Τα 7 περίεργα πράγματα που κάνει το σώμα μας και αποκαλύπτουν την πραγματική ηλικία μας

Το ανθρώπινο σώμα αποκαλύπτει ασυνείδητα την αληθινή μας ηλικία. Το σώμα έχει τη δική του γλώσσα, και καθώς περνούν τα χρόνια, αυτή η γλώσσα αλλάζει με τρόπους που μπορεί να μην τους συνειδητοποιούμε. Οι γύρω μας όμως το κάνουν.

Αυτές οι ανεπαίσθητες αλλαγές στην κίνηση, τη στάση του σώματος και την έκφραση συμβαίνουν τόσο σταδιακά που προσαρμοζόμαστε, χωρίς να το παρατηρούμε— ωστόσο εκπέμπουν πληροφορίες σχετικά με την ηλικία σε όλους γύρω μας.

7 περίεργα πράγματα που αποκαλύπτουν την αληθινή μας ηλικία:

Αλλαγή στον τρόπο βαδίσματος

“Καθαρίζουμε” συνέχεια τον λαιμό μας

Τα χέρια προδίδουν

“Πιανόμαστε” απ’ τα έπιπλα για να σταθούμε

Αλλαγή στις εκφράσεις του προσώπου

Σταματάμε πριν αλλάξουμε κατεύθυνση

Αλλαγή στον τρόπο βαδίσματος

Έρευνες δείχνουν ότι οι αλλαγές στον βηματισμό με τη γήρανση τυπικά περιλαμβάνουν μειωμένη ταχύτητα, μικρότερα βήματα και τα πόδια να περιστρέφονται πλευρικά περίπου πέντε μοίρες. Αυτό συμβαίνει λόγω της αποδυνάμωσης των μυών της γάμπας και της μειωμένης κινητικότητας του ισχίου. Το πραγματικά άβολο κομμάτι;

Η ταχύτητα βαδίσματός σας προβλέπει τη μακροζωία σχεδόν με τόση ακρίβεια όσο και ο αριθμός των χρόνιων παθήσεών σας. Πρόκειται για μια προστατευτική αντιστάθμιση για τη μειωμένη ισορροπία και δύναμή σας. Αλλά αυτό το προσεκτικό σύρσιμο των ποδιών; Λέει στον κόσμο ότι το νευρικό σας σύστημα δεν είναι πια αυτό που ήταν.

“Καθαρίζουμε” συνέχεια τον λαιμό μας

Οι αλλαγές στη φωνή εμφανίζονται συχνά νωρίτερα από ό,τι θα θέλαμε. Έως και ένας στους τρεις ενήλικες μεγαλύτερης ηλικίας βιώνει αλλαγές στη φωνητική ποιότητα — μειωμένη ένταση, έναν πιο τραχύ τόνο, ή αυτή την επίμονη ανάγκη να καθαρίσετε τον λαιμό σας. Οι φωνητικές χορδές χάνουν την ελαστικότητα και τον μυϊκό τους τόνο, δημιουργώντας κενά που δεν κλείνουν εντελώς.

Η επιπλέον προσπάθεια το αντισταθμίζει αυτό, εκδηλωνόμενη ως καθάρισμα του λαιμού, έναν ελαφρώς πιεσμένο τόνο στη φωνή, ή το σβήσιμο της φωνής στο τέλος των προτάσεων. Μπορεί να νομίζετε ότι αντιμετωπίζετε αλλεργίες ή ξηρό αέρα. Η φωνή σας γνωρίζει καλύτερα.

Τα χέρια προδίδουν

Μπορείτε να κρύψετε την ηλικία σας κάπως με καλή φροντίδα του δέρματος και ελάχιστο μακιγιάζ. Τα χέρια; Μας προδίδουν. Δεν πρόκειται μόνο για τις ορατές φλέβες ή τις κηλίδες ηλικίας. Είναι ο τρόπος που τα κινείτε τώρα — πιο προσεκτικά , με ελαφρώς λιγότερη επιδεξιότητα όταν ανοίγετε βάζα ή πληκτρολογείτε.

Τρεμούλιασμα στα χέρια (τρόμος) μπορεί να εμφανιστεί κατά τη διάρκεια εργασιών λεπτής κινητικής φύσης, ακόμη και χωρίς διαγνωσμένη πάθηση. Καθυστερήσεις μικροδευτερολέπτου εισχωρούν σε κάθε κίνηση. Κρατάτε τ’ αντικείμενα πιο προσεκτικά. Οι χειρονομίες γίνονται λιγότερο ρευστές.

Αυτές οι ασυνείδητες προσαρμογές συμβαίνουν επειδή τα νευρικά σήματα ταξιδεύουν πιο αργά, ο συντονισμός των μυών μειώνεται, και η επεξεργασία της ιδιοδεκτικής πληροφορίας — η αίσθηση του πού βρίσκεται το σώμα σας στο χώρο — παίρνει περισσότερο χρόνο.

