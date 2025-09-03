Πεκίνο: Πούτιν και Σι συζήτησαν για την αθανασία – Τι είπαν για την ζωή ως τα 150

Enikos Newsroom

διεθνή

Πεκίνο: Πούτιν και Σι συζήτησαν για την αθανασία – Τι είπαν για την ζωή ως τα 150

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν πιάστηκε, στο Πεκίνο, να μιλά για την αθανασία κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής με τους ομολόγους του της Κίνας,  Σι Τζινπίνγκ και της Βόρειας Κορέας,  Κιμ Γιονγκ Ουν.

Ο Πούτιν, επισκέφτηκε το Πεκίνο μαζί με τον Βορειοκορεάτη ηγέτη και δεκάδες άλλους διεθνείς ηγέτες για να γιορτάσουν την 80ή επέτειο από το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Ωστόσο κατά την επίσκεψή του «πιάστηκε» σε μια σπάνια ειλικρινή συζήτηση με τον πρωθυπουργό της Κίνας.

Και οι δύο ηγέτες είναι 72ετών. Ακούστηκαν όμως από ένα εσωτερικό μικρόφωνο να συνομιλούν για τη δυνατότητα επίτευξης της αθανασίας με μεταμοσχεύσεις οργάνων και προηγμένες ιατρικές διαδικασίες. Στην συζήτηση ήταν παρών και ο Βορειοκορεάτης πρόεδρος, Κιμ Γιονγκ Ουν.

Ο Σι είπε στον Πούτιν μέσω ενός μεταφραστή: “Παλαιότερα, οι άνθρωποι σπάνια ζούσαν μέχρι τα 70, αλλά στις μέρες μας στα 70 είσαι ακόμα παιδί”. Ο Πούτιν απάντησε: “Τα ανθρώπινα όργανα μπορούν να μεταμοσχεύονται συνεχώς. Όσο περισσότερο ζεις, τόσο νεότερος γίνεσαι και (μπορείς) να πετύχεις ακόμη και την αθανασία”.

Ο Σι τόνισε: ‘Οι προβλέψεις λένε ότι, αυτόν τον αιώνα, υπάρχει επίσης η πιθανότητα να ζήσουμε μέχρι τα 150’. Η ανατριχιαστική συζήτηση έρχεται στο πλαίσιο των μακροχρόνιων ισχυρισμών ότι η Κίνα συλλέγει παράνομα όργανα από μειονοτικές ομάδες που κρατούνται σε όλη τη χώρα, συμπεριλαμβανομένων των ασκούμενων του Φάλουν Γκονγκ, των Ουιγούρων, των Θιβετιανών, των μουσουλμάνων και των χριστιανών.

Οι εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα δήλωσαν το 2021 ότι είχαν αξιόπιστες πληροφορίες ότι οι μειονοτικές ομάδες εξαναγκάζονται να υποβάλλονται σε ιατρικές εξετάσεις και σε αφαίρεση οργάνων χωρίς τη συγκατάθεσή τους.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η υγεία του κόσμου ως το 2050: πρόοδος, προκλήσεις και ανατροπές

6 φρούτα που μπορεί να μειώσουν τον κίνδυνο για καρκίνο, σύμφωνα με μελέτες

Γρεβενά: Πότε θα παραδοθεί ο Ε65 σύμφωνα με τον Δήμα

Ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου: Τι διευκρινίζει ο Χατζηδάκης

Τεστ IQ μόνο για ιδιοφυΐες: Mπορείτε να βρείτε τον αριθμό σε 30 δευτερόλεπτα;

Πώς να επαναφέρετε το Apple Watch στις εργοστασιακές ρυθμίσεις
περισσότερα
19:07 , Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025

Ουκρανία: Απέρριψε την πρόσκληση Πούτιν στον Ζελένσκι – «Κάνει συνειδητά απαράδεκτες προτάσεις»

Απέρριψε την πρόσκληση του προέδρου της Ζελένσκι στην Μόσχα η Ουκρανία χαρακτηρίζοντάς την απα...
18:53 , Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025

Ισραήλ: Η Σιν Μπετ απέτρεψε σχέδιο δολοφονίας του υπουργού Εθνικής Ασφάλειας – Συνελήφθησαν μέλη της Χαμάς

Η υπηρεσία Εσωτερικής Ασφάλειας του Ισραήλ (Σιν Μπετ) ανακοίνωσε σήμερα ότι απέτρεψε σχέδιο δο...
17:43 , Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025

Υπόθεση Έπσταϊν: Γνωστό το περιεχόμενο των εγγράφων που δημοσιοποιήθηκαν – Πώς το ζήτημα λειτουργεί διχαστικά για τους Ρεπουμπλικάνους

Πάνω από 33.000 σελίδες εγγράφων που σχετίζονται με την υπόθεση του Τζέφρι Έπσταϊν δόθηκαν στη...
17:13 , Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025

Πούτιν: Δηλώνει έτοιμος να συναντηθεί με τον Ζελένσκι και θέτει όρους – «Ας έρθει στη Μόσχα και θα δούμε»

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε σήμερα στο Πεκίνο ότι είναι έτοιμος να συναντήσει τον...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος