Μακροζωία: Σεφ μοιράζεται μία συνταγή με έμπνευση από τις «Μπλε ζώνες» που μπορεί να σας βοηθήσει να ζήσετε μέχρι τα 100

Φανταστείτε ένα πιάτο που εκτός από νόστιμο είναι και ευεργετικό για την υγεία σας. Με έμπνευση από τις διατροφικές συνήθειες των αιωνόβιων κατοίκων των «Μπλε Ζωνών», μια απλή συνταγή για σούπα minestrone υπόσχεται να γίνει σύμμαχός σας για μια μακρά και υγιή ζωή.

Η συνταγή για σούπα minestrone με έμπνευση από την Σαρδηνία

Ένα πεντανόστιμο πιάτο που μαγειρεύεται σε μία μόνο κατσαρόλα θα μπορούσε να σας βοηθήσει να «ζήσετε μέχρι τα 100», σύμφωνα με σεφ. Η χορταστική σούπα minestrone, γεμάτη με λαχανικά και όσπρια, είναι εμπνευσμένη από τις διατροφικές παραδόσεις των Μπλε Ζωνών, των περιοχών του κόσμου που έχουν γίνει παγκοσμίως γνωστές για τους αιωνόβιους κατοίκους τους.

Ο Francesco Mattana μοιράστηκε τη συνταγή του στο TikTok. Στο βίντεό του, εξήγησε στους περισσότερους από 500.000 ακολούθους του: «Αυτή η σούπα minestrone είναι πεντανόστιμη, γεμάτη λαχανικά και όσπρια. Η Σαρδηνία είναι μία από τις Μπλε Ζώνες, πράγμα που σημαίνει ότι οι άνθρωποι εκεί είναι πιο πιθανό να φτάσουν τα 100 χρόνια. Αυτό οφείλεται σε πολλούς παράγοντες, αλλά ένας συγκεκριμένος είναι η διατροφή».

Ο σεφ πιστεύει ότι το “κλειδί” της μακροζωίας στη Σαρδηνία βρίσκεται στη χρήση φρέσκων, εποχιακών προϊόντων. «Η διατροφή των κατοίκων της Σαρδηνίας είναι γεμάτη με εποχιακά λαχανικά και όσπρια και αυτή η minestrone είναι κάτι που θα βρείτε πολύ συχνά. Μερικές φορές, για να προσθέσουμε και υδατάνθρακες, βάζουμε fregula (ένα είδος ζυμαρικού). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είτε αποξηραμένα ρεβίθια και φασόλια (αφού τα μουλιάσετε/μαγειρέψετε), είτε απευθείας από την κονσέρβα».

Συνταγή για σούπα minestrone με έμπνευση από τις «Μπλε Ζώνης» (για 4 μερίδες)

Υλικά

Μισό φλιτζάνι ελαιόλαδο

1 κρεμμύδι (χοντροκομμένο)

2 κλωνάρια σέλινο (κομμένα σε κύβους 1 εκ.)

1 μεγάλο καρότο (κομμένο σε κύβους 1 εκ.)

2 σκελίδες σκόρδο (ψιλοκομμένες)

3 λιαστές ντομάτες (ψιλοκομμένες)

15 γρ. βασιλικό (ψιλοκομμένο)

15 γρ. μαϊντανό (ψιλοκομμένο)

250 γρ. κονσέρβα φασόλια

250 γρ. κονσέρβα ρεβίθια

1 μεγάλη πατάτα (σε κύβους)

1 μεγάλη φρέσκια ντομάτα (χοντροκομμένη)

7 φύλλα λάχανο Σαβοΐας (χοντροκομμένα)

Πεκορίνο ή μπαγιάτικο ψωμί (για τρίψιμο στο τέλος)

Αλάτι και πιπέρι

Οδηγίες μαγειρέματος (σε μία κατσαρόλα)

Soffritto: Προσθέστε το ελαιόλαδο στην κατσαρόλα. Σοτάρετε το soffritto (σέλινο, κρεμμύδι, καρότο) για 5 λεπτά. Ο σεφ σημειώνει: «Δεν χρησιμοποιώ ζωμό λαχανικών, γι’ αυτό θα χτίσω τις γεύσεις χρησιμοποιώντας λιαστές ντομάτες, σκόρδο, μαϊντανό και βασιλικό». Προσθήκη αρωματικών και πατάτας: Ενσωματώστε τις λιαστές ντομάτες, το σκόρδο, τον μαϊντανό και τον βασιλικό. Μετά από ένα λεπτό, προσθέστε τις κομμένες φρέσκες ντομάτες και την πατάτα. Μαγείρεμα: Ανακατέψτε, προσθέστε αλάτι/πιπέρι και καλύψτε τα λαχανικά με νερό. Αφήστε το να πάρει βράση, σκεπάστε την κατσαρόλα και μαγειρέψτε για μισή ώρα. Προσθέστε τα εποχιακά πράσινα φυλλώδη λαχανικά (όπως το λάχανο Σαβοΐας), τα ρεβίθια και τα φασόλια. Καλύψτε ξανά με νερό. Κάντε ένα τελευταίο ανακάτεμα, σκεπάστε και μαγειρέψτε για άλλα 5 λεπτά. Δοκιμάστε και προσαρμόστε τα καρυκεύματα. Σερβίρετε τη σούπα πασπαλίζοντας με τριμμένο πεκορίνο (ή παρμεζάνα) ή τριμμένο μπαγιάτικο ψωμί.

Γιατί η Σαρδηνία ανήκει στις Μπλε Ζώνες

Η Σαρδηνία ήταν η πρώτη περιοχή στον κόσμο που χαρακτηρίστηκε Μπλε Ζώνη. Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία, περίπου 33,6 άτομα ανά 100.000 κατοίκους φτάνουν τα 100 χρόνια ή και παραπάνω, τοποθετώντας την Σαρδηνία στις περιοχές με τη μεγαλύτερη συγκέντρωση αιωνόβιων.

Το BlueZones.com παρατηρεί ότι η παραδοσιακή διατροφή στη Σαρδηνία περιλαμβάνει «ψωμί ολικής αλέσεως, φασόλια, λαχανικά από τον κήπο, φρούτα και μαστίχα». Επίσης, καταναλώνουν τυρί πεκορίνο, το οποίο είναι πλούσιο σε ωμέγα-3 λιπαρά οξέα. Το κρέας καταναλώνεται κυρίως τις Κυριακές και σε ειδικές περιστάσεις.