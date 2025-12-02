Αφγανιστάν: Οι Ταλιμπάν εκτέλεσαν δημόσια καταδικασμένο δολοφόνο σε κατάμεστο στάδιο

Σε μια ακόμη επίδειξη της αυστηρής εφαρμογής της θανατικής ποινής, οι αρχές των Ταλιμπάν προχώρησαν σε δημόσια εκτέλεση καταδικασμένου δολοφόνου, επαναφέροντας για ακόμη μία φορά εικόνες από την πρώτη περίοδο της διακυβέρνησής τους.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε κατάμεστο στάδιο στο ανατολικό Αφγανιστάν και έγινε παρουσία εκατοντάδων πολιτών.

#PHOTOS

The Taliban publicly executed a man accused of murder at a stadium in Khost province today (Dec 2). Local residents rushed to the scene, while the Taliban banned spectators from bringing camera-equipped phones. The UN Special Rapporteur for Afghanistan condemned the… pic.twitter.com/UAHCVCI4v4 — Aamaj News English (@aamajnews_EN) December 2, 2025



Σύμφωνα με το Ανώτατο Δικαστήριο του Αφγανιστάν, ο άνδρας, που έχει ταυτοποιηθεί ως Μανγκάλ, εκτελέστηκε δημοσίως σε αθλητικό στάδιο στην επαρχία Κοστ για τον ρόλο του σε ένοπλη επίθεση που είχε αφήσει πίσω της 10 νεκρούς.

Με βάση στοιχεία του AFP, το γεγονός αυτό ανεβάζει σε 12 τον αριθμό των ανδρών που έχουν εκτελεστεί δημοσίως από την επιστροφή των Ταλιμπάν στην εξουσία το 2021.

Το δικαστήριο ανέφερε ότι ο Μανγκάλ είχε καταδικαστεί σε «ανταποδοτική ποινή» για τη δολοφονία ενός άνδρα, αφού η υπόθεσή του «εξετάστηκε με μεγάλη ακρίβεια και επανειλημμένα». Στην ανακοίνωση προστίθεται επίσης ότι «στις οικογένειες των θυμάτων προσφέρθηκαν αμνηστία και ειρήνη, αλλά αρνήθηκαν».

Σύμφωνα με τις αρχές, ο καταδικασμένος ήταν ένας από τους δράστες που άνοιξαν πυρ εναντίον κατοικίας τον Ιανουάριο του 2025, σκοτώνοντας 10 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων και τρεις γυναίκες.

Οι Ταλιμπάν είχαν καλέσει τον κόσμο να παραστεί στην εκτέλεση μέσω επίσημων ανακοινώσεων που κυκλοφόρησαν ευρέως τη Δευτέρα.

Taliban government publicly executing a man sentenced to death in Khost today. Thousands of spectators & crowds gathered to watch the public execution. The man is “convicted” of killing 10 people. UN organizations urged the Taliban govt to halt the use of capital punishment pic.twitter.com/JnvUInoOXK — Hafizullah Maroof (@HafizMaroof1) December 2, 2025



Λίγο πριν λάβει χώρα το γεγονός, ο Ειδικός Εισηγητής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στο Αφγανιστάν, Ρίτσαρντ Μπένετ, είχε δηλώσει ότι τέτοιες πράξεις είναι «απάνθρωπες, σκληρές και μια ασυνήθιστη τιμωρία, αντίθετη με το διεθνές δίκαιο». «Πρέπει να σταματήσουν», υπογράμμισε σε ανάρτησή του στο X.

Reports received of an imminent public execution in Khost #Afghanistan this morning. Public executions are inhumane, a cruel and unusual punishment, and contrary to international law. It should be halted. — UN Special Rapporteur Richard Bennett (@SR_Afghanistan) December 2, 2025

Το νέο περιστατικό έρχεται έπειτα από αντίστοιχη δημόσια εκτέλεση τον Οκτώβριο, όταν ένας Αφγανός που είχε δολοφονήσει έναν άνδρα και τη σύζυγό του, η οποία ήταν περίπου 8 μηνών έγκυος, εκτελέστηκε από συγγενή των θυμάτων, βάσει του συστήματος ανταποδοτικής τιμωρίας των Ταλιμπάν.

Ένας 36χρονος αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε ότι «πολλοί άνθρωποι ήρθαν να παρακολουθήσουν την εκτέλεση, συμπεριλαμβανομένης της οικογένειας των θυμάτων, που άσκησε το δικαίωμά της σύμφωνα με τον ισλαμικό νόμο».

Δημόσιες εκτελέσεις ήταν συχνές κατά την πρώτη περίοδο εξουσίας των Ταλιμπάν από το 1996 έως το 2001, με τις περισσότερες να πραγματοποιούνται σε αθλητικά στάδια.