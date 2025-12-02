Καστανίδης: Το «καρφί» για τον Πέτρο Παππά – Τι γράφει σε ανάρτησή του

Μία ανάρτηση όλο νόημα έκανε ο Χάρης Καστανίδης με αφορμή τα σχόλια που προκάλεσαν τα θετικά λόγια του Πέτρου Παππά στον Άδωνι Γεωργιάδη και οι ευχαριστίες του υπουργού Υγείας στον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ.

Συγκεκριμένα, ο Χάρης Καστανίδης αναδημοσίευσε τις ευχαριστίες του Άδωνι Γεωργιάδη στον Πέτρο Παππά και σχολίασε: «Συγκρίνοντας τις σχετικές δηλώσεις, καταλήγω στο συμπέρασμα ότι προ ολίγων εβδομάδων αδικήθηκε, μη αναλαμβάνοντας καθήκοντα, ο παρ’ ολίγον διευθυντής του γραφείου του κυρίου Ανδρουλάκη».

Ο Χάρης Καστανίδης αναφερόταν στον Γιώργο Παπαβασιλείου ο οποίος παραιτήθηκε από διευθυντής του γραφείου του προέδρου του ΠΑΣΟΚ μόλις μία ημέρα μετά τον διορισμό του καθώς αποκαλύφθηκε ότι είχε κάνει αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με θετικά σχόλια για το έργο της κυβέρνησης Μητσοτάκη.