Ινδονησία: 631 νεκροί και 1 εκατομμύριο ξεριζωμένοι από τις πλημμύρες – 472 αγνοούμενοι

Φωτογραφία: Reuters

Ο απολογισμός των θυμάτων εξαιτίας των πλημμυρών και των κατολισθήσεων που σάρωσαν τις τελευταίες ημέρες το μεγάλο νησί Σουμάτρα της Ινδονησίας έγινε σήμερα ακόμη πιο βαρύς, φθάνοντας τους 631 νεκρούς, ενώ ένα εκατομμύριο κάτοικοι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, ανακοίνωσε η ινδονησιακή υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών.

Ακόμη 472 άνθρωποι συνεχίζουν να χαρακτηρίζονται αγνοούμενοι και άλλοι 2.600 τραυματίστηκαν σε τρεις επαρχίες του νησιού, στο δυτικό τμήμα του ινδονησιακού αρχιπελάγους, διευκρίνισε η υπηρεσία.


Σύμφωνα με την ίδια πηγή, πάνω από 3,3 εκατ. κάτοικοι επλήγησαν από τις πλημμύρες και τις κατολισθήσεις, πέρα από το ένα εκατομμύριο που απομακρύνθηκε εσπευσμένα από τα σπίτια του και πλέον φιλοξενείται προσωρινά σε καταλύματα ή καταφύγια.


Από την περασμένη εβδομάδα, πλημμύρες και κατολισθήσεις σάρωσαν -πέρα από την Ινδονησία-, την Ταϊλάνδη, τη Μαλαισία, καθώς και τη Σρι Λάνκα.

Αθροιστικά, στοίχισαν τη ζωή σε σχεδόν 1.200 ανθρώπους, ενώ εκατοντάδες άλλοι παραμένουν αγνοούμενοι.


Στην Ινδονησία αυτό που κρίνεται επείγον είναι πλέον η διανομή βοήθειας, συμπεριλαμβανομένων τροφίμων και πόσιμου νερού, σε περιοχές που έχουν αποκοπεί εντελώς, είναι προσβάσιμες σε κάποιες περιπτώσεις μόνο από τον αέρα ή διά θαλάσσης.


Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

