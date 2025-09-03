Stan: «Το πικ της καριέρας ενός καλλιτέχνη είναι η ημέρα του θανάτου του»

Ο Stan εργάζεται στην ελληνική μουσική βιομηχανία από το 2009 και έχει διαγράψει μία αξιοζήλευτη καριέρα. Το πρωί της Τετάρτης (3/9) προβλήθηκε στην εκπομπή της Κατερίνας Καραβάτου ένα απόσπασμα από την συνέντευξη που έδωσε ο γνωστός τραγουδιστής, στο vidcast του «Ρυθμού 9,49». Ο ερμηνευτής μεταξύ άλλων ανέφερε ότι το πικ της πορείας ενός καλλιτέχνη είναι η ημέρα του θανάτου του, καθώς τότε είναι που όλοι θα μπουν να ακούσουν την μουσική του και να τον αποθεώσουν.

Ωστόσο, αυτό για τον Stan φαίνεται ότι δεν έχει αξία, εάν ο κόσμος που θα τον αποθεώσει μετά θάνατον, δεν έχει δημοσιεύσει ούτε μία φορά προηγουμένως ένα τραγούδι του.

Συγκεκριμένα, ο καλλιτέχνης στη διάρκεια του vidcast είπε ότι: «Το πικ της καριέρας ενός καλλιτέχνη είναι η ημέρα του θανάτου του. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι η στιγμή που μπαίνουν όλοι μέσα για να ακούσουν το ρεπερτόριό του. Εκείνη την ημέρα μπαίνουν όλοι και γράφουν καλά λόγια για τον καλλιτέχνη και ανεβάζουν τις φωτογραφίες του!».

«Τι έχει αξία λοιπόν, για τον καλλιτέχνη τον ίδιο; Έχει αξία να κυνηγάει την κοινωνική αποδοχή και την καθολική αποδοχή του κόσμου ή να βιώσει μία ζωή χαρούμενη και ευτυχισμένη κάνοντας αυτό που αγαπάει μέχρι το τέλος της ζωής του; Γι αυτό τον λόγο, τι να το κάνω εγώ εάν την ημέρα που θα πεθάνω θα γράψουν “τι καλός που ήταν ο Stan”, εάν μια φορά δεν έχουν ποστάρει ένα τραγούδι μου;», εξήγησε ο τραγουδιστής.