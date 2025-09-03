Καρέ καρέ η στιγμή που η ασφάλεια του Κιμ Γιονγκ Ουν «εξαφανίζει» κάθε ίχνος του DNA του μετά το τετ-α-τετ με τον Πούτιν

Ένα ασυνήθιστο αλλά ταυτόχρονα ενδιαφέρον περιστατικό σημειώθηκε μετά την συνάντηση του ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, με τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντιμίρ Πούτιν.

Λίγα λεπτά μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης των δύο ηγετών, τα στελέχη της ασφάλειας του Κιμ Γιονγκ Ουν, θέλοντας να εξαφανίσουν κάθε ίχνος DNA του ηγέτη της Βόρειας Κορέας, μπήκαν στον χώρο και καθάρισαν σχολαστικά την καρέκλα όπου έκατσε ο Κιμ Γιονγκ Ουν, καθώς και όλες τις επιφάνειες που άγγιξε. Μάλιστα μία γυναίκα από το προσωπικό του ηγέτη της Βόρειας Κορέας απομάκρυνε το ποτήρι του. Από την ασφάλεια θέλησαν να εξαφανίσουν κάθε ίχνος DNA του προέδρου τους.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που αναρτήθηκε στα social media, ένας άνδρας καθαρίζει με ένα πανί την καρέκλα όπου καθόταν ο Κιμ Γιονγκ Ουν, όλες τις ξύλινες επιφάνειες της καρέκλας και το τραπεζάκι δίπλα της και μία άλλη εργαζόμενη απομακρύνει το ποτήρι του.

Δείτε το βίντεο: