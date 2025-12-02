Θεσσαλονίκη: Οδηγούσαν μεθυσμένες και ενεπλάκησαν σε τροχαία ατυχήματα

Σύνοψη από το

  • Δύο γυναίκες συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη για εμπλοκή σε τροχαία ατυχήματα υλικών ζημιών, οδηγώντας υπό την επήρεια οινοπνεύματος.
  • Το πρώτο τροχαίο συνέβη στην Τούμπα με σύλληψη 42χρονης, ενώ το δεύτερο στον δήμο Θέρμης με σύλληψη 46χρονης.
  • Εις βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία και οδηγούνται στον εισαγγελέα από τις αρμόδιες υπηρεσίες Τροχαίας.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

αλκοόλ κλαμπ μπαρ

Δύο γυναίκες συνελήφθησαν το τελευταίο 24ωρο στη Θεσσαλονίκη για εμπλοκή σε ισάριθμα τροχαία ατυχήματα υλικών ζημιών και από την αλκοολομέτρηση που ακολούθησε διαπιστώθηκε ότι οδηγούσαν υπό την επήρεια οινοπνεύματος.

Για το πρώτο τροχαίο, που έγινε χθες το πρωί στην Τούμπα, συνελήφθη μία 42χρονη, ενώ για το δεύτερο, το οποίο συνέβη το βράδυ της Δευτέρας σε περιοχή του δήμου Θέρμης, μία 46χρονη.

Εις βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης και το Τμήμα Τροχαίας Θέρμης (αντίστοιχα), με την οποία οδηγούνται στον εισαγγελέα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ελπιδοφόρα ανακάλυψη: Σταγόνες για τη μύτη θα μπορούσαν να καταπολεμήσουν τον καρκίνο του εγκεφάλου

DEMO: Πρωτοπορεί στη βιοτεχνολογία και εκπαιδεύει νέους επιστήμονες

ΑΑΔΕ: Σε λειτουργία από σήμερα η νέα έκδοση της εφαρμογής “timologio”- Όλες οι λεπτομέρειες

Επίδομα παιδιού: Δείτε τι ώρα κλείνει αύριο η πλατφόρμα για τις αιτήσεις και πότε θα δοθεί η τελευταία δόση για το 2025

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
11:26 , Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025

Κεραία τρόλεϊ «σφηνώθηκε» σε τουριστικό λεωφορείο – Δείτε φωτογραφίες

Από καθαρή τύχη δεν τραυματίστηκε κάποιος σε ατύχημα που σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης 2/12 με...
11:23 , Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025

Στα μπλόκα οι αγρότες: Κλειστή η ΠΑΘΕ στη Νίκαια και η κάθοδος προς Αθήνα στα Μάλγαρα – Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις

Με τα δύο μεγάλα μπλόκα στη Θεσσαλία, σε Νίκαια και Ε65 στην Καρδίτσα και εκείνο στα Μάλγαρα Θ...
09:42 , Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025

Κανονικά θα λειτουργήσουν όλες οι λαϊκές αγορές της Αττικής αύριο

Κανονικά θα λειτουργήσουν όλες οι λαϊκές αγορές της Αττικής την Τετάρτη (3/12), ανακοίνωσε η Π...
09:33 , Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025

Αρτέμιδα: Υπό την επήρεια αλκοόλ ο 29χρονος που παρέσυρε και σκότωσε τον 24χρονο

Υπό την επήρεια αλκοόλ ήταν ο 29χρονος οδηγός, ο οποίος παρέσυρε και σκότωσε έναν 24χρονο στην...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»