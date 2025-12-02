Γεωργιάδης: Κλείνει το μάτι σε συγκυβέρνηση με το ΠΑΣΟΚ – Η αναταραχή που προκλήθηκε από τις δηλώσεις Παππά

Επανέρχεται το θέμα των μετεκλογικών συνεργασιών για το ΠΑΣΟΚ καθώς ο Άδωνις Γεωργιάδης αφήνει ανοιχτό το θέμα συγκυβέρνησης. Ταυτόχρονα τα θετικά λόγια του Πέτρου Παππά για τον υπουργό Υγείας θορύβησαν αρκετά στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη, τα οποία επιθυμούν να χαραχθεί μία ξεκάθαρη «γραμμή» κατά των σεναρίων συγκυβέρνησης με τη ΝΔ.

Ο υπουργός Υγείας εμφανίστηκε προ ημερών θετικός στο ενδεχόμενο συνεργασίας μετεκλογικά με το ΠΑΣΟΚ. «Το μόνο κόμμα που θα μπορούσαμε να κάνουμε συγκυβέρνηση είναι το ΠΑΣΟΚ. Η ΝΔ δεν βρίσκει κανένα κοινό έδαφος σε προγραμματικό επίπεδο με άλλα κόμματα. Αν το μεγάλο αφεντικό, ο ελληνικός λαός, το διατάξει, θα επιδιώξουμε συνεργασία», ανέφερε στην ΕΡΤ ο υπουργός Υγείας.

Στο ίδιο ύφος ήταν και οι δηλώσεις του γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Μάξιμου Χαρακόπουλου προ ημερών. «Εμείς θα επιδιώξουμε την αυτοδυναμία, εργαζόμαστε γι’ αυτή. Αν δεν υπάρξει αυτοδυναμία, οι υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις θα βρεθούν προ των ευθυνών. Με την πολιτική γεωγραφία που υπάρχει τώρα, πιο κοντά σε μια πιθανή συνεργασία είναι το ΠΑΣΟΚ», είχε πει ο Μάξιμος Χαρακόπουλος.

Με βάση αυτές τις δηλώσεις και το περιστατικό με τον Πέτρο Παππά προέκυψε αναταραχή στο ΠΑΣΟΚ, το οποίο έχει επενδύσει σε μία στρατηγική υψηλών τόνων και επίθεσης στην κυβέρνηση. Θεωρείται δεδομένο ότι εντός της αξιωματικής αντιπολίτευσης υπάρχουν στελέχη που βλέπουν με θετικό μάτι ένα ενδεχόμενο σενάριο συνεργασίας με την ΝΔ.

Ωστόσο στελέχη, όπως ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, επιθυμούν να ειπωθεί ξεκάθαρα με απόφαση συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ ένα «όχι» σε οποιοδήποτε ενδεχόμενο συγκυβέρνησης με τη ΝΔ. «Όταν σε ρωτήσουν – αν είμαστε πρώτο κόμμα, που είναι ο στόχος- ‘με ποιους θα πάτε και ποιους θα αφήσετε’ να έχουμε καθαρές απαντήσεις. Δεν θα πάμε σε καμία περίπτωση με τη ΝΔ και μπορούμε να συζητήσουμε και να συνεργαστούμε – αν είμαστε πρώτο κόμμα- με τις προοδευτικές δυνάμεις», είπε στο Action24 ο Χάρης Δούκας.

«Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η ΝΔ είναι ακόμη και στο 25% και το λέω αυτό διότι υπάρχει μία πολύ μεγάλη βύθιση και υπάρχει επίσης ένα 70% του κόσμου που λέει πολιτική αλλαγή. Μπορούμε να εκφράσουμε αυτόν τον κόσμο; Εγώ λέω ότι μπορούμε. Πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό; Εάν κάνουμε ένα μεγάλο προσκλητήριο, συζητήσουμε όλα τα μεγάλα θέματα, ενώσουμε δυνάμεις στα κρίσιμα, που είναι το εργασιακό, η συνταγματική αναθεώρηση, η αυτοδιοίκηση, δείξουμε ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε μέτωπα, ότι μπορούμε να πετύχουμε νίκες, όπως στην αυτοδιοίκηση, όπως κάναμε και στο Δήμο της Αθήνας. Τότε ο κόσμος θα καταλάβει ότι υπάρχει προοπτική, υπάρχει η εναλλακτική προοπτική διακυβέρνησης», υπογράμμισε ο Χάρης Δούκας.

Και συνέχισε: «Έχω παρουσιάσει συγκεκριμένες προτάσεις για το πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε μία συνθήκη ανατροπής, αυτό ψάχνουμε. Και αυτό λέει το εξής: νούμερο 1 να ξεκαθαρίσουμε καμία συγκυβέρνηση με τη ΝΔ και να είναι συλλογική απόφαση συνεδρίου, καθαρή, όχι να τα μπερδέψουμε, ότι λέμε ένα μεγάλο ‘όχι’ σε οποιοδήποτε σενάριο συγκυβέρνησης με τη ΝΔ. Δύο, ξεκινάμε σήμερα προσκλητήριο για διάλογο με όλες τις προοδευτικές δυνάμεις και στην κοινωνία. Τρία, να αποφασίσουμε από το πρόγραμμά μας τρεις εμβληματικές δράσεις – παρεμβάσεις που θα μας καταστήσουν τελείως διαφορετικούς από τη ΝΔ και αυτές να τις παρουσιάσουμε στον κόσμο για να καταλάβει γιατί ακριβώς διαφέρουμε».

Η απάντηση Μαρινάκη

Για τις δηλώσεις Γεωργιάδη – Χαρακόπουλου και το ενδεχόμενο συγκυβέρνησης ΝΔ και ΠΑΣΟΚ ρωτήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά τη χθεσινή ενημέρωση των δημοσιογράφων.

«Έτυχε τη συνέντευξη του κ. Γεωργιάδη και την άκουσα ζωντανά. Αναφέρεστε, φαντάζομαι, στη χθεσινή του στην ΕΡΤ. Δεν είπε μόνο αυτό και δεν το είπε ακριβώς έτσι αυτό. Τόνισε αυτό το οποίο όλοι λέμε, ότι αποδεικνύεται – κάνω τώρα μία ελεύθερη μετάφραση αλλά αυτή είναι η ουσία της απάντησής του-, ότι η χώρα πηγαίνει μπροστά μόνο με αυτοδύναμες κυβερνήσεις και κάτι το οποίο ισχύει σε αντίστιξη με άλλα κράτη της Ευρώπης όπου έχουν αντιμετωπίσει το φαινόμενο της ακυβερνησίας – ότι αυτός είναι ο στόχος μας», είπε ο Παύλος Μαρινάκης.

Και συνέχισε: «Επανέλαβε και εκείνος αυτό το οποίο είπα και εγώ με το 2023 ότι, είναι εφικτός ο στόχος αυτός, οι πολίτες θα αποφασίσουν και αφού ρωτήθηκε εκ νέου από τους συναδέλφους σας, είπε ότι θεωρητικά, το μόνο κόμμα το οποίο θα μπορούσαμε να κάνουμε μία τέτοια κουβέντα με βάση και το παρελθόν, δηλαδή, τη συγκυβέρνηση Σαμαρά – Βενιζέλου, θα ήταν το ΠΑΣΟΚ. Αλλά όπως είπε και εκείνος και σας έχω πει και πάρα πολλές φορές, το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη, έχει δώσει εντελώς διαφορετικά δείγματα. Μη κάτσουμε πάλι και θυμηθούμε, την πρόταση δυσπιστίας που συνυπέγραψε με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, τη ρητορική, τα χαμένα βαγόνια, τα περί ενορχηστρωτή της συγκάλυψης».

