Ζόζεφιν: «Ήσουν η δεύτερη μαμά μου…» – Το πρώτο μήνυμα μετά τον θάνατο της γιαγιάς της

Tο μεσημέρι της Κυριακής (31/8) η γιαγιά της Ζόζεφιν, Ειρήνη Wendel, έχασε τη ζωή της από πνιγμό σε παραλία στο Πόρτο Ράφτη. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, η 91χρονη γυναίκα κολυμπούσε στον Άγιο Σπυρίδωνα, όταν ξαφνικά εντοπίστηκε από τους λουόμενους χωρίς τις αισθήσεις της.

Η τραγουδίστρια το απόγευμα της Τετάρτης (3/9), έκανε την πρώτη της ανάρτηση στο Instagram, ύστερα από τον ξαφνικό θάνατο της πολυαγαπημένης της γιαγιάς.

Στο Instagram story της, η Ζόζεφιν δημοσίευσε μία φωτογραφία με την γιαγιά της, την οποία χαρακτήρισε «δεύτερη μαμά της», και τόνισε πως όσο αναπνέει θα την κουβαλάει μέσα της.

Συγκεκριμένα, στην ανάρτησή της η ερμηνεύτρια έγραψε: «Δεν ήσουν μόνο η νονά μου… Ήσουν η δεύτερη μαμά μου. Μεγάλωσα μέσα στην αγκαλιά σου, με την αγάπη σου, τη φροντίδα σου, τις γεύσεις και τις μυρωδιές σου που θα με ακολουθούν για πάντα. Σήμερα λείπεις… Κι όμως σε νιώθω εδώ. Να με προστατεύεις, να με κρατάς όπως πάντα. Σ’ αγαπώ γιαγιά μου, θα σε κουβαλάω μέσα μου όσο αναπνέω».