Τροχαίο στην Κρήτη: Σύγκρουση αυτοκινήτου με μηχανή – Στο νοσοκομείο ο 30χρονος μοτοσικλετιστής

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε, το μεσημέρι της Τετάρτης 3/9, στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), στο ύψος του Μπαλί, στον δρόμο προς το Άδελε. Γύρω στις 15:10 το μεσημέρι, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μηχανή, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά ένας 30χρονος αλλοδαπός, οδηγός της μηχανής.

Σύμφωνα με το zarpanews.gr, o τραυματίας μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου, ωστόσο, λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων του, κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Νοσοκομείο Χανίων για πιο εξειδικευμένη φροντίδα. Τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος ερευνούν οι αρμόδιες αρχές.