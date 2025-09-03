Βουλή-Επιτροπή κοινωνικών υποθέσεων: Εγκρίθηκε με τις ψήφους της ΝΔ το νομοσχέδιο για την κοινωνική αντιπαροχή και την τριτεκνική ιδιότητα

Ψηφίστηκε επί της αρχής, μόνο από τη Νέα Δημοκρατία, το νομοσχέδιο «κοινωνική αντιπαροχή, κοινωνική μίσθωση, τριτεκνική ιδιότητα και άλλες διατάξεις» στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή της Βουλής, όπου ολοκληρώθηκε νωρίτερα σήμερα η πρώτη ανάγνωση.

Στην επιτροπή δήλωσαν ότι καταψηφίζουν, επί της αρχής, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ και η Νέα Αριστερά. Επιφύλαξη, για την τελική τους στάση στην Ολομέλεια, δήλωσαν τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, ήτοι το ΠΑΣΟΚ, η Ελληνική Λύση, η «Νίκη» και η Πλεύση Ελευθερίας.

Η συντριπτική πλειονότητα των φορέων που τοποθετήθηκαν στο νέο πλαίσιο του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας για την κοινωνική αντιπαροχή και το κοινωνικό μίσθωμα, επισήμανε, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ότι η Ελλάδα είναι η πρώτη, στο ποσοστό του διαθέσιμου Εισοδήματος το οποίο δαπανάται για τη στέγαση, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντίστοιχη πρωτιά υπάρχει και στον αριθμό των ατόμων, που στο τέλος του μήνα δεν μπορούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους, τα στεγαστικά δάνεια, τα ενοίκια τους, ανέφεραν.

Συνεκτική Εθνική Στρατηγική, για τη διασφάλιση οικονομικά προσιτής και βιώσιμης στέγασης, ζήτησε η Βασιλική Μαρκετάκη, πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Η πρόεδρος του ΕΚΚΑ υπογράμμισε τη σημασία της προώθησης συνεκτικής Εθνικής Στρατηγικής, για τη δημογραφική αναζωογόνηση της Ελληνικής κοινωνίας και την εφαρμογή της Εθνικής Στρατηγικής, για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (Ε.Σ.ΑμεΑ) για τις δομές βραχυχρόνιες φιλοξενίας ατόμων με αναπηρία.

Ο εκπρόσωπος της πρωτοβουλίας για την Κρατική Ακίνητη Περιουσία, την Προστασία της και την Αξιοποίηση της (Πρωτοβουλία ΚΑΠΠΑ) Δημήτρης Δημητρίου αναφέρθηκε στον ρόλο που θα πρέπει να διαδραματίσει ο οργανισμός διαχείρισης των ακινήτων που θα είναι ενταγμένα στην κοινωνική κατοικία. «Κάποια στιγμή θα υπάρχει, ελπίζουμε, ένας μεγάλος αριθμός ακινήτων που θα χρησιμοποιούνται και πρέπει να υπάρχει ένας φορέας που θα διαχειρίζεται. Είτε ως διαχείριση, είτε ως επισκευή, είτε, ανά πάσα στιγμή, να είναι δυνατόν αυτά τα ακίνητα να δοθούν σε επόμενους χρήστες. Πρέπει να υπάρξει τέτοια οργάνωση ώστε να μην δημιουργηθούν κατοικίες και μετά σιγά σιγά διαλυθούν όπως έχουν γίνει σε διάφορες άλλες περιπτώσεις», είπε ο κ. Δημητρίου.

Ο Κωνσταντίνος Λιβέρης, πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Υπαλλήλων ΟΑΕΔ, τέως ΟΕΚ και τέως ΟΕΕ, κάλεσε την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας να ενημερώσει πόσα είναι τα χρήματα του τέως Οργανισμού Εργατικής Εστίας, που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για το στεγαστικό. «Από τα αποθεματικά του ΟΕΕ, ένα μέρος δόθηκε για το Πρόγραμμα «Σπίτι μου 1». Απολογιστικά στοιχεία δεν έχουν δοθεί. Πόσα τελικώς από το 1 δισεκατομμύριο ευρώ έχουν τελικώς εκταμιευθεί; Το λέμε αυτό γιατί όσα δεν διατέθηκαν είναι ακόμα μέσα στα αποθεματικά της ΔΥΠΑ στο άλλο Υπουργείο, το Υπουργείο Εργασίας και για τα οποία δεν ακούγεται τίποτα», είπε ο εκπρόσωπος του Συλλόγου των Υπαλλήλων του ΟΑΕΔ και κάλεσε την υπουργό Δόμνα Μιχαηλίδου να ενημερώσει «πόσα δισεκατομμύρια του ΟΕΕ υπάρχουν στην Τράπεζα της Ελλάδος, χωρίς να λαμβάνεται απόφαση να διατεθούν για κοινωνικές κατοικίες και Στεγαστικά Προγράμματα». Με το νομοσχέδιο, είπε ο κ. Λιβέρης, «τα οικόπεδα του ΟΕΕ τα οποία αγοράστηκαν με τα χρήματα των μισθωτών, και γι΄αυτά δεν έδωσε το κράτος ούτε ένα ευρώ, τα «φιλέτα οικόπεδα» της ΔΥΠΑ και του ΟΕΕ θα δοθούν σε εργολάβους για να χτίσουν, χωρίς να επιβαρυνθεί ο Κρατικός Προϋπολογισμός».

