Μακροζωία: Γιατρός αποκαλύπτει ποιο είδος τροφής μπορεί να «προσθέσει χρόνια στη ζωή σας»

Η αναζήτηση για τροφές που ενισχύουν την υγεία και συμβάλλουν στη μακροζωία βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος πολλών ειδικών. Ένας γιατρός αποκαλύπτει ποια είναι η κορυφαία τροφή που, σύμφωνα με την επιστήμη, μπορεί πραγματικά να «προσθέσει χρόνια στη ζωή σας».

Το είδος τροφής που μπορεί να «προσθέσει χρόνια στη ζωή σας», σύμφωνα με γιατρό

Ο γνωστός από την τηλεόραση γιατρός Dr Amir Khan, που εμφανίζεται συχνά στο ITV και σε εκπομπές όπως This Morning και Lorraine, αποκάλυψε ποια τροφή θεωρεί “νούμερο ένα” για μακροζωία και η οποία μπορεί να προσθέσει χρόνια στη ζωή σας. Ο γιατρός του Εθνικού Συστήματος Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου (NHS), μιλώντας στο podcast No Appointment Necessary με τη Cherry Healey, εξήγησε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την υγεία μας μέσω της διατροφής.

Ο Dr Khan τόνισε ότι είναι σημαντικό να καταναλώνετε περισσότερα όσπρια, λόγω της υψηλής διατροφικής τους αξία. «Θέλω να σας δώσω τη νούμερο ένα συμβουλή μου για μακροζωία. Η ομάδα τροφίμων που πραγματικά προσθέτει χρόνια ζωής και υγείας είναι τα όσπρια», είπε ο ειδικός.

Όταν η Cherry Healey τον ρώτησε αν τα όσπρια είναι «μια πιο κομψή λέξη για τα φασόλια», ο Dr Khan απάντησε: «Τα φασόλια είναι από τις πιο υγιεινές τροφές που μπορείτε να φάτε. Και δεν είναι μόνο τα φασόλια — είναι οι φακές, τα ρεβίθια, όλα τα όσπρια».

Εξήγησε πως τα όσπρια προσφέρουν φυτική πρωτεΐνη και φυτικές ίνες, που τρέφουν το μικροβίωμα του εντέρου. «Η θρεπτική τους πυκνότητα είναι τεράστια», είπε ο γιατρός, τονίζοντας ότι μελέτες δείχνουν πως όσοι τρώνε λιγότερα όσπρια έχουν 10% έως 15% μεγαλύτερο κίνδυνο θνησιμότητας από κάθε αιτία σε σχέση με όσους καταναλώνουν περισσότερα.

Οφέλη των οσπρίων σύμφωνα με επιστήμονες

Το British Heart Foundation αναφέρει: «Τα όσπρια είναι από τις τροφές με τη μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες. Μία μόνο μερίδα καλύπτει περίπου το ένα τρίτο των ημερήσιων αναγκών. Βοηθούν στη μείωση του κινδύνου καρδιοπάθειας, εγκεφαλικού, διαβήτη τύπου 2 και καρκίνου του εντέρου».

Η εφαρμογή υγείας ZOE επισημαίνει: «Τα όσπρια είναι πλούσια σε φυτικές ίνες, πρωτεΐνη, υγιεινά λιπαρά, υδατάνθρακες, μέταλλα και απαραίτητα θρεπτικά συστατικά».

Μελέτες δείχνουν επίσης ότι τα όσπρια: