Poorstacy: Μυστήριο γύρω από τον ξαφνικό θάνατο του ανερχόμενου ράπερ – Αναφορές ότι αυτοκτόνησε

Ο ανερχόμενος ράπερ POORSTACY, το πραγματικό όνομα του οποίου ήταν Carlito Milfort, πέθανε σε ηλικία μόλις 26 ετών, όπως επιβεβαίωσαν οι αρχές στη Φλόριντα.

Σύμφωνα με το Γραφείο Ιατροδικαστή της κομητείας Παλμ Μπιτς, μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο τα ξημερώματα του Σαββάτου, έπειτα από ένα ιατρικό επείγον περιστατικό σε ξενοδοχείο στο Μπόκα Ράτον.

Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε σοκ σε θαυμαστές και συναδέλφους του. Ο καλλιτέχνης είχε μείνει στο ξενοδοχείο περίπου δέκα ημέρες, μαζί με μια γυναίκα και ένα μικρό παιδί.

Rapper and Travis Barker collaborator POORSTACY dies, age 26 https://t.co/vtCr3QxTbH — NME (@NME) December 2, 2025



Το πρωί του Σαββάτου, εργαζόμενοι του ξενοδοχείου κάλεσαν τους διασώστες όταν τον εντόπισαν σε κακή κατάσταση. Μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, όπου όμως διαπιστώθηκε λίγο αργότερα ο θάνατός του.

Μέχρι στιγμής, η ακριβής αιτία θανάτου παραμένει υπό διερεύνηση, καθώς οι αρχές εξετάζουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία. Το γραφείο του ιατροδικαστή έχει καταχωρίσει την αιτία ως «άγνωστη, εν αναμονή περαιτέρω ερευνών».

Rapper Poorstacy Dies at 26 After ‘Incident’ in Boca Raton: Reports https://t.co/sblgin8Dz1 — People (@people) December 2, 2025



Ορισμένα μέσα ενημέρωσης, όπως το TMZ, ανέφεραν ότι, μετά την τελευταία ανάρτησή του στα social media, θαυμαστές υπέθεσαν ότι πρόκειται για αυτοκτονία. Ωστόσο, μέχρι αυτή τη στιγμή, οι αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει κανένα ενδεχόμενο, περιλαμβανομένου αυτού της αυτοκτονίας, και κάθε σχετική αναφορά παραμένει εικασία.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ; (@poorstacy)



Όπως τονίζεται, ο ασφαλέστερος δρόμος είναι η αναμονή των επίσημων πορισμάτων.

Ο POORSTACY είχε ξεχωρίσει τα τελευταία χρόνια για τον ιδιαίτερο ήχο του, συνδυάζοντας emo-rap, punk rock και alternative στοιχεία. Κυκλοφόρησε δύο στούντιο άλμπουμ και δύο EPs, με την επιτυχία να έρχεται το 2019 με το EP «I Don’t Care».

Τα άλμπουμ «The Breakfast Club» (2020) και «Party at the Cemetery» (2021) καθιέρωσαν την παρουσία του στη νέα γενιά καλλιτεχνών. Συνεργάστηκε με σημαντικά ονόματα, ανάμεσά τους και ο Travis Barker, σε κομμάτια όπως το «Choose Life».

Η μουσική του συμπεριλήφθηκε επίσης στο soundtrack της ταινίας «Bill & Ted Face the Music», ένα έργο που έλαβε υποψηφιότητα για Grammy.