Επιβολή ανώτατου μηνιαίου μισθώματος, σε περίοδο που θα απαιτηθεί, μέχρι να αποδώσουν τα άλλα μέτρα για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος ζήτησε ο Πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Ενοικιαστών (ΠΑΣΥΠΕ) ‘Αγγελος Σκιαδάς. «Επιβολή ενός ανώτατου επιτρεπόμενου μισθώματος, το οποίο θα προκύπτει βάσει κάποιων συντελεστών, όπως είναι η επιφάνεια, η θέση, ο όροφος, η παλαιότητα, η ποιότητα κατασκευής και η ενεργειακή απόδοση. Αυτή είναι και η μόνη ρεαλιστική λύση που μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το στεγαστικό πρόβλημα τη δεδομένη στιγμή», είπε ο εκπρόσωπος της ΠΑΣΥΠΕ. Ζήτησε, επίσης, να μην κόβεται το στεγαστικό, και τα άλλα επιδόματα, σε όσους υπαχθούν στην κοινωνική μίσθωση. Η ΠΑΣΥΠΕ επισημαίνει παράλληλα ότι στο νομοσχέδιο πρέπει να προσδιορίζεται ποια είναι η «ευάλωτη κοινωνική ομάδα» που θα μπορεί να μπει στο κοινωνικό μίσθωμα, ποια θα είναι τα κριτήρια για να θεωρείται κάποιος ευάλωτος και να δικαιούται τις ευεργετικές διατάξεις του νόμου. «Αυτό θεωρούμε θα έπρεπε να καθορίζεται από το νόμο και να μην επαφίεται σε υπουργικές αποφάσεις», είπε ο κ. Σκιαδάς.

Το νομοσχέδιο δεν ενσωματώνει τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές για την κοινωνική κατοικία, είπε ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Μεσιτών Κοσμάς Θεοδωρίδης που ζήτησε να υπάρξουν κριτήρια και δικλείδες που θα αποτρέπουν «ρουσφέτια», υπό την πίεση της μεσαίας τάξης για κοινωνική κατοικία. «Υπάρχει ένα μέτρο το οποίο έχουμε προτείνει και το οποίο έχει μηδενικό κόστος για τον προϋπολογισμό, το οποίο ενισχύει τις προβλέψεις, της λύσης του δημογραφικού προβλήματος και είναι άμεσα εφαρμόσιμο, γιατί είναι και αυτό πολύ σημαντικό. Η άνοδος του παραβόλου της χρυσής βίζας στις 20.000 μπορεί να βοηθήσει 4.000-5.000 νέα ζευγάρια να αποκτήσουν το δικό τους σπίτι», είπε ο κ. Θεοδωρίδης.

Ο Πρόεδρος της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ) Θωμάς Γιανιώτης ζήτησε να περιληφθεί η πολυτεκνική ιδιότητα στα κοινωνικά κριτήρια των δικαιούχων κοινωνικού μισθώματος.

Απαιτείται ένας δημόσιος φορέας, ο οποίος θα διαχειρίζεται το υφιστάμενο οικιστικό απόθεμα και θα κατασκευάζει νέες κοινωνικές κατοικίες, είπε ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Γιώργος Σπανουδάκης. Αναφέρθηκε, παράλληλα, στην ανάγκη να παρέμβει το κράτος, τόσο στη βραχυχρόνια μίσθωση, με ποσοτικούς γεωγραφικούς χωρικούς περιορισμούς, όσο και στην μακροχρόνια μίσθωση, με πλαφόν στις τιμές των ενοικίων, αλλά και στα ποσοστά αύξησης. «Προφανώς θεωρούμε ότι πρέπει να καταργηθεί η «golden visa» και να προστατευθεί η λαϊκή κατοικία από πλειστηριασμούς», ανέφερε ο εκπρόσωπος των εργαζομένων.