«Αλλά το ξαναλέω, το μείζον, το οποίο το είπε και ο κ. Γεωργιάδης το λέω και εγώ, είναι ότι ο στόχος μας είναι η αυτοδυναμία. Και αυτός είναι ένας στόχος που προκύπτει και από τη δράση μας, το αποτέλεσμά μας, τη σταθερότητα των θέσεων μας, και το γεγονός ότι εμείς δεν έχουμε «αλληθωρίσει» ποτέ προς την κατεύθυνση των λαϊκιστών οι οποίοι έχουν επανέλθει, κάποιοι με άλλα ονόματα κομμάτων, κάποιοι με την ίδια ακριβώς ονομασία σε σχέση με, εννοώ σε σχέση με το τι βιώσαμε το 2015», κατέληξε ο Παύλος Μαρινάκης.

Το «ευχαριστώ» Γεωργιάδη και η αναδίπλωση Παππά

Αρχικά ο Πέτρος Παππάς, σε συζήτηση που διοργάνωσε το Debate House για το ΕΣΥ, εκφράστηκε με κολακευτικά λόγια για τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη.

«Δεν θα ισχυριστώ ότι η κυβέρνηση δεν έκανε τίποτα, γιατί έκανε πράγματα. Δεν θα ισχυριστώ ότι ο συνομιλητής μου, ο αγαπητός υπουργός Υγείας δεν εργάζεται, γιατί είναι, αν όχι ο πιο εργατικός, από τους πιο εργατικούς. Στα μέτρα της στρατηγικής και των πόρων που είχε, έκανε ό,τι μπορούσε» ανέφερε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.

«Αναγνώρισα ότι στα μέτρα των δυνατοτήτων και των πόρων κάνατε τα μέγιστα. Εγώ λέω ότι ότι είστε ο πιο εργατικός υπουργός», είπε σε άλλο σημείο ο βουλευτής του Πέτρος Παππάς.

Στη συνέχεια ο Άδωνις Γεωργιάδης με ανάρτηση στο Χ, ευχαρίστησε τον Πέτρο Παππά για τα καλά του λόγια.

«Θα ήταν άδικο να μην ευχαριστήσω τον συνάδελφο βουλευτή Πέτρο Παππά για τα καλά του λόγια, προσωπικά για την δουλειά μου στο Υπουργείο Υγείας. Πέραν των πολιτικών μας διαφορών, μπορούμε να είμαστε πολιτισμένοι και ευγενικοί μεταξύ μας. Είμαστε πολιτικοί αντίπαλοι αλλά όχι εχθροί. Επειδή στην πολιτική μου ζωή έχω βιώσει μεγάλη εχθροπάθεια, αυτή του η συμπεριφορά με κέρδισε» έγραψε χαρακτηριστικά ο υπουργός Υγείας.

Θα ήταν άδικο να μήν ευχαριστήσω τον συνάδελφο βουλευτή @PetrosPappas4 για τα καλά του λόγια, προσωπικά για την δουλειά μου στο Υπουργείο Υγείας. Πέραν των πολιτικών μας διαφορών μπορούμε να είμαστε πολιτισμένοι και ευγενικοί μεταξύ μας. Είμαστε πολιτικοί αντίπαλοι αλλά όχι… pic.twitter.com/hGe6IFDZ2p — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) December 1, 2025

Με μία ανάρτησή του στο Χ, το βράδυ της Δευτέρας (01.12.2025), ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, προχώρησε σε αναδίπλωση και τόνισε: «Υπενθύμισα στον Άδωνι Γεωργιάδη ότι η προσωπική του εργατικότητα δεν έχει καμία απολύτως αξία, όταν η ίδια η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας σπρώχνει το ΕΣΥ μεθοδικά στην κατάρρευση».

