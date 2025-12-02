Ινδονησία: 631 νεκροί και 1 εκατομμύριο ξεριζωμένοι από τις πλημμύρες – 472 αγνοούμενοι

Ο απολογισμός των θυμάτων εξαιτίας των πλημμυρών και των κατολισθήσεων που σάρωσαν τις τελευταίες ημέρες το μεγάλο νησί Σουμάτρα της Ινδονησίας έγινε σήμερα ακόμη πιο βαρύς, φθάνοντας τους 631 νεκρούς, ενώ ένα εκατομμύριο κάτοικοι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, ανακοίνωσε η ινδονησιακή υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών.

Ακόμη 472 άνθρωποι συνεχίζουν να χαρακτηρίζονται αγνοούμενοι και άλλοι 2.600 τραυματίστηκαν σε τρεις επαρχίες του νησιού, στο δυτικό τμήμα του ινδονησιακού αρχιπελάγους, διευκρίνισε η υπηρεσία.

This is absolutely heart-breaking! You could easily mistake it for the aftermath of a tsunami. 💔🇮🇩 At least 442 people are now confirmed dead after the devastating floods and landslides that hit Sumatra. 📍 Huta Garoga, North Sumatra, Indonesia 📹 Emis Iswandi Hutasuhut pic.twitter.com/SViUEk6Cx1 — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) November 30, 2025



Σύμφωνα με την ίδια πηγή, πάνω από 3,3 εκατ. κάτοικοι επλήγησαν από τις πλημμύρες και τις κατολισθήσεις, πέρα από το ένα εκατομμύριο που απομακρύνθηκε εσπευσμένα από τα σπίτια του και πλέον φιλοξενείται προσωρινά σε καταλύματα ή καταφύγια.

BREAKING: The death toll from the floods and landslides in Indonesia has risen to 303. 📍Sibolga, Tapanuli Tengah, Indonesia. pic.twitter.com/hhu8dWI45V — Weather Monitor (@WeatherMonitors) November 29, 2025



Από την περασμένη εβδομάδα, πλημμύρες και κατολισθήσεις σάρωσαν -πέρα από την Ινδονησία-, την Ταϊλάνδη, τη Μαλαισία, καθώς και τη Σρι Λάνκα.

Αθροιστικά, στοίχισαν τη ζωή σε σχεδόν 1.200 ανθρώπους, ενώ εκατοντάδες άλλοι παραμένουν αγνοούμενοι.

Heavy rains have unleashed devastating floods and landslides across South Asia. Sri Lanka, Thailand, Indonesia and Malaysia have all been hit, with rising death tolls and mass evacuations. pic.twitter.com/M8OUjfbRWx — Al Jazeera English (@AJEnglish) November 28, 2025



Στην Ινδονησία αυτό που κρίνεται επείγον είναι πλέον η διανομή βοήθειας, συμπεριλαμβανομένων τροφίμων και πόσιμου νερού, σε περιοχές που έχουν αποκοπεί εντελώς, είναι προσβάσιμες σε κάποιες περιπτώσεις μόνο από τον αέρα ή διά θαλάσσης.

Landslides and floods caused by heavy rainfall in the Sibolga, North Sumatra, Indonesia 🇮🇩 pic.twitter.com/XAY65k6bOs — Disaster News (@Top_Disaster) November 25, 2025



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