Τι είπαν οι φορείς που εκπροσωπούν τους τρίτεκνους

Σε οποιοδήποτε νομοσχέδιο ενυπάρχει πρόνοια για το δημογραφικό ζήτημα, είναι εξέλιξη θετική, είπαν οι φορείς που εκπροσωπούν τους τρίτεκνους. Σημείωσαν όμως ότι το ουσιαστικό μέτρο που χρειάζεται είναι οι τρίτεκνοι να χαρακτηριστούν πολύτεκνοι και μια σειρά μέτρα που αφορούν την κατοικία, την εργασία και τις κοινωνικές υποδομές, να δώσουν τη δυνατότητα στους νέους ανθρώπους να κάνουν οικογένεια για την αντιμετώπιση της δημογραφικής κρίσης.

Η Ομοσπονδία Πολυμελών Οικογενειών με τρία παιδιά, η ΟΠΟΤΤΕ, ζητάει ισονομία των πολυτέκνων με τέσσερα και πάνω παιδιά και των πολυτέκνων με τρία παιδιά. «Το θέμα των φοροαπαλλαγών του κοινωνικού οικιακού τιμολογίου, της εργασίας, της κατοικίας, του ΕΝΦΙΑ που αναφέρεται ότι δύναται να εξεταστούν στο πλαίσιο μελλοντικής νομοθετικής πρωτοβουλίας δεν πρέπει να γίνουν αύριο. Πρέπει να γίνουν εχθές», είπε ο πρόεδρος της ΟΠΟΤΕΕ Δημήτρης Κοντός.

«Σήμερα κανονικά θα έπρεπε να μιλάμε για το χαρακτηρισμό των Τριτέκνων ως Πολύτεκνων και εμείς ήρθαμε να συζητήσουμε, μετά από 20 χρόνια, πως πρέπει να δοθεί η Τριτεκνική Ιδιότητα ισοβίως», ανέφερε ο πρόεδρος της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Τριτέκνων (ΠΟΤ), Αντώνης Ντιούδης, σημειώνοντας ότι ο πρωθυπουργός είχε δεσμευτεί για την εξομοίωση της πολυτεκνικής και τριτεκνικής ιδιότητας. «Ζητάμε από τον Πρωθυπουργό γενναία μέτρα δημογραφικής πολιτικής. Ζητάμε να κατανοήσει καλά την αξία της γέννησης του τρίτου παιδιού και να πάρει γενναίες αποφάσεις. Πλέον δεν δεχόμαστε τη δικαιολογία δεν φτάνουν τα λεφτά. Τα λεφτά φτάνουν για πολλές δράσεις της χώρας, οι οποίες δεν πηγαίνουν για τόσο σοβαρό σκοπό όπως είναι η επίλυση του δημογραφικού προβλήματος. Θα είμαστε στις επάλξεις του αγώνα», ανέφερε ο πρόεδρος της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Τριτέκνων.

Εκ μέρους της ΕΣΑμεΑ, ο Γιάννης Λυμβαίος χαρακτήρισε θετική τη ρύθμιση με την οποία σε όλα τα διαγνωστικά τεύχη, τόσο για τα καινούργια κτίρια όσο και για αυτά που ανακαινίζονται ή για αυτά που επισκευάζονται, θα πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις πρόσβασης για τα άτομα με αναπηρία. Απολύτως αναγκαίο, χαρακτηρίζει η ΕΣΑμεΑ, να υπάρξει ρητή πρόβλεψη για τη στέγαση των ατόμων με αναπηρία, με βάση τις πρόνοιες του σχεδίου νόμου, με σαφή αναφορά της αναπηρίας σε όλα τα προβλεπόμενα μέτρα. Ζητάει επίσης να περιληφθεί το κριτήριο της αναπηρίας και της χρόνιας πάθησης των δικαιούχων μισθωτών ή των τέκνων αυτών στην κοινωνική μίσθωση.

Ελ. Ράπτη: κοινωνική πολιτική με ρεαλισμό και με πράξεις

Η υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Έλενα Ράπτη ανέφερε ότι η κυβέρνηση χαράσσει κοινωνική πολιτική με ρεαλισμό, υπευθυνότητα και με πράξεις και εξήγησε, με ποιο τρόπο θα λειτουργήσει ο θεσμός της κοινωνικής αντιπαροχής του κοινωνικού μισθώματος.

