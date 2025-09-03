Μαφία της Κρήτης: Δεσμεύτηκαν από την Αρχή για το Ξέπλυμα οι λογαριασμοί των κατηγορουμένων

Άννα Κανδύλη

κοινωνία

κύκλωμα Κρήτη

Στο «μικροσκόπιο» της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος μπαίνουν οι εμπλεκόμενοι στην εγκληματική οργάνωση της Κρήτης. Με εντολή του επικεφαλής της Αρχής, επίτιμου αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, δεσμεύτηκαν τραπεζικοί λογαριασμοί και περιουσιακά στοιχεία των προσώπων που φέρονται να έχουν κεντρικό ρόλο στην υπόθεση.

Της Άννας Κανδύλη

Σύμφωνα με πληροφορίες, ήδη οι ελεγκτές έχουν εντοπίσει ύποπτες μεταφορές χρημάτων στο εξωτερικό και προκειμένου να βρουν περισσότερα στοιχεία θα υπάρξει συνεργασία με ξένες αρχές.

Όλα τα στοιχεία που θα συγκεντρωθούν θα διαβιβαστούν στις δικαστικές αρχές κι εφόσον προκύψουν νέα δεδομένα, δεν αποκλείεται να διευρυνθούν οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι συλληφθέντες, καθώς και ο κύκλος των προσώπων που θα κληθούν να λογοδοτήσουν.

