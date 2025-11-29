Μακροζωία: Η υγιεινή μακαρονάδα με έμπνευση από τις Μπλε Ζώνες που μπορεί να σας βοηθήσει να ζήσετε μέχρι τα 100

Η διατροφή παίζει καθοριστικό ρόλο στη μακροζωία και οι λεγόμενες Μπλε Ζώνες (Blue Zones) αποτελούν ζωντανή απόδειξη. Πρόκειται για περιοχές του πλανήτη όπου οι άνθρωποι ζουν περισσότερο και καλύτερα, ακολουθώντας απλές αλλά υγιεινές διατροφικές συνήθειες. Μια συνταγή ζυμαρικών, με έμπνευση από την φιλοσοφία ζωής στη Σαρδηνία, υπόσχεται να φέρει στο πιάτο σας κάποια από τα μυστικά των ανθρώπων που φτάνουν μέχρι τα 100.

Η νόστιμη συνταγή για ζυμαρικά με έμπνευση από τη Σαρδηνία

Ο Francesco Mattana, που έχει συγκεντρώσει περισσότερους από 660.000 ακόλουθους στο TikTok, έδειξε βήμα-βήμα πώς να φτιάξετε ταλιατέλες primavera με έμπνευση από τη Σαρδηνία, αποκαλώντας το πιάτο «η μακαρονάδα της μακροζωίας». «Πρόκειται για μια απλή συνταγή με φασόλια και όσπρια, τα οποία αποτελούν βασικό κομμάτι της παραδοσιακής διατροφής της Σαρδηνίας», εξηγεί ο σεφ.

«Οι γεύσεις από τα πράσινα φασόλια, τα κουκιά και τον αρακά συνδυάζονται τέλεια με τη φρεσκάδα της ντομάτας, του λεμονιού, του βασιλικού και της μέντας, ενώ το πεκορίνο προσθέτει έναν απολαυστικό αλμυρό χαρακτήρα. Είναι ένα πιάτο που χαίρεσαι να τρως». Όπως προσθέτει, η σάλτσα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και πάνω σε ψημένο ψωμί ή ως βάση για ψάρι στον φούρνο.

Η Σαρδηνία ήταν η πρώτη περιοχή παγκοσμίως που αναγνωρίστηκε ως Blue Zone, δηλαδή περιοχή όπου οι κάτοικοι ζουν πολλά χρόνια. Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία, περίπου 33,6 άνθρωποι ανά 100.000 κατοίκους στη Σαρδηνία φτάνουν ή ξεπερνούν τα 100 έτη, γεγονός που την κατατάσσει στις περιοχές με τη μεγαλύτερη συγκέντρωση αιωνόβιων παγκοσμίως.

Η συνταγή που μοιράστηκε ο Francesco Mattana

Υλικά

300 γρ. ταλιατέλες

¼ πράσο

2 σκελίδες σκόρδου

3 κουταλιές της σούπας αρακά

Μια χούφτα κουκιά (φάβα)

Μια χούφτα πράσινα φασολάκια

Μια χούφτα ντοματίνια

Τυρί πεκορίνο

Φρέσκος βασιλικός

Φρέσκια μέντα

Ξύσμα λεμονιού

Ελαιόλαδο

Αλάτι

Πιπέρι

Οδηγίες

Ο Francesco ξεκινάει προετοιμάζοντας όλα τα λαχανικά. Ψιλοκόβει το σκόρδο και κόβει το πράσο σε λεπτές φέτες, χρησιμοποιώντας –όπως λέει– το πιο γλυκό μέρος του. Τα πράσινα φασολάκια καθαρίζονται και κόβονται στη μέση, ενώ τα κουκιά αφαιρούνται από τους λοβούς. Σε ένα τηγάνι, σε μέτρια προς δυνατή φωτιά, ο σεφ προσθέτει μια γενναιόδωρη ποσότητα ελαιολάδου και ρίχνει το πράσο, τα φασολάκια και τα κουκιά. Τα αφήνει να σοταριστούν για λίγα λεπτά, πριν προσθέσει τον αρακά, τα ντοματίνια και το σκόρδο. Ρίχνει αλάτι, πιπέρι και λίγο νερό, σκεπάζει το τηγάνι και αφήνει τα λαχανικά να ατμιστούν για περίπου πέντε λεπτά. Παράλληλα, βράζει τις ταλιατέλες. Μόλις είναι έτοιμες, τις μεταφέρει στο τηγάνι με τα λαχανικά μαζί με λίγο από το νερό τους. Τελειώνοντας, προσθέτει φρέσκο βασιλικό, λίγη μέντα, ξύσμα λεμονιού και τριμμένο πεκορίνο. Ανακατεύει καλά, προσθέτει λίγο ακόμα ελαιόλαδο και νερό ζυμαρικών και σερβίρει.

«Είναι απίστευτα νόστιμο. Ελπίζω να το φτιάξετε, γιατί πραγματικά δεν πρέπει να το χάσετε», είπε ο σεφ.

Οι πρώτες πέντε Blue Zones είναι:

Οκινάουα (Ιαπωνία)

Σαρδηνία (Ιταλία)

Χερσόνησος Νικόγια (Κόστα Ρίκα)

Ικαρία (Ελλάδα)

Λόμα Λίντα (Καλιφόρνια)

Σύμφωνα με το BlueZones.com, η παραδοσιακή διατροφή της Σαρδηνίας βασίζεται σε ψωμί ολικής αλέσεως, όσπρια, λαχανικά, φρούτα και σε ορισμένες περιοχές λάδι μαστίχας.