«Διαθέτουμε τα ακίνητα του Δημοσίου που μέχρι σήμερα παρέμεναν ανενεργά, δηλαδή που σήμερα δεν προσφέρουν τίποτα, και τα μετατρέπουμε σε κατοικίες, με κοινωνικά κριτήρια και σε προσιτές κατοικίες. Θα γίνεται πλειοδοτικός διαγωνισμός και ο ιδιώτης που θα πλειοδοτεί θα αναλαμβάνει, με δικά του κεφάλαια, είτε να κατασκευάζει νέα κτίρια, είτε να ανακαινίσει υπάρχοντα. Και αυτά χωρίς καμία επιβάρυνση του κράτους. Με τον τρόπο αυτό πετυχαίνουμε να αυξάνουμε την προσφορά ποιοτικής στέγης, με ενοίκια σημαντικά χαμηλότερα από αυτά της αγοράς. Για πρώτη φορά δημιουργούμε συνεκτικό πλαίσιο κοινωνικής μίσθωσης και στηρίζουμε τους συμπολίτες μας και τις οικογένειες με αυξημένες ανάγκες, νέους που ξεκινάνε τη ζωή τους, οικογένειες που πιέζονται από το κόστος της στέγης, συνανθρώπους μας με αναπηρία που χρειάζονται μια σταθερή και ασφαλή βάση. Οι δικαιούχοι θα επιλέγονται με εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια και επομένως δεν ισχύει ότι θα μένουν εκτός οι πολίτες που πραγματικά έχουν ανάγκη», είπε η κ.Ράπτη.

Αναφερόμενη στη σύμπραξη του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας με το Υπουργείο Εθνικής ‘Αμυνας, η υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας είπε ότι θα αξιοποιηθούν ανενεργά στρατόπεδα και το Υπουργείο Εθνικής ‘Αμυνας θα κατασκευάσει κατοικίες, με χρηματοδότηση του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Το 25% θα δοθεί, για τις στεγαστικές ανάγκες των στρατιωτικών και το υπόλοιπο 75% θα διατεθεί για κοινωνικές κατοικίες.

Στην κοινωνική αντιπαροχή, όπως είπε η κ. Ράπτη, θα ανακηρύσσεται ανάδοχος εκείνος που πλειοδοτεί και ως προς το ποσοστό της χρήσης της κοινωνικής κατοικίας. «Αυτό σημαίνει ότι το ποσοστό που θα διατίθεται για κοινωνική κατοικία μπορεί να υπερβαίνει το 30%, που στο νομοσχέδιο τίθεται ως ελάχιστο όριο, ανάλογα με την εμπορική αξία, τη θέση και τα χαρακτηριστικά του κάθε ακινήτου. Επιπλέον ο ανάδοχος μπορεί στο ποσοστό, που δεν προσδιορίζεται για κοινωνική στέγαση, να προβεί σε συνδυασμό χρήσεων. Δηλαδή και για εμπορική και όχι μόνο οικιστική. Επομένως, δεν ισχύει ότι το ελάχιστο ποσοστό κοινωνικής κατοικίας μπορεί να ασκεί οριζόντια τέτοια επιρροή στο οικιστικό απόθεμα που να έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των τιμών», σημείωσε η υφυπουργός.

Για την διά βίου αναγνώριση της τριτεκνίας, η κ. Ράπτη υπογράμμισε ότι για πρώτη φορά, με σαφήνεια αναγνωρίζεται η τριτεκνική ιδιότητα και μπαίνει τέλος σε διαφορετικές ερμηνείες που ταλαιπωρούσαν πολλές οικογένειες στο παρελθόν. «Στηρίζουμε έμπρακτα τις τριτεκνικές οικογένειες παρέχοντάς τους πρόσβαση σε κοινωνικά οφέλη», δήλωσε η υφυπουργός.

Τα κόμματα

«Το νομοσχέδιο ενισχύει πραγματικά με ουσιαστικό και σαφώς πρακτικό τρόπο την προσπάθεια της Κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας να αντιμετωπίσει τη στεγαστική κρίση, κυρίως για τους νέους ανθρώπους και τις οικογένειες, αλλά φυσικά και το διαχρονικό ζήτημα του δημογραφικού», δήλωσε η εισηγήτρια της ΝΔ Μαρία Συρεγγέλα.

