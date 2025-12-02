Σε τροχιά κινητοποιήσεων οι αγρότες του Έβρου – Θα κατευθυνθούν με τα τρακτέρ στο τελωνείο των Κήπων 

  • Οι αγρότες του Έβρου ξεκινούν κινητοποιήσεις, διεκδικώντας εξόφληση ενισχύσεων, χαμηλότερο κόστος παραγωγής και βιώσιμη αγροτική πολιτική.
  • Σήμερα, αγρότες του νοτίου και κεντρικού Έβρου θα κατευθυνθούν με τα τρακτέρ τους στο τελωνείο των Κήπων, όπου θα διακόψουν την κυκλοφορία των φορτηγών διεθνών μεταφορών.
  • Οι Αγροτικοί Σύλλογοι Βορείου Έβρου έχουν εξαγγείλει την έναρξη των κινητοποιήσεών τους για την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου, με αποκλεισμό στον κόμβο των Καστανεών και στον συνοριακό σταθμό Ορμενίου.
Στον χορό των κινητοποιήσεων μπαίνουν οι αγρότες του Έβρου, διεκδικώντας -μεταξύ άλλων- εξόφληση των ενισχύσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, χαμηλότερο κόστος παραγωγής και διασφάλιση μιας βιώσιμης αγροτικής πολιτικής.

Οι αγρότες του νοτίου και κεντρικού Έβρου θα κατευθυνθούν σήμερα, με τα τρακτέρ τους, στο τελωνείο των Κήπων.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Αγροτικού και Κτηνοτροφικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης, στις 16.00 θα αναχωρήσουν για το Τελωνείο των Κήπων τα τρακτέρ από την περιοχή του Σουφλίου και ένα τέταρτο αργότερα τα τρακτέρ από το Τυχερό.

Οι δύο μηχανοκίνητες πορείες θα συναντηθούν στον Προβατώνα, απ’ όπου και θα κατευθυνθούν στον Πέπλο. Εκεί θα έχουν μεταβεί και τα τρακτέρ της περιοχής των Φερών και στη συνέχεια όλοι μαζί θα σταθμεύσουν στον χώρο του Τελωνείου, προκειμένου να προχωρήσουν σε διακοπή της κυκλοφορίας μόνο των φορτηγών διεθνών μεταφορών και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας -από και προς Τουρκία.

Ο Αγροτικός και Κτηνοτροφικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης απηύθυνε δημόσιο κάλεσμα συμμετοχής στις κινητοποιήσεις προς τους αγροτικούς και κτηνοτροφικούς συλλόγους Ορεστιάδας, Διδυμοτείχου, Κομοτηνής και Ξάνθης, προκειμένου, όπως σημειώνει στην προαναφερθείσα ανακοίνωση, να σταλεί ένα μήνυμα ενότητας και αγωνιστικότητας.

Οι Αγροτικοί Σύλλογοι Βορείου Έβρου -Διδυμοτείχου και Ορεστιάδας- έχουν εξαγγείλει την έναρξη των κινητοποιήσεών τους για την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου, οπότε και θα προχωρήσουν σε αποκλεισμό της κυκλοφορίας των φορτηγών διεθνών μεταφορών στον κόμβο των Καστανεών καθώς και όλων των οχημάτων στο τελωνείο των Καστανεών και στον συνοριακό σταθμό Ορμενίου.

