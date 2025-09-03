Κως: Συνελήφθη 82χρονη από το Λιμενικό ύστερα από καταδίωξη

Αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ της Τρίτης 2/9 στο λιμάνι της Κω, όταν μία 82χρονη γυναίκα αρνήθηκε να συμμορφωθεί σε έλεγχο των στελεχών του Λιμενικού Σώματος και επιχείρησε να διαφύγει με το αυτοκίνητό της.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, η ηλικιωμένη υπέδειξε εριστική συμπεριφορά και αρνήθηκε να δώσει τα στοιχεία της ταυτότητάς της. Παρά τις υποδείξεις των αρχών, επιβιβάστηκε στο όχημα που οδηγούσε και προσπάθησε να απομακρυνθεί από το σημείο.

Ακολούθησε καταδίωξη από περιπολικό όχημα του Λιμενικού Σώματος, με αποτέλεσμα η γυναίκα να ακινητοποιηθεί και να συλληφθεί. Κατηγορείται για απείθεια και των άρθρων 42 και 308 του Ποινικού Κώδικα για απόπειρα πρόκλησης σωματικής βλάβης. Για το περιστατικό πραγματοποιείται προανάκριση από το Λιμεναρχείο Κω.

 

