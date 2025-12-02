Ολάντ: Διάρρηξη στο σπίτι του πρώην Προέδρου της Γαλλίας – Τα κενά ασφαλείας που εκμεταλλεύτηκαν οι δύο δράστες

  • Ένα περιστατικό διάρρηξης στην κατοικία του Φρανσουά Ολάντ και της Ζιλί Γκαγιέ στο Παρίσι αποκάλυψε κενά ασφαλείας, καθώς δύο άνδρες εισέβαλαν εκμεταλλευόμενοι τεχνικό πρόβλημα στο σύστημα παρακολούθησης.
  • Οι δύο δράστες, υπήκοοι Αλγερίας χωρίς ποινικό μητρώο, αρχικά δήλωσαν ότι «δεν γνώριζαν ότι το σπίτι ανήκε στον Φρανσουά Ολάντ».
  • Ένα κλεμμένο ρολόι ανακτήθηκε και επιστράφηκε στον Ολάντ, ενώ ένα iPad μεταπωλήθηκε, με τον πρώην Πρόεδρο να διαβεβαιώνει ότι «δεν περιείχε ευαίσθητα δεδομένα».
Ολάντ: Διάρρηξη στο σπίτι του πρώην Προέδρου της Γαλλίας – Τα κενά ασφαλείας που εκμεταλλεύτηκαν οι δύο δράστες
Φωτογραφία: Reuters

Ένα περιστατικό διάρρηξης αποκάλυψε κενά στην ασφάλεια της κατοικίας του πρώην προέδρου της Γαλλίας, Φρανσουά Ολάντ, και της συντρόφου του, Ζιλί Γκαγιέ, στο Παρίσι, όταν δύο άνδρες εισέβαλαν εκμεταλλευόμενοι τεχνικό πρόβλημα στο σύστημα παρακολούθησης.

Στις 22 Νοεμβρίου, το σπίτι του πρώην Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας και της συντρόφου του, στην πρωτεύουσα της χώρας, παραβιάστηκε από δύο άνδρες, οι οποίοι αργότερα κατηγορήθηκαν για «οργανωμένη ληστεία».

Σύμφωνα με πηγή κοντά στην υπόθεση που μίλησε στο BFMTV, οι δύο άνδρες είναι υπήκοοι Αλγερίας και γεννήθηκαν το 1994 και το 1995, ενώ δεν έχουν ποινικό μητρώο.

«Κατά την αρχική τους εμφάνιση στο δικαστήριο, δήλωσαν ότι δεν γνώριζαν ότι το σπίτι ανήκε στον Φρανσουά Ολάντ», ανέφερε η πηγή.

Το χρονικό της διάρρηξης

Το περιστατικό ξεκίνησε γύρω στις 20:00, όταν οι δύο άνδρες περπατούσαν σε δρόμο του Παρισιού όπου τα σπίτια είχαν αναμμένα φώτα, εκτός από αυτό του Ολάντ.

Οι διαρρήκτες, αφού πέρασαν από την ανοιχτή πύλη, διαπίστωσαν ότι η μπροστινή πόρτα ήταν ξεκλείδωτη.

Σύμφωνα με τις αρχικές τους καταθέσεις, «πίστεψαν ότι επρόκειτο για κατάληψη και αποφάσισαν να μπουν για να αποφύγουν το κρύο». Μόλις μπήκαν, διαπίστωσαν ότι το διαμέρισμα ήταν ζεστό και αποφάσισαν να φύγουν.

Ωστόσο, περίπου μισή ώρα αργότερα, καθώς έφευγαν, ένας από τους δύο συνειδητοποίησε ότι είχε ξεχάσει το ηλεκτρονικό τσιγάρο του μέσα στο σπίτι.

«Τότε επέστρεψε για να το πάρει και, ενώ ήταν εκεί, έκλεψε ένα ρολόι και ένα iPad», όπως περιγράφεται.

Σε αυτό το σημείο, οι αστυνομικοί που ήταν επιφορτισμένοι με την προστασία του ζεύγους παρατήρησαν την κίνηση, αλλά ήταν ήδη αργά, καθώς ο άνδρας είχε διαφύγει από ένα πίσω παράθυρο.

Την επόμενη ημέρα, η σύντροφος του πρώην Προέδρου ανακάλυψε ότι οι τριανταφυλλιές στο σημείο του παραθύρου είχαν συνθλιβεί.

Φωτογραφία: André Abalo

Το τεχνικό πρόβλημα

Λόγω της ιδιότητας του Ολάντ, υπήρχε αστυνομική προστασία στο σπίτι, με δύο αστυνομικούς και σύστημα βιντεοπαρακολούθησης. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της διάρρηξης, οι δύο αστυνομικοί βρίσκονταν στο τέλος του δρόμου, καθώς είχαν μετακινηθεί εκεί έπειτα από κάποια παράπονα γειτόνων.

Παρακολουθούσαν την είσοδο μέσω tablet που μετέδιδε ζωντανά τα πλάνα των καμερών, αλλά ένα τεχνικό πρόβλημα διάρκειας 30 λεπτών «παρέλυσε το σύστημα παρακολούθησης», εμποδίζοντας τους να δουν τη διάρρηξη.


Οι αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα για τον εντοπισμό των δραστών. Τη Δευτέρα, το γραφείο του εισαγγελέα του Παρισιού ανακοίνωσε τη σύλληψη των δύο ανδρών. Οι δράστες προφυλακίστηκαν και η κλοπή διερευνήθηκε περαιτέρω.

Έπειτα από έρευνες, «ανακτήθηκε το κλεμμένο ρολόι, το οποίο επιστράφηκε στον πρώην Πρόεδρο», ενώ σύμφωνα με το BFMTV, το iPad μεταπωλήθηκε για μερικές δεκάδες ευρώ. Ο Φρανσουά Ολάντ διαβεβαίωσε τις αρχές ότι «δεν περιείχε ευαίσθητα δεδομένα».

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»