“Πιανόμαστε” απ’ τα έπιπλα για να σταθούμε

Το να σηκωθείτε από τον καναπέ τώρα περιλαμβάνει ένα χέρι στο μπράτσο. Το να σταθείτε από ένα κάθισμα εστιατορίου, σας οδηγεί να πιέσετε και τις δύο παλάμες στο τραπέζι. Δεν είστε τραυματισμένοι. Δεν είστε αδύναμοι. Αλλά κάπου στην πορεία, το σώμα σας αποφάσισε ότι χρειάζεται βοήθεια. Αυτή η στρατηγική αντιστάθμισης αναπτύσσεται τόσο σταδιακά που δεν συνειδητοποιείτε ότι συμβαίνει.

Οι μύες του κορμού και των ποδιών χάνουν κάποια δύναμη, η ισορροπία γίνεται λιγότερο αξιόπιστη, και το σώμα θέλει ασφάλεια έναντι μιας αδέξιας ταλάντευσης ή μιας πιθανής πτώσης. Το ένστικτο είναι έξυπνο. Η αλλαγή στη στάση μας, είναι αποτέλεσμα της γήρανσης.

Γέρνουμε ελαφρώς προς τα εμπρός

Η κλίση προς τα εμπρός δεν είναι δραματική — είναι ανεπαίσθητη. Ίσως μια ελαφρά πρόσθια κλίση της λεκάνης, ένα απαλό στρογγύλεμα της άνω πλάτης, ή ένα κεφάλι που κάθεται μόλις λίγα εκατοστά πιο μπροστά από εκεί που καθόταν παλιά. Σύμφωνα με έρευνες σχετικά με τη γήρανση της στάσης του σώματος, αυτό συμβαίνει λόγω των αποδυναμωμένων κοιλιακών μυών, των σφιγμένων καμπτήρων του ισχίου και των αλλαγών στην οστική πυκνότητα.

Το σώμα αντισταθμίζει προσαρμόζοντας την ευθυγράμμιση. Η αλλαγή είναι σταδιακή, αόρατη στον εαυτό σας. Αλλά οι φωτογραφίες δεν λένε ψέματα, ούτε και οι αντιλήψεις των άλλων.

Αλλαγή στις εκφράσεις του προσώπου

Με το πέρασμα του χρόνου, το πρόσωπό σας δεν ανταποκρίνεται πλέον τόσο γρήγορα στα συναισθηματικά ερεθίσματα. Υπάρχει μια ελαφρά καθυστέρηση ανάμεσα στο τι νιώθετε και στο πώς το εκφράζετε. Τα χαμόγελα δεν φτάνουν τόσο ψηλά. Τα φρύδια δεν ανασηκώνονται τόσο εκφραστικά.

Μελέτες σχετικά με τις ηλικιακές αλλαγές στην έκφραση του προσώπου δείχνουν ότι οι ενήλικες μεγαλύτερης ηλικίας αναπτύσσουν αυτό που οι ερευνητές αποκαλούν «συναισθηματικές διάλεκτοι» — ανεπαίσθητες διαφορές στο πώς εκφράζουμε τα συναισθήματα σε σύγκριση με τους νεότερους ανθρώπους. Οι μύες χάνουν μέρος της ανταπόκρισής τους. Οι νευρικές οδοί επιβραδύνονται. Το αποτέλεσμα είναι ένα πρόσωπο που εκπέμπει «μεγαλύτερη ηλικία» ακόμα κι όταν αισθάνεστε ακριβώς το ίδιο εσωτερικά.

Σταματάμε πριν αλλάξουμε κατεύθυνση

Να σηκωθείτε από καθιστή θέση. Να κατεβείτε από ένα πεζοδρόμιο. Να βγείτε από το αυτοκίνητο. Αυτές κάποτε ήταν κινήσεις ασυνείδητες. Τώρα υπάρχει μια παύση μικροδευτερολέπτου — σχεδόν ανεπαίσθητη για εσάς, προφανής σε οποιονδήποτε σας παρατηρεί. Ένας γρήγορος έλεγχος ασφαλείας εκτελείται πριν δεσμευτείτε για την κίνηση.

Αυτός ο ασυνείδητος δισταγμός συμβαίνει επειδή το αιθουσαίο σύστημά σας και η ιδιοδεκτικότητά σας έχουν υποβαθμιστεί ελαφρώς. Το σώμα θέλει βεβαιότητα κατά με το πάτημα, ισορροπία και την ικανότητα να εκτελέσει ομαλά την κίνηση. Είναι προστατευτικό. Είναι επίσης αποκαλυπτικό.

Τα επόμενα βήματα

Η επίγνωση αλλάζει τα πάντα. Μόλις παρατηρήσετε αυτά τα μοτίβα, μπορείτε να προσαρμοστείτε, αντί να τα πολεμάτε ή να προσποιείστε ότι δεν υπάρχουν. Η προπόνηση ενδυνάμωσης αντιμετωπίζει τη μυϊκή απώλεια. Οι ασκήσεις ισορροπίας αποκαθιστούν την αυτοπεποίθηση. Η λογοθεραπεία βελτιώνει τη φωνητική ποιότητα.

Η πραγματική αλλαγή προέρχεται από την αποδοχή ότι το σώμα σας προσαρμόζεται σε μια μεταβαλλόμενη πραγματικότητα — και από την επιλογή εάν θα υποστηρίξετε αυτές τις προσαρμογές ή θα τις αμφισβητήσετε. Το σώμα ακολουθεί τον δικό του χρόνο. Το ερώτημα είναι αν προσέχετε.