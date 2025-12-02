Κεραία τρόλεϊ «σφηνώθηκε» σε τουριστικό λεωφορείο – Δείτε φωτογραφίες

Σύνοψη από το

  • Ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης 2/12 στο κέντρο της Αθήνας, όταν κεραία τρόλεϊ αποσυνδέθηκε και μπήκε σε διώροφο τουριστικό λεωφορείο.
  • Από καθαρή τύχη δεν υπήρξε τραυματισμός, καθώς το λεωφορείο ήταν άδειο την ώρα του περιστατικού.
  • Η κεραία διαπέρασε την οροφή του οχήματος, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι το συμβάν έγινε κατά τη στροφή του τρόλεϊ στη Βασιλίσσης Όλγας.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

τρόλεϊ λεωφορείο

Από καθαρή τύχη δεν τραυματίστηκε κάποιος σε ατύχημα που σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης 2/12 με τουριστικό λεωφορείο και τρόλεϊ  στο κέντρο της Αθήνας.

Όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες που έστειλε αναγνώστης του enikos.gr, μία από τις κεραίες του τρόλεϊ αποσυνδέθηκε από τα ηλεκτροφόρα καλώδια και μπήκε μέσα σε διώροφο τουριστικό λεωφορείο, που περνούσε από το σημείο. Ευτυχώς δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός, καθώς την ώρα του ατυχήματος το λεωφορείο ήταν άδειο. Αν μετέφερε τουρίστες, πιθανόν τα πράγματα να εξελίσσονταν διαφορετικά, καθώς η κεραία κυριολεκτικά διαπέρασε την οροφή του οχήματος, στο ύψος που βρίσκονται τα καθίσματα των επιβατών.

Οι πληροφορίες του enikos.gr αναφέρουν πως το περιστατικό συνέβη όταν το τρόλει, μετά τη στάση «Στάδιο», επιχείρησε να στρίψει στη Βασιλίσσης Όλγας, με αποτέλεσμα να «ξηλωθεί»  μία από τις δύο κεραίες του.

τρόλεϊ λεωφορείο

τρόλεϊ λεωφορείο τρόλεϊ λεωφορείο

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ελπιδοφόρα ανακάλυψη: Σταγόνες για τη μύτη θα μπορούσαν να καταπολεμήσουν τον καρκίνο του εγκεφάλου

DEMO: Πρωτοπορεί στη βιοτεχνολογία και εκπαιδεύει νέους επιστήμονες

ΑΑΔΕ: Σε λειτουργία από σήμερα η νέα έκδοση της εφαρμογής “timologio”- Όλες οι λεπτομέρειες

Επίδομα παιδιού: Δείτε τι ώρα κλείνει αύριο η πλατφόρμα για τις αιτήσεις και πότε θα δοθεί η τελευταία δόση για το 2025

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
11:23 , Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025

Στα μπλόκα οι αγρότες: Κλειστή η ΠΑΘΕ στη Νίκαια και η κάθοδος προς Αθήνα στα Μάλγαρα – Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις

Με τα δύο μεγάλα μπλόκα στη Θεσσαλία, σε Νίκαια και Ε65 στην Καρδίτσα και εκείνο στα Μάλγαρα Θ...
09:42 , Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025

Κανονικά θα λειτουργήσουν όλες οι λαϊκές αγορές της Αττικής αύριο

Κανονικά θα λειτουργήσουν όλες οι λαϊκές αγορές της Αττικής την Τετάρτη (3/12), ανακοίνωσε η Π...
09:33 , Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025

Αρτέμιδα: Υπό την επήρεια αλκοόλ ο 29χρονος που παρέσυρε και σκότωσε τον 24χρονο

Υπό την επήρεια αλκοόλ ήταν ο 29χρονος οδηγός, ο οποίος παρέσυρε και σκότωσε έναν 24χρονο στην...
07:55 , Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025

Αγρότες: Μπλόκα από την Νίκαια μέχρι τον Έβρο – Σκοπεύουν να αποκλείσουν και λιμάνια

Εκτός από τα μπλόκα που έχουν στηθεί στον κόμβο της Νίκαιας στη Λάρισα, στα Μάλγαρα της Θεσσαλ...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»