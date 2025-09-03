Αυτός είναι ο λόγος που καταργούνται τα τρόλεϊ σε Αθήνα και Πειραιά – Πότε ξεκινάει η 24ωρη λειτουργία των ΜΜΜ

Στην σταδιακή κατάργηση των τρόλεϊ σε Αθήνα και Πειραιά, την 24ωρη λειτουργία των ΜΜΜ, τη νέα δομή στον ΟΣΕ και την άρση μονιμότητας των εργαζόμενων στον Οργανισμό αναφέρθηκε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, κατά την διάρκεια συνέντευξής του στην εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» του OPEN, με τον Μάνο Νιφλή και τον Γιάννη Κολοκυθά.

Μιλώντας για την κατάργηση των τρόλεϊ, ο κ. Κυρανάκης εξήγησε ότι «ανά χιλιόμετρο έχουν διπλάσιο κόστος για τον φορολογούμενο από τα ηλεκτρικά λεωφορεία. Υπάρχουν όμως και πολλοί άλλοι λόγοι για την κατάργησή τους. Χώροι χωροταξίας και αισθητικής καθώς θα ξηλώσουμε τα καλώδια, βάσει του προγράμματος που έχει εκπονηθεί. Και δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για τους εργαζομένους. Τα τρόλεϊ ανήκουν στον ΟΑΣΑ. Θα μεταφερθούν στα λεωφορεία οι υπάλληλοι».

Σχετικά με την 24ωρη λειτουργία των ΜΜΕ τα Σάββατα, ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών τόνισε ότι από το επόμενο Σάββατο (13/9) η Αθήνα θα «κινείται» σε 24ωρη βάση. «Τελειώσαμε τη δοκιμαστική λειτουργία. Το επόμενο Σάββατο θα μπορεί ο κόσμος να γυρίσει με το Μετρό ή με μια από τις 20 λεωφορειακές γραμμές ή με το τραμ».

«Σύγχρονη εταιρική δομή στον ΟΣΕ»

«Ο ΟΣΕ γυρίζει σελίδα. Ιδρύθηκε μια σύγχρονή εταιρική δομή με το πιο ευέλικτο πλαίσιο σε όλο το ελληνικό δημόσιο. Είναι ο πρώτος Οργανισμός που άρει τη νομιμότητα που σημαίνει ότι άνθρωποι που παραβιάζουν κανόνες και θα έχουμε επικίνδυνες καταστάσεις που θα μπορούσαν εν δυνάμει να καταλήξουν σε μια νέα τραγωδία δεν θα αφήνουν τον ΟΣΕ και το ελληνικό δημόσιο άπραγο. Οι υποδομές έχουν ένα πλαίσιο προμηθειών και συντήρησης πιο ευέλικτο από το ελληνικό δημόσιο» επεσήμανε σχετικά ο κ. Κυρανάκης.

«Μέχρι σήμερα το σύστημα ήταν χαλαρό»

«Αν κάποιοι παραβιάζουν κανόνες θα απολύονται. Μέχρι σήμερα οι καταστάσεις αντιμετωπίζονταν χαλαρά. Τα Τέμπη συνέβησαν γιατί παραβιάστηκαν κανόνες. Και στο σύστημα τηλεδιοίκησης υπάρχουν άνθρωποι που χειρίζονται τα συστήματα. Κι αυτοί πρέπει να τηρήσουν κάποιους κανόνες για να μην έχουν κίνδυνο ατυχήματος» συνέχισε.

Νέο σύστημα τηλεδιοίκησης και ETCS για τα τρένα

Ο κ. Κυρανάκης αναφέρθηκε επίσης στο νέο σύστημα τηλεδιοίκησης και ETCS για τα τρένα, επισημαίνοντας: «ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση του ETCS στις αμαξοστοιχίες. Λειτουργεί με το ETCS στις ράγες και μπορεί ένα τρένο να φρενάρει απότομα όταν παραβιάζονται κάποιοι κανόνες. Τον Αύγουστο ολοκληρώθηκαν οι δοκιμαστικές λειτουργίες στους έξι τύπους μηχανών που λειτουργούν στο στόλο του σιδηρόδρομου. Τι σημαίνει αυτό; Πρώτη πράξη του διευθύνοντος συμβούλου του ΟΣΕ ήταν να στείλει μια επιστολή στην Hellenic Train ότι θα πρέπει να ορίσει άμεσα ημερομηνίες εκπαίδευσης των μηχανοδηγών στο ETCS».

«Ταυτόχρονα τέλη Ιουλίου ολοκληρώθηκε η λειτουργία και παρουσιάστηκε το σύστημα γεωντοπισμού το οποίο δείχνει με ακρίβεια τα τρένα ακριβώς στη γραμμή που υπάρχουν. Και επιβατικές αμαξοστοιχίες και εμπορικές και αμαξοστοιχίες συντήρησης. Ότι κινείται πάνω στις ράγες. Την άλλη εβδομάδα θα ξεκινήσει η εκπαίδευση των χειριστών σε επίπεδο ΟΣΕ και θα εγκατασταθούν οι πομποί στις αμαξοστοιχίες. Σε 11 μήνες από σήμερα ολόκληρη η γραμμή Αθήνα-Θεσσαλονίκη θα έχει ολόκληρα τα συστήματα ασφαλείας και αυξημένους κανόνες και διαφάνεια. Ασφάλεια στα τρένα υπάρχει με την ευλαβική τήρηση των κανόνων» πρόσθεσε.