«Θέλω να ευχαριστήσω τον Άδωνι Γεωργιάδη για το παραγωγικό Debate που είχαμε. Ο ίδιος, εμφανίζεται να με ευχαριστεί επειδή τον επαίνεσα για το έργο του στην Υγεία. Η πραγματικότητα είναι ακριβώς αντίθετη: του υπενθύμισα ότι η προσωπική του εργατικότητα δεν έχει καμία απολύτως αξία, όταν η ίδια η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας σπρώχνει το ΕΣΥ μεθοδικά στην κατάρρευση.

Ως μάχιμος γιατρός, στα Επείγοντα του ΕΣΥ, επί 17 χρόνια, εξήγησα ξεκάθαρα, ότι με τις εξευτελιστικές αμοιβές των γιατρών και των νοσηλευτών, τις απαράδεκτες εργασιακές συνθήκες, την ουσιαστικά ανύπαρκτη Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας –ειδικά στα μεγάλα αστικά κέντρα–, τις πολύωρες κι επικίνδυνες για την ίδια τη ζωή των ασθενών αναμονές στα Νοσοκομεία και την οικονομική ασφυξία στην οποία έχουν οδηγήσει τα μικρομεσαία εργαστήρια, το ΕΣΥ δεν μπορεί παρά να βυθίζεται ολοένα και περισσότερο.

Αν όλα αυτά ο Υπουργός τα αντιλαμβάνεται ως “έπαινο”, τότε ας τα κρατήσει. Είναι αποκλειστικά δικά του».

Θέλω να ευχαριστήσω τον @AdonisGeorgiadi για το παραγωγικό Debate που είχαμε. Ο ίδιος, εμφανίζεται να με ευχαριστεί επειδή τον επαίνεσα για το έργο του στην Υγεία. Η πραγματικότητα είναι ακριβώς αντίθετη: του υπενθύμισα ότι η προσωπική του εργατικότητα δεν έχει καμία απολύτως… pic.twitter.com/SX719BguLL — Petros Pappas (@PetrosPappas4) December 1, 2025

Καστανίδης: Το «καρφί» για τον Πέτρο Παππά

Μία ανάρτηση όλο νόημα έκανε ο Χάρης Καστανίδης με αφορμή τα σχόλια που προκάλεσαν τα θετικά λόγια του Πέτρου Παππά στον Άδωνι Γεωργιάδη. Συγκεκριμένα, ο Χάρης Καστανίδης αναδημοσίευσε τις ευχαριστίες του Άδωνι Γεωργιάδη στον Πέτρο Παππά και σχολίασε:

«Συγκρίνοντας τις σχετικές δηλώσεις, καταλήγω στο συμπέρασμα ότι προ ολίγων εβδομάδων αδικήθηκε, μη αναλαμβάνοντας καθήκοντα, ο παρ’ ολίγον διευθυντής του γραφείου του κυρίου Ανδρουλάκη».

Συγκρίνοντας τις σχετικές δηλώσεις, καταλήγω στο συμπέρασμα ότι προ ολίγων εβδομάδων αδικήθηκε, μη αναλαμβάνοντας καθήκοντα, ο παρ’ ολίγον διευθυντής του γραφείου του κυρίου Ανδρουλάκη. https://t.co/orWxw1svyl — Kastanidis Haris (@KastanidisHaris) December 1, 2025

Ο Χάρης Καστανίδης αναφερόταν στον Γιώργο Παπαβασιλείου ο οποίος παραιτήθηκε από διευθυντής του γραφείου του προέδρου του ΠΑΣΟΚ μόλις μία ημέρα μετά τον διορισμό του καθώς αποκαλύφθηκε ότι είχε κάνει αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με θετικά σχόλια για το έργο της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

Παράλληλα και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Μπάρκας αναφέρθηκε στο θέμα «φωτογραφίζοντας» τον Πέτρο Παππά. «Σφουγγοκωλάριος του κ. Άδωνι Γεωργιάδη, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ», έγραψε σε ανάρτηση στο Χ ο Κώστας Μπάρκας.