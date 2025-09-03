Μαφία της Κρήτης: Ο «Πατομπούκαλος» είχε νταραβέρια με δύο εν ενεργεία αστυνομικούς – Τι κατέθεσε 39χρονη για την δράση του

Συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό οι αποκαλύψεις για την δράση των μελών της εγκληματικής οργάνωσης της Κρήτης,

Όπως έγινε γνωστό την Τρίτη (2/9), σημαντικά στοιχεία για την εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης έδωσε ένα πρώην μέλος της, που κατονόμασε τον «Πατομπούκαλο» ως τον ηθικό αυτουργό της έκρηξης βόμβας που είχαν τοποθετήσει τον Ιανουάριο του 2024 στο σπίτι του αστυνομικού της ΔΙ.ΑΣ, ο οποίος ερευνούσε υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών. Υπενθυμίζεται ότι αυτή η έκρηξη στάθηκε η αφορμή για να ξεκινήσει η έρευνα της ΕΛΑΣ που οδήγησε στην εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρώην μέλος του κυκλώματος φέρεται να είναι μία 39χρονη γυναίκα, η οποία κατά την ΕΛ.ΑΣ είχε «στρατολογηθεί» από τον 48χρονο «Πατομπούκαλο». Όπως μετέδωσε το cretalive.gr, η κατάθεση της 39χρονης περιλαμβάνεται στη δεύτερη μεγάλη δικογραφία της Ασφάλειας Χανίων για τη δράση της «Μαφίας της Κρήτης». Η 39χρονη στην κατάθεσή της αναφέρει ότι ο «Πατομπούκαλος» φέρεται να είχε νταραβέρια με δύο εν ενεργεία αστυνομικούς.

Μάλιστα η γυναίκα ισχυρίζεται στην κατάθεσή της ότι ο 48χρονος προμηθευόταν την κοκαΐνη που διακινούσε από εν ενεργεία αστυνομικό των Χανίων. Τα ναρκωτικά  προέρχονταν από κατασχεθείσες ποσότητες της υπηρεσίας. Αυτό, κατά την ίδια, γινόταν μέχρι και πριν από την έκρηξη της βόμβας στον αστυνομικό της ΔΙ.ΑΣ., καθώς μετέπειτα διαταράχθηκαν οι σχέσεις τους.

Βάσει της κατάθεσης, η Ασφάλεια Χανίων επισημαίνει στη δικογραφία που διαβίβασε στην Εισαγγελία Χανίων ότι «είναι πιθανή η ταυτοποίηση» του εν λόγω αστυνομικού, τον οποίο η μάρτυρας αποκαλεί με το μικρό του όνομα. Μάλιστα, σύμφωνα με το cretalive.gr, στελέχη της Ασφάλειας Χανίων σημειώνουν ότι από την περιγραφή των πραγματικών περιστατικών μόνο μία νευραλγική υπηρεσία θα μπορούσε να διαθέτει αποθήκη φύλαξης κατασχεμένων ναρκωτικών ουσιών.

Κρυφή συνάντηση του «Πατομπούκαλου» με δεύτερο εν ενεργεία αστυνομικό

Η 39χρονη, στην κατάθεσή της υποστηρίζει ακόμη ότι τρεις εβδομάδες πριν από την τοποθέτηση του αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού, ο «Πατομπούκαλος» είχε κρυφή συνάντηση με άλλον εν ενεργεία αστυνομικό σε ένα υπόγειο άτυπο συνεργείο. Και πάλι η μάρτυρας επικαλείται ένα συγκεκριμένο μικρό όνομα. Με βάση την περιγραφή των σωματομετρικών χαρακτηριστικών και το όνομα που τους αναφέρθηκε -που δεν είναι κοινό- πιθανολογείται η ταυτότητα του κατονομαζόμενου αστυνομικού, τα στοιχεία του οποίου αναφέρονται στη δικογραφία. Πρόκειται για αστυνομικό που υπηρετεί επίσης στα Χανιά και στο παρελθόν είχε υπηρετήσει σε νευραλγική υπηρεσία του νομού.

Συνολικά στις δύο δικογραφίες της Ασφάλειας Χανίων για την εγκληματική οργάνωση, γίνεται αναφορά σε έξι αστυνομικούς, εκ των οποίων ο ένας δόκιμος. Στη μία περίπτωση υπάρχει μία σύλληψη, ενώ για τους υπόλοιπους πέντε θα υπάρξει έρευνα ως προς τον ρόλο τους και την τυχόν εμπλοκή τους στην υπόθεση.

Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025

