέλγιο: Έφοδος της αστυνομίας στην Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης της ΕΕ και στο Κολλέγιο της Ευρώπης – Έρευνα για κατάχρηση πόρων και απάτη

Η βελγική αστυνομία πραγματοποίησε αιφνιδιαστικές εφόδους σε υπηρεσίες της ΕΕ και σε ιδιωτικές...
09:46 , Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025

Ρωσικό δεξαμενόπλοιο δέχθηκε επίθεση ανοιχτά της Τουρκίας

Ένα ρωσικό δεξαμενόπλοιο που κατευθυνόταν προς τη Γεωργία ανέφερε επίθεση στα ανοιχτά της Τουρ...
08:49 , Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025

Ινδονησία: 631 νεκροί και 1 εκατομμύριο ξεριζωμένοι από τις πλημμύρες – 472 αγνοούμενοι

Ο απολογισμός των θυμάτων εξαιτίας των πλημμυρών και των κατολισθήσεων που σάρωσαν τις τελευτα...
08:04 , Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025

Βενεζουέλα: Οι επιλογές Μαδούρο λιγοστεύουν εν μέσω ασφυκτικής πίεσης από τις ΗΠΑ – Αναβρασμός στο Πεντάγωνο για τα πλήγματα σε ταχύπλοα

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, εμφανίστηκε ξανά δημόσια για να διακηρύξει την πί...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»