Ανακάλυψε πως η μητέρα του διάβαζε τα sms που αντάλλασσε με τη σύντροφό του – ««Άλλαξα τον κωδικό μου και με είπε παρανοϊκό»

Σύνοψη από το

  • Ένας 27χρονος άντρας ανακάλυψε τη μητέρα του να διαβάζει τα μηνύματα που αντάλλασσε με τη σύντροφό του, γεγονός που τον οδήγησε να αλλάξει τον κωδικό του κινητού του.
  • Όταν την μάλωσε, εκείνη απάντησε: «Αν δεν έχεις μυστικά, ποιο είναι το πρόβλημα;», με τον γιο να τονίζει ότι το ζήτημα ήταν η ιδιωτικότητα.
  • Οι χρήστες του Reddit τάχθηκαν στο πλευρό του, συμφωνώντας ότι πρέπει να θέσει ξεκάθαρο όριο και να απομακρυνθεί αν η μητέρα του δεν το αποδεχτεί.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
marinasiskos

timeout

Ανακάλυψε πως η μητέρα του διάβαζε τα μηνύματα που αντάλλασσε με τη σύντροφό του - "δεν ξέρω αν έχω δίκιο που έβαλα όρια". Φωτογραφία: Freepik
Ανακάλυψε πως η μητέρα του διάβαζε τα μηνύματα που αντάλλασσε με τη σύντροφό του - "δεν ξέρω αν έχω δίκιο που έβαλα όρια". Φωτογραφία: Freepik

Ένας 27χρονος άντρας γύρισε να μείνει στο πατρικό του για να εξοικονομήσει χρήματα μετά από αλλαγή καριέρας. Τόνισε πως η μητέρα του έχει τη συνήθεια να σκαλίζει την προσωπική του ζωή.
Ωστόσο, ξεπέρασε κάθε όριο όταν εκείνος ανακάλυψε πως έψαχνε το κινητό του.

Η πρώην αρραβωνιαστικιά του πέταξε το μονόπετρο αξίας 18.500 ευρώ που της είχε αγοράσει – «Χωρίσαμε και βρέθηκα να χρωστάω»

“Είχε ανέκαθεν αυτή τη συνήθεια”

Αν και οι γονείς μπορούν μερικές φορές να γίνουν υπερβολικά παρεμβατικοί, το να αγνοείς εντελώς τα όρια είναι κάτι εντελώς διαφορετικό.

Ο 27χρονος άνδρας έγραψε σε μια ανάρτηση στο Reddit ότι γύρισε να ζήσει με τη μητέρα του για να εξοικονομήσει χρήματα μετά την αλλαγή δουλειάς. Παρότι του αρέσει να περνάει χρόνο μαζί της, σημειώνει ότι «έχει αυτό το θέμα όπου πρέπει να ξέρει τα πάντα για τη ζωή μου».

Σκέφτεται να χωρίσει επειδή η αρραβωνιαστικιά του στέλνει χρήματα στους γονείς της – «Δεν θέλω να κάνω παιδιά μαζί της αν συνεχίσει»

«Όταν ήμουν παιδί, διάβαζε τα τετράδιά μου, έψαχνε τα συρτάρια μου, τέτοια πράγματα. Υπέθεσα ότι μέχρι τώρα θα το είχε ξεπεράσει. Όχι όμως», έγραψε.

Την περασμένη εβδομάδα, ο άνδρας άφησε το κινητό του να φορτίζει στον πάγκο της κουζίνας, και όταν επέστρεψε, είδε τη μητέρα του να διαβάζει τα μηνύματά του και να «διαβάζει τα μηνύματα που αντάλλασσα με τη φιλενάδα μου».

Φοβάται να ζητήσει από τον αρραβωνιαστικό της να υπογράψουν προγαμιαίο συμβόλαιο – «Δεν θέλω να με περάσει για προικοθήρα»

Όταν την μάλωσε, εκείνη απάντησε: «Αν δεν έχεις μυστικά, ποιο είναι το πρόβλημα;». Ωστόσο, εκείνος της εξήγησε ότι το ζήτημα ήταν η ιδιωτικότητα — όχι τα μυστικά.