«Εμείς μιλάμε για έναν δημόσιο συμμετοχικό φορέα. Εείς επιλέγετε να παραδώσετε τη δημόσια περιουσία σε ιδιώτες εργολάβους. Όλα τα κρίσιμα θα καθοριστούν εκ των υστέρων με υπουργικές αποφάσεις, ενώ δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι θα υπηρετηθεί το κοινωνικό όφελος», δήλωσε η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ Κατερίνα Καζάνη.

«Φέρνετε εν όψει ΔΕΘ ένα νομοσχέδιο σαφώς κατώτερο των περιστάσεων και των αναγκών. Το περισσότερο που θα καταφέρετε είναι σε αυτά τα 10 οικόπεδα, να χτιστούν χίλιες κατοικίες λέμε έτσι, με ένα μαξιμαλιστικό τρόπο, εκ των οποίων 300 θα δοθούν για Κοινωνική Κατοικία. Ποιον κοροϊδεύετε;», σχολίασε η ειδική αγορήτρια του ΣΥΡΙΖΑ Κατερίνα Νοτοπούλου.

«Οι όμιλοι που δραστηριοποιούνται στην κατασκευή και διαχείριση ακινήτων, θα εκμεταλλεύονται ακίνητα του δημοσίου, δομημένα και αδόμητα, για να κατασκευάσουν κατοικίες, έχοντας πλέον την πλήρη κυριότητα, για όσο διάστημα διαρκεί η σύμβασή τους. Θα μπορούν να εισπράττουν τα ενοίκια από τις κατοικίες. Ακόμη και να τα πουλούν, εμπορευόμενοι αυτή τη λαϊκή ανάγκη στην κατοικία, με ξένα κόλλυβα», ανέφερε η ειδική αγορήτρια του ΚΚΕ Βιβή Δάγκα.

Συγκεκριμένα και σαφή κριτήρια για να επωφεληθούν οι πραγματικά ευάλωτες κοινωνικές ομάδας, ζήτησε η ειδική αγορήτρια της Ελληνικής Λύσης Μαρία Αθανασίου. Όπως και στην πρώτη ημέρα συζήτησης του νομοσχεδίου στην επιτροπή της Βουλής, έτσι και σήμερα η βουλευτής επέμεινε ότι στο νομοσχέδιο θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι θα προηγούνται οι Έλληνες πολίτες και όχι ότι αυτές οι ρυθμίσεις να αποτελέσουν βάση για εξυπηρέτηση αλλοδαπών, σε βάρος των Ελλήνων.

«Πρόκειται για ένα νομοσχέδιο αποσπασματικό και ψευδεπίγραφο και επικοινωνιακό αποκλειστικά. Όχι μόνο δεν έχει αντιμετωπιστεί το μέγεθος και τα αίτια της στεγαστικής κρίσης, αλλά δίνουμε ασαφείς, χρονοβόρες και αντιφατικές διαδικασίες σε ντόπιους και ξένους μεγαλοεργολάβους», είπε η ειδική αγορήτρια της Νέας Αριστεράς Θεανώ Φωτίου.

Από τα πιο προβληματικά σημεία του νομοσχεδίου είναι ότι θα συνάπτεται η Σύμβαση Κοινωνικής Αντιπαροχής με τον ιδιώτη, χωρίς όμως να υπάρχουν ασφαλιστικές δικλίδες, είπε ο ειδικός αγορητής της «Νίκης» Τάσος Οικονομόπουλος και παρατήρησε ότι ο κοινωνικός χαρακτήρας της παραχώρησης, διαχείρισης ή κυριότητας σε ακίνητα του δημοσίου περιορίζεται έως το 30% και συνεπώς «δεν μιλάμε για κοινωνική πολιτική στέγασης ως κεντρικό άξονα πολιτικής, αλλά ως συμπλήρωμα στην αναπτυξιακή πολιτική».

«Φέρνετε ένα σχέδιο νόμου που θα παραχωρεί τη δημόσια περιουσία σε ιδιώτες. Δίνεται το ελεύθερο στον ιδιώτη να κατασκευάσει, χωρίς να τον ελέγχετε ουσιαστικά και μετά να νοικιάσει το 30% των σπιτιών σε πολίτες με κοινωνικά κριτήρια. Αλλά προσέξτε! Tο ενοίκιο, που θα είναι κατά τι μικρότερο από το κανονικό, θα το εισπράττει ο ιδιώτης», σημείωσε ο ειδικός αγορητής της Πλεύσης Ελευθερίας Σπύρος Μπιμπίλας.