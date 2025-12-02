Στα μπλόκα οι αγρότες: Κλειστή η ΠΑΘΕ στη Νίκαια και η κάθοδος προς Αθήνα στα Μάλγαρα – Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις

Με τα δύο μεγάλα μπλόκα στη Θεσσαλία, σε Νίκαια και Ε65 στην Καρδίτσα και εκείνο στα Μάλγαρα Θεσσαλονίκης οι αγρότες κρατούν κλειστή την ΠΑΘΕ και κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους.

Στα Μάλγαρα παραμένει κλειστή η κάθοδος από τη Θεσσαλονίκη προς την Αθήνα και η κυκλοφορία γίνεται από παρακαμπτήριο, ενώ σήμερα αναμένεται ενίσχυση του μπλόκου με νέα τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα από τη δυτική Θεσσαλονίκη.

Παράλληλα σε αγωνιστική ετοιμότητα βρίσκονται οι αγρότες σε όλη τη Μακεδονία και τη Θράκη και οι αποφάσεις των συνελεύσεων θέλουν τα τρακτέρ να βγαίνουν στις πλατείες των χωριών από αύριο και την Παρασκευή μετακινούνται προς την Εγνατία Οδό και τους μεθοριακούς σταθμούς. Οι αγρότες της Δράμας θα κατευθυνθούν προς τον κόμβο Κοκκινογείων για να αποκλείσουν την πρόσβαση στο μεθοριακό σταθμό της Εξιοχής, οι αγρότες του Έβρου θα κόψουν τον δρόμο προς το τελωνείο των Κήπων στα ελληνουτουρκικά σύνορα, οι των Σερρών θα κατέβουν στον κόμβο Κερδυλλίων στην Εγνατία Οδό και οι της Ξάνθης θα συγκεντρωθούν στο 4ο χιλιόμετρο Ξάνθης-Κομοτηνής, σύμφωνα με τη voria.gr.

Λάρισα: Μοιράζουν γάλα οι κτηνοτρόφοι

Ενίσχυση με τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα από χωριά του δήμου Πλατυκάμπου Λάρισας, αλλά και από τη Μαγνησία θα δεχτεί σήμερα το μπλόκο που έχει στηθεί στην ΠΑΘΕ στον κόμβο της Νίκαιας και έχει κόψει την Ελλάδα στα δύο με την κυκλοφορία να διεξάγεται από την παλιά εθνική οδό και μέσω Λάρισας, ενώ και τον Ε65, έξω από την Καρδίτσα, παραμένει μεγάλος αριθμός από τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα.

Κτηνοτρόφοι της Λάρισας θα βρεθούν σήμερα το πρωί στην κεντρική πλατεία της Λάρισας για να μοιράσουν στους διερχομένους πολίτες γάλα, διαμαρτυρόμενοι για τις πολύ χαμηλές τιμές και στη συνέχεια θα μεταβούν με τα αγροτικά τους μηχανήματα στον κόμβο Πλατυκάμπου, όπου το απόγευμα θα γίνει νέα συνέλευση για το μέλλον της κινητοποίησης.

Παράλληλα με την ενίσχυση του μπλόκου στη Νίκαια, οι αγρότες αποφάσισαν να δώσουν δυναμικό «παρών» στα δικαστήρια της Λάρισας, την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου, όπου απολογούνται οι συνάδελφο;i τους οι οποίοι συνελήφθησαν κατά τα επεισόδια των προηγούμενων ημερών.

Γιάννενα: Κλείνει το απόγευμα ο κόμβος προς το τελωνείο της Κακαβιάς

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες στην Ήπειρο και από τις επόμενες ημέρες στήνουν μπλόκα με τα αγροτικά μηχανήματα σε κομβικά σημεία της περιοχής

Ήδη, αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι από τον νομό Ιωαννίνων προχώρησαν σε 3ωρο αποκλεισμό του κόμβου στο Καλπάκι, τις δύο προηγούμενες ημέρες. Σήμερα, αναμένεται να κλείσουν τον κόμβο, ουσιαστικά την εθνική οδό Ιωαννίνων- Κακκαβιας, από τις 16.00 έως τις 21.00, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων που κλιμακώνονται σε όλη τη χώρα.

Αύριο το μεσημέρι, οι αγρότες της Πρέβεζας αναμένεται να στήσουν μπλόκο στον Λούρο.

Χθες το βράδυ, αντιπροσωπεία αγροτοκτηνοτρόφων της Άρτας ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης πως θα βγουν αγρότες και κτηνοτρόφοι στους δρόμους, χωρίς ωστόσο να αναφερθεί στη μορφή και το σημείο της κινητοποίησης.

Τσιάρας: Ανοιχτός στον διάλογος – Μαρινάκης: Η αστυνομία να επιβάλλει τον νόμο

Την ίδια ώρα κι ενώ αυξάνεται η οργή των αγρoτών για τη μη καταβολή των κοινοτικών ενισχύσεων και την εκτόξευση του κόστους παραγωγής, στην κυβέρνηση αναζητούν τρόπους εκτόνωσης της κατάστασης.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας επανέλαβε ότι η πόρτα του υπουργείου είναι πάντα ανοιχτή για διάλογο με τους αγρότες, προσθέτοντας ωστόσο ότι είναι «δημοκρατικό δικαίωμα των αγροτών να διαμαρτύρονται και να διαδηλώνουν, αλλά μέχρι του σημείου που δεν προκαλούν προβλήματα σε άλλες κοινωνικές ομάδες».

«Οι δρόμοι πρέπει να είναι ανοιχτοί και θα είναι ανοιχτοί», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος παρέπεμψε στην αστυνομία για την εφαρμογή του νόμου. «Η Αστυνομία λοιπόν, που είναι η αρμόδια, όπως έχει κάνει σε τόσες άλλες περιπτώσεις, με τον επιχειρησιακό τρόπο που εκείνη θα επιλέξει, θα πρέπει σε κάθε περίπτωση χωρίς εκπτώσεις, χωρίς αστερίσκους να επιβάλλει τον νόμο», υπογράμμισε.