“Δεν ξέρω τι άλλο να κάνω”

«Άλλαξα τον κωδικό μου και άρχισα να έχω το κινητό συνέχεια πάνω μου. Το πρόσεξε και με είπε παρανοϊκό. Μετά είπε στη θεία μου ότι είμαι αγενής και ότι φέρομαι σαν ξένος μέσα στο ίδιο μου το σπίτι» έγραψε.

«Κάθε φορά που βγαίνω, μου στέλνει μηνύματα όπως ‘τι κρύβεις’ ή ‘μου λείπει ο παλιός σου εαυτός’. Της είπα ότι αν συνεχίσει έτσι, θα φύγω νωρίτερα από το σπίτι και θα σταματήσω να βοηθάω με τους λογαριασμούς» συνέχισε.

«Εκείνη είπε ότι υπερβάλλω και ότι είναι απλώς μια μαμά που νοιάζεται για τον γιο της.»

Έτσι, απευθύνθηκε στο Reddit για συμβουλές σχετικά με το πώς να χειριστεί την κατάσταση.

Οι χρήστες στα σχόλια τάχθηκαν στο πλευρό του, συμφωνώντας ότι πρέπει να θέσει ξεκάθαρο όριο, και αν εκείνη δεν μπορεί να το δεχτεί, τότε το καλύτερο είναι να μετακομίσει.

«Αυτό που κάνει είναι υπερβολικά περίεργο. Μην την αφήσεις να σε πείσει ότι αυτό είναι φυσιολογικό», σχολίασε κάποιος.

«Η μητέρα σου είναι αυτή που είναι και δεν πρόκειται να αλλάξει.

Πρέπει να θέσεις τα όρια με τα οποία νιώθεις άνετα, και εκείνη δεν θα το δεχτεί — αλλά αυτό είναι δικό της πρόβλημα», έγραψε ένας άλλος.

«Βάλε κλειδαριά στην πόρτα και στις ηλεκτρονικές σου συσκευές. Αγνόησε τα σχόλιά της — έχω δύο γιους στα μέσα προς τέλη των είκοσι και δεν θα τολμούσα ποτέ να διαβάσω τα μηνύματά τους. Είναι παραβίαση της ιδιωτικότητάς σου, είτε είναι μητέρα σου είτε όχι.»

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η σκληρή πραγματικότητα για τα άτομα με αναπηρία στην Ελλάδα

5 σημάδια καρδιακής νόσου στους κάτω των 40 – Πώς να προστατευτούν

Ταξί: Απεργούν από σήμερα οι ιδιοκτήτες: Ποια είναι τα αιτήματα τους

Επιστροφή ενοικίου: Νέος οδηγός με ερωτήσεις και απαντήσεις για τις δύο επόμενες πληρωμές

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
10:00 , Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ένα ισχυρό σημάδι από το σύμπαν – «Κρυμμένες αλήθειες έρχονται στην επιφάνεια»

Στις 2 Δεκεμβρίου 2025, τέσσερα ζώδια λαμβάνουν ένα ισχυρό μήνυμα από το σύμπαν. Όταν η Αφροδί...
08:30 , Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025

H συνταγή με τα 2 υλικά που θα κάνει τα παιδιά σας να αγαπήσουν το κουνουπίδι

Βγάλτε στο τραπέζι τραγανό, ροδισμένο κουνουπίδι σε λιγότερο από 20 λεπτά. Δύο υλικά διατηρούν...
06:15 , Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχετε παρατηρητικότητα ντετέκτιβ θα βρείτε την γάτα σε 5 δευτερόλεπτα

Μόνο άνθρωποι με πολύ μεγάλη παρατηρητικότητα και άριστες γνωστικές δεξιότητες μπορούν να λύσο...
05:30 , Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025

Τα ζώδια σήμερα, Τρίτη 2 Δεκεμβρίου: Ζυγοί, μην αποφεύγετε μία αλήθεια που θέλει να ακουστεί

Τι θα συμβεί σήμερα Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 2025; Ημερήσιες προβλέψεις για όλα τα ζώδια. Μάθετε τα ...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»