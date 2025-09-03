Πλήγμα του «ελληνικού FBI» στο λαθρεμπόριο καυσίμων: Τουλάχιστον 22 συλλήψεις και «λουκέτο» σε πρατήρια – Εντοπίστηκε αποθήκη με διαλύτες

Σημαντικό χτύπημα στο λαθρεμπόριο καυσίμων κατάφεραν οι αστυνομικοί του «Ελληνικού FBI», οι οποίοι από την Τρίτη (2/9) πραγματοποιούν ευρείας κλίμακας επιχείρηση σε πρατήρια υγρών καυσίμων σε ολόκληρη τη χώρα.

Τα συγκεκριμένα πρατήρια και αποθήκες είχαν μπει στο μικροσκόπιο των Αρχών και παρακολουθούνταν. Μόλις διαπιστώθηκε η παράνομη δραστηριότητα ξεκίνησε η μεγάλη αστυνομική επιχείρηση.

Έχουν γίνει ήδη έλεγχοι σε δεκάδες πρατήρια υγρών καυσίμων και σε αποθήκες σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Άρτα, Τρίκαλα, Λάρισα, Κατερίνη, Βόλο και Λακωνία. Μέχρι στιγμής οι άνδρες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΟΑΕ) έχουν πραγματοποιήσει 22 συλλήψεις και έχουν μπει «λουκέτα» σε αρκετά πρατήρια.

Συγκεκριμένα, συνελήφθησαν:

13 άτομα στην Αττική

3 άτομα στη Θεσσαλονίκη

2 άτομα στα Τρίκαλα

2 άτομα στην Ηγουμενίτσα

1 άτομο στη Σπάρτη

1 άτομο στον Βόλο.

Από την έρευνα των Αρχών, διαπιστώθηκε απάτη σε βάρος πελατών για φοροδιαφυγή με χρήση εικονικών παραστατικών και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα. Επίσης έχουν κατασχεθεί μεγάλα χρηματικά ποσά.

Στα Τρίκαλα τα δύο πρατήρια στα οποία μπήκε «λουκέτο», ανήκουν στον ίδιο ιδιοκτήτη. Πρόκειται για άνθρωπο που και στο παρελθόν έχει απασχολήσει τις Αρχές για λαθρεμπόριο καυσίμων και μάλιστα ο ίδιος έχει φυλακιστεί για τα συγκεκριμένα αδικήματα.

Είχαν εγκαταστήσει παράνομο λογισμικό στις αντλίες

Οι συλληφθέντες φέρονται να είχαν εγκαταστήσει τα πρατήρια τους, ένα παράνομο λογισμικό με το οποίο στην ουσία «πείραζαν» την αντλία καυσίμου και το σύστημα εισροών και εκροών και έκλεβαν τους πελάτες βάζοντας στα οχήματα βενζίνη μικρότερη από αυτή που αναγραφόταν.

Εντοπίστηκε αποθήκη με διαλύτες

Μάλιστα οι Αρχές εντόπισαν στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στη Σίνδο μια αποθήκη με διαλύτες, οι οποίοι εισάγονταν παράνομα από τη Ρουμανία και στην οποία αφού νόθευαν τα καύσιμα τα έστελναν στα πρατήρια του κυκλώματος.

Οι εμπλεκόμενοι είναι πρόσωπα που συνδέονται με τη Βουλγαρία, όπου και φέρεται να κανονίστηκε η εισαγωγή των διαλυτών.

«Εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να συνεχιστούν οι έλεγχοι. Ξεκίνησε πριν από δύο μήνες η κάθαρση και τώρα συνεχίζεται. Κάθαρση και τιμωρία», δήλωσε η πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπωλών Αττικής, Μαρία Ζάγκα.

«Λουκέτο» σε δύο πρατήρια υγρών καυσίμων στη Λακωνία – Δύο συλλήψεις

Στο πλαίσιο της μεγάλης επιχείρησης λουκέτο μπήκε και σε δύο πρατήρια καυσίμων στη Λακωνία (Αρεόπολη και Μολάους) και συνελήφθησαν δύο άτομα.