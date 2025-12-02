Θεσσαλονίκη: Οδηγούσαν μεθυσμένες και ενεπλάκησαν σε τροχαία ατυχήματα

Δύο γυναίκες συνελήφθησαν το τελευταίο 24ωρο στη Θεσσαλονίκη για εμπλοκή σε ισάριθμα τροχαία ατυχήματα υλικών ζημιών και από την αλκοολομέτρηση που ακολούθησε διαπιστώθηκε ότι οδηγούσαν υπό την επήρεια οινοπνεύματος.

Για το πρώτο τροχαίο, που έγινε χθες το πρωί στην Τούμπα, συνελήφθη μία 42χρονη, ενώ για το δεύτερο, το οποίο συνέβη το βράδυ της Δευτέρας σε περιοχή του δήμου Θέρμης, μία 46χρονη.

Εις βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης και το Τμήμα Τροχαίας Θέρμης (αντίστοιχα), με την οποία οδηγούνται στον εισαγγελέα.