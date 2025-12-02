Ρόδος: Σπείρα ανηλίκων ξάφριζε καταστήματα και αυτοκίνητα – Από 11 έως 14 ετών τα μέλη της

Σε συνολικά 36 κλοπές είχε προχωρήσει μία συμμορία ανηλίκων, ηλικίας 11, 12, 13, 14 και 14 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία, στην Ρόδο.

Ειδικότερα, όπως διακριβώθηκε οι νεαροί είχαν συγκροτήσει συμμορία και ενεργώντας από κοινού με την ίδια μεθοδολογία, έχοντας συγκεκριμένη υποδομή, χρησιμοποιώντας Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα για τις μετακινήσεις, τα οποία είχαν αφαιρέσει, μετέβαιναν σε κλειστά καταστήματα και τα παραβίαζαν αποκομίζοντας με αυτό τον τρόπο παράνομο περιουσιακό όφελος.

Από την αποδόμηση της εγκληματικής τους δραστηριότητας εξακριβώθηκε οτι:

  • Το χρονικό διάστημα από 15.05.2025 έως 27.11.2025 αφαίρεσαν -12- Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα
  • Την 23.09.2025 αφαίρεσαν χρηματικό ποσό από κερματοφόρο μηχάνημα προκαλώντας φθορές συνολικής αξίας -300- ευρώ
  • Την 29 και 30.09.2025 καθώς και 27.11.2025 αποπειράθηκαν να διαρρήξουν -2- καταστήματα και ξενοδοχείο
  • Στις 8.10.2025 αφαίρεσαν -2- ηλεκτρικά πατίνια
  • Το χρονικό διάστημα από 28.09.2025 έως 27.11.2025 παραβίασαν συνολικά -19- καταστήματα αφαιρώντας συνολικά -8.865- ευρώ, -7- ηλεκτρονικές συσκευές, κλειδί αυτοκινήτου και κλινοσκεπάσματα.

Τα αφαιρεθέντα οχήματα αποδόθηκαν στους δικαιούχους.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε υποβάλλεται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών  Ρόδου.

