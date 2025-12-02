Βραβεία Γκόθαμ: Καλύτερη Ταινία της χρονιάς το «One Battle After Another» με τον Ντι Κάπριο

Βραδιά γεμάτη εκπλήξεις ήταν η 35η τελετή απονομής των βραβείων Γκόθαμ με το επικό κινηματογραφικό έργο δράσης του Πολ Τόμας Άντερσον, «One Battle After Another», να κερδίζει το έπαθλο στην κατηγορία Καλύτερης Μεγάλου Μήκους Ταινίας.

Η ταινία ήταν υποψήφια σε έξι κατηγορίες.

Ο Ιρανός σκηνοθέτης Τζαφάρ Παναχί αναδείχθηκε ο μεγαλύτερος νικητής της βραδιάς, κερδίζοντας βραβεία στις κατηγορίες Διεθνής Μεγάλου Μήκους Ταινία, Πρωτότυπο Σενάριο και Σκηνοθεσία για το βραβευμένο στο Φεστιβάλ των Καννών «It Was Just an Accident».

Η τελετή απονομής που διοργανώνεται από το Ινστιτούτο Κινηματογράφου και Μέσων Γκόθαμ (Gotham Film & Media Institute) πραγματοποιήθηκε στο Cipriani Wall Street. Ήταν η τρίτη χρονιά από τότε που ο οργανισμός κατάργησε τα όρια προϋπολογισμού για την εξέταση υποψήφιων ταινιών.

Τα προηγούμενα χρόνια, ο προϋπολογισμός μιας ταινίας δεν μπορούσε να υπερβαίνει τα 35 εκατομμύρια δολάρια για να είναι επιλέξιμη.

Οι εκπλήξεις, σύμφωνα με το Variety ήταν το βραβείο στο αυτοδιανεμημένο ντοκιμαντέρ «My Undesirable Friends: Part I – Last Air in Moscow» σε σκηνοθεσία και παραγωγή της Τζούλια Λόκτεβ, καθώς και η ταινία «Pillion» του A24, η οποία κέρδισε το βραβείο Διασκευασμένου Σεναρίου για τον σεναριογράφο Χάρι Λάιτον.

Οι νικητές της 35ης τελετής απονομής των Βραβείων Γκόθαμ:

  • Καλύτερη Ταινία: «One Battle After Another» (Warner Bros. Pictures) — Paul Thomas Anderson, Sara Murphy, Adam Somner, producers
  • Καλύτερη Διεθνής Ταινία: «It Was Just an Accident» (Neon) — Philippe Martin, Jafar Panahi, producers
  • Καλύτερο Ντοκιμαντέρ: «My Undesirable Friends: Part I – Last Air in Moscow» (self-distributed) — directed and produced by Julia Loktev
  • Καλύτερη Σκηνοθεσία: Jafar Panahi, «It Was Just an Accident» (Neon)
  • Πρωτοεμφανιζομενος Σκηνοθέτης: Akinola Davies Jr., «My Father’s Shadow» (Mubi)
  • Καλύτερο Πρωτότυπο Σενάριο: «It Was Just an Accident» (Neon) — written by Jafar Panahi
  • Καλύτερο Διασκευασμένο Σενάριο: «Pillion» (A24) — written by Harry Lighton
  • Πρωταγωνιστική Ερμηνεία: Sopé Dìrísù, «My Father’s Shadow» (Mubi)
  • Υποστηρικτική Ερμηνεία: Wunmi Mosaku, «Sinners» (Warner Bros. Pictures)
  • Πρωτομεφανιζόμενος Ηθοποιός: Abou Sangaré, «Souleymane’s Story» (Kino Lorber)

