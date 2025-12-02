Κεραία τρόλεϊ «σφηνώθηκε» σε τουριστικό λεωφορείο – Δείτε φωτογραφίες

Από καθαρή τύχη δεν τραυματίστηκε κάποιος σε ατύχημα που σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης 2/12 με τουριστικό λεωφορείο και τρόλεϊ στο κέντρο της Αθήνας.

Όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες που έστειλε αναγνώστης του enikos.gr, μία από τις κεραίες του τρόλεϊ αποσυνδέθηκε από τα ηλεκτροφόρα καλώδια και μπήκε μέσα σε διώροφο τουριστικό λεωφορείο, που περνούσε από το σημείο. Ευτυχώς δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός, καθώς την ώρα του ατυχήματος το λεωφορείο ήταν άδειο. Αν μετέφερε τουρίστες, πιθανόν τα πράγματα να εξελίσσονταν διαφορετικά, καθώς η κεραία κυριολεκτικά διαπέρασε την οροφή του οχήματος, στο ύψος που βρίσκονται τα καθίσματα των επιβατών.

Οι πληροφορίες του enikos.gr αναφέρουν πως το περιστατικό συνέβη όταν το τρόλει, μετά τη στάση «Στάδιο», επιχείρησε να στρίψει στη Βασιλίσσης Όλγας, με αποτέλεσμα να «ξηλωθεί» μία από τις δύο κεραίες του.