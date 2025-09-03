Παιχνίδια Εκδίκησης: Ο τελευταίος αποκαλυπτικός κύκλος έρχεται στον ΑΝΤ1+ την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου

Νάντια Ρηγάτου

Media

Η καθηλωτική σειρά «Παιχνίδια Εκδίκησης», βασισμένη στην πολυβραβευμένη παραγωγή του BBC Doctor Foster, έρχεται με δύο νέα επεισόδια από την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή, με τον τελευταίο αποκαλυπτικό κύκλο, γεμάτο ένταση, αποκαλύψεις και μεγάλες ανατροπές, αποκλειστικά στον ΑΝΤ1+ (antennaplus.gr).

 Το χρονικό πριν το μεγάλο φινάλε…

Ο Άγης, παγιδευμένος σε έναν εγωκεντρικό δεσμό με μια νεότερη γυναίκα, παίρνει αποφάσεις που ανατρέπουν τη ζωή του: διαλύει τον γάμο του, απομακρύνεται από το παιδί του και συγκρούεται με ανθρώπους του στενού του κύκλου.

Ανίκανος να αντιμετωπίσει τις συνέπειες των πράξεών του, επιλέγει τον δρόμο της επίθεσης, επιρρίπτοντας ευθύνες στους άλλους και δρώντας εκδικητικά.

Με μια σειρά από χειριστικές κινήσεις και ψεύτικες εντυπώσεις, επιχειρεί να σπείρει διχόνοια ανάμεσα στη Μαρίνα και τον Χρήστο, ενώ φτάνει στο σημείο να υπονομεύσει και τον πεθερό του, τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο.

Καθώς τα ψέματα του Άγη αρχίζουν να καταρρέουν, ο Χρήστος αναλαμβάνει δράση και ξεκινά έρευνα για το παρελθόν του. Παράλληλα, η Μαρίνα αποφασίζει να αποκαλύψει την αλήθεια στη Μάγια, αποδεικνύοντας ότι ο Άγης δεν έχει ξεπεράσει τη σχέση τους. Η αντίδραση της Μάγιας είναι άμεση και ανατρεπτική, οδηγώντας τον Άγη σε ακόμη πιο ακραία και απρόβλεπτα μονοπάτια…

Η τελευταία πράξη…

Η αντίστροφη μέτρηση έχει αρχίσει. Οι μάσκες πέφτουν και οι συμμαχίες αλλάζουν, την ώρα που ο Άγης τυφλωμένος από μίσος και απώλεια, δεν διστάζει να μετατρέψει τη Μάγια σε πιόνι στα σχέδιά του, ενώ ο Χρήστος ανακαλύπτει το νήμα που τον συνδέει με μια παλιά, καλά κρυμμένη αλήθεια.

Η σύγκρουση πλέον δεν αφορά μόνο το παρόν — αφορά όσα θάφτηκαν στο παρελθόν και τώρα απειλούν να τινάξουν τα πάντα στον αέρα.

Όταν η Μαρίνα αποφασίσει να αντιμετωπίσει τον Άγη πρόσωπο με πρόσωπο, δεν θα υπάρχει πια γυρισμός.

 Στα «Παιχνίδια Εκδίκησης», τώρα πια… δεν υπάρχουν κανόνες.

Η τελευταία πράξη της σειράς επιστρέφει για να σας καθηλώσει, με δυο νέα επεισόδια, από την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή, αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+.

 Δείτε το trailer:

