Αφγανιστάν: Οι Ταλιμπάν εκτέλεσαν δημόσια καταδικασμένο δολοφόνο σε κατάμεστο στάδιο

  • Οι αρχές των Ταλιμπάν προχώρησαν σε δημόσια εκτέλεση ενός καταδικασμένου δολοφόνου, ονόματι Μανγκάλ, σε κατάμεστο στάδιο στην επαρχία Κοστ του Αφγανιστάν. Το περιστατικό επαναφέρει εικόνες από την πρώτη περίοδο διακυβέρνησής τους.
  • Ο Μανγκάλ καταδικάστηκε για τον ρόλο του σε ένοπλη επίθεση που είχε αφήσει πίσω της 10 νεκρούς και η υπόθεσή του «εξετάστηκε με μεγάλη ακρίβεια και επανειλημμένα». Αυτή είναι η 12η δημόσια εκτέλεση από την επιστροφή των Ταλιμπάν στην εξουσία το 2021.
  • Ο Ειδικός Εισηγητής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στο Αφγανιστάν, Ρίτσαρντ Μπένετ, καταδίκασε την πράξη, δηλώνοντας ότι τέτοιες εκτελέσεις είναι «απάνθρωπες, σκληρές και μια ασυνήθιστη τιμωρία, αντίθετη με το διεθνές δίκαιο» και «πρέπει να σταματήσουν».
Αφγανιστάν: Οι Ταλιμπάν εκτέλεσαν δημόσια καταδικασμένο δολοφόνο σε κατάμεστο στάδιο
Σε μια ακόμη επίδειξη της αυστηρής εφαρμογής της θανατικής ποινής, οι αρχές των Ταλιμπάν προχώρησαν σε δημόσια εκτέλεση καταδικασμένου δολοφόνου, επαναφέροντας για ακόμη μία φορά εικόνες από την πρώτη περίοδο της διακυβέρνησής τους.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε κατάμεστο στάδιο στο ανατολικό Αφγανιστάν και έγινε παρουσία εκατοντάδων πολιτών.


Σύμφωνα με το Ανώτατο Δικαστήριο του Αφγανιστάν, ο άνδρας, που έχει ταυτοποιηθεί ως Μανγκάλ, εκτελέστηκε δημοσίως σε αθλητικό στάδιο στην επαρχία Κοστ για τον ρόλο του σε ένοπλη επίθεση που είχε αφήσει πίσω της 10 νεκρούς.

Με βάση στοιχεία του AFP, το γεγονός αυτό ανεβάζει σε 12 τον αριθμό των ανδρών που έχουν εκτελεστεί δημοσίως από την επιστροφή των Ταλιμπάν στην εξουσία το 2021.

Το δικαστήριο ανέφερε ότι ο Μανγκάλ είχε καταδικαστεί σε «ανταποδοτική ποινή» για τη δολοφονία ενός άνδρα, αφού η υπόθεσή του «εξετάστηκε με μεγάλη ακρίβεια και επανειλημμένα». Στην ανακοίνωση προστίθεται επίσης ότι «στις οικογένειες των θυμάτων προσφέρθηκαν αμνηστία και ειρήνη, αλλά αρνήθηκαν».

Σύμφωνα με τις αρχές, ο καταδικασμένος ήταν ένας από τους δράστες που άνοιξαν πυρ εναντίον κατοικίας τον Ιανουάριο του 2025, σκοτώνοντας 10 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων και τρεις γυναίκες.

Οι Ταλιμπάν είχαν καλέσει τον κόσμο να παραστεί στην εκτέλεση μέσω επίσημων ανακοινώσεων που κυκλοφόρησαν ευρέως τη Δευτέρα.


Λίγο πριν λάβει χώρα το γεγονός, ο Ειδικός Εισηγητής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στο Αφγανιστάν, Ρίτσαρντ Μπένετ, είχε δηλώσει ότι τέτοιες πράξεις είναι «απάνθρωπες, σκληρές και μια ασυνήθιστη τιμωρία, αντίθετη με το διεθνές δίκαιο». «Πρέπει να σταματήσουν», υπογράμμισε σε ανάρτησή του στο X.

Το νέο περιστατικό έρχεται έπειτα από αντίστοιχη δημόσια εκτέλεση τον Οκτώβριο, όταν ένας Αφγανός που είχε δολοφονήσει έναν άνδρα και τη σύζυγό του, η οποία ήταν περίπου 8 μηνών έγκυος, εκτελέστηκε από συγγενή των θυμάτων, βάσει του συστήματος ανταποδοτικής τιμωρίας των Ταλιμπάν.

Ένας 36χρονος αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε ότι «πολλοί άνθρωποι ήρθαν να παρακολουθήσουν την εκτέλεση, συμπεριλαμβανομένης της οικογένειας των θυμάτων, που άσκησε το δικαίωμά της σύμφωνα με τον ισλαμικό νόμο».

Δημόσιες εκτελέσεις ήταν συχνές κατά την πρώτη περίοδο εξουσίας των Ταλιμπάν από το 1996 έως το 2001, με τις περισσότερες να πραγματοποιούνται σε αθλητικά στάδια.

 

