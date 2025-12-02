Ανακάλυψε πως η μητέρα του διάβαζε τα sms που αντάλλασσε με τη σύντροφό του – ««Άλλαξα τον κωδικό μου και με είπε παρανοϊκό»

Ένας 27χρονος άντρας γύρισε να μείνει στο πατρικό του για να εξοικονομήσει χρήματα μετά από αλλαγή καριέρας. Τόνισε πως η μητέρα του έχει τη συνήθεια να σκαλίζει την προσωπική του ζωή.

Ωστόσο, ξεπέρασε κάθε όριο όταν εκείνος ανακάλυψε πως έψαχνε το κινητό του.

“Είχε ανέκαθεν αυτή τη συνήθεια”

Αν και οι γονείς μπορούν μερικές φορές να γίνουν υπερβολικά παρεμβατικοί, το να αγνοείς εντελώς τα όρια είναι κάτι εντελώς διαφορετικό.

Ο 27χρονος άνδρας έγραψε σε μια ανάρτηση στο Reddit ότι γύρισε να ζήσει με τη μητέρα του για να εξοικονομήσει χρήματα μετά την αλλαγή δουλειάς. Παρότι του αρέσει να περνάει χρόνο μαζί της, σημειώνει ότι «έχει αυτό το θέμα όπου πρέπει να ξέρει τα πάντα για τη ζωή μου».

«Όταν ήμουν παιδί, διάβαζε τα τετράδιά μου, έψαχνε τα συρτάρια μου, τέτοια πράγματα. Υπέθεσα ότι μέχρι τώρα θα το είχε ξεπεράσει. Όχι όμως», έγραψε.

Την περασμένη εβδομάδα, ο άνδρας άφησε το κινητό του να φορτίζει στον πάγκο της κουζίνας, και όταν επέστρεψε, είδε τη μητέρα του να διαβάζει τα μηνύματά του και να «διαβάζει τα μηνύματα που αντάλλασσα με τη φιλενάδα μου».

Όταν την μάλωσε, εκείνη απάντησε: «Αν δεν έχεις μυστικά, ποιο είναι το πρόβλημα;». Ωστόσο, εκείνος της εξήγησε ότι το ζήτημα ήταν η ιδιωτικότητα — όχι τα μυστικά.

“Δεν ξέρω τι άλλο να κάνω”

«Άλλαξα τον κωδικό μου και άρχισα να έχω το κινητό συνέχεια πάνω μου. Το πρόσεξε και με είπε παρανοϊκό. Μετά είπε στη θεία μου ότι είμαι αγενής και ότι φέρομαι σαν ξένος μέσα στο ίδιο μου το σπίτι» έγραψε.

«Κάθε φορά που βγαίνω, μου στέλνει μηνύματα όπως ‘τι κρύβεις’ ή ‘μου λείπει ο παλιός σου εαυτός’. Της είπα ότι αν συνεχίσει έτσι, θα φύγω νωρίτερα από το σπίτι και θα σταματήσω να βοηθάω με τους λογαριασμούς» συνέχισε.

«Εκείνη είπε ότι υπερβάλλω και ότι είναι απλώς μια μαμά που νοιάζεται για τον γιο της.»

Έτσι, απευθύνθηκε στο Reddit για συμβουλές σχετικά με το πώς να χειριστεί την κατάσταση.

Οι χρήστες στα σχόλια τάχθηκαν στο πλευρό του, συμφωνώντας ότι πρέπει να θέσει ξεκάθαρο όριο, και αν εκείνη δεν μπορεί να το δεχτεί, τότε το καλύτερο είναι να μετακομίσει.

«Αυτό που κάνει είναι υπερβολικά περίεργο. Μην την αφήσεις να σε πείσει ότι αυτό είναι φυσιολογικό», σχολίασε κάποιος.

«Η μητέρα σου είναι αυτή που είναι και δεν πρόκειται να αλλάξει.

Πρέπει να θέσεις τα όρια με τα οποία νιώθεις άνετα, και εκείνη δεν θα το δεχτεί — αλλά αυτό είναι δικό της πρόβλημα», έγραψε ένας άλλος.

«Βάλε κλειδαριά στην πόρτα και στις ηλεκτρονικές σου συσκευές. Αγνόησε τα σχόλιά της — έχω δύο γιους στα μέσα προς τέλη των είκοσι και δεν θα τολμούσα ποτέ να διαβάσω τα μηνύματά τους. Είναι παραβίαση της ιδιωτικότητάς σου, είτε είναι μητέρα σου είτε όχι.»