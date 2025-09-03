Πεκίνο: Πούτιν και Σι συζήτησαν για την αθανασία – Τι είπαν για την ζωή ως τα 150

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν πιάστηκε, στο Πεκίνο, να μιλά για την αθανασία κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής με τους ομολόγους του της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ και της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν.

Ο Πούτιν, επισκέφτηκε το Πεκίνο μαζί με τον Βορειοκορεάτη ηγέτη και δεκάδες άλλους διεθνείς ηγέτες για να γιορτάσουν την 80ή επέτειο από το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Ωστόσο κατά την επίσκεψή του «πιάστηκε» σε μια σπάνια ειλικρινή συζήτηση με τον πρωθυπουργό της Κίνας.

Και οι δύο ηγέτες είναι 72ετών. Ακούστηκαν όμως από ένα εσωτερικό μικρόφωνο να συνομιλούν για τη δυνατότητα επίτευξης της αθανασίας με μεταμοσχεύσεις οργάνων και προηγμένες ιατρικές διαδικασίες. Στην συζήτηση ήταν παρών και ο Βορειοκορεάτης πρόεδρος, Κιμ Γιονγκ Ουν.

Ο Σι είπε στον Πούτιν μέσω ενός μεταφραστή: “Παλαιότερα, οι άνθρωποι σπάνια ζούσαν μέχρι τα 70, αλλά στις μέρες μας στα 70 είσαι ακόμα παιδί”. Ο Πούτιν απάντησε: “Τα ανθρώπινα όργανα μπορούν να μεταμοσχεύονται συνεχώς. Όσο περισσότερο ζεις, τόσο νεότερος γίνεσαι και (μπορείς) να πετύχεις ακόμη και την αθανασία”.

Ο Σι τόνισε: ‘Οι προβλέψεις λένε ότι, αυτόν τον αιώνα, υπάρχει επίσης η πιθανότητα να ζήσουμε μέχρι τα 150’. Η ανατριχιαστική συζήτηση έρχεται στο πλαίσιο των μακροχρόνιων ισχυρισμών ότι η Κίνα συλλέγει παράνομα όργανα από μειονοτικές ομάδες που κρατούνται σε όλη τη χώρα, συμπεριλαμβανομένων των ασκούμενων του Φάλουν Γκονγκ, των Ουιγούρων, των Θιβετιανών, των μουσουλμάνων και των χριστιανών.

Οι εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα δήλωσαν το 2021 ότι είχαν αξιόπιστες πληροφορίες ότι οι μειονοτικές ομάδες εξαναγκάζονται να υποβάλλονται σε ιατρικές εξετάσεις και σε αφαίρεση οργάνων χωρίς τη συγκατάθεσή τους.