Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών: Τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών για την εκλογή προέδρου και μελών

Ολοκληρώθηκαν χθες (01/12) οι αρχαιρεσίες για την εκλογή προέδρου και μελών του διοικητικού συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

Στις εκλογές ψήφισαν 13.818 δικηγόροι.

Έγκυρα ήταν 13.405, άκυρα 200, ενώ βρέθηκαν και 213 λευκά ψηφοδέλτια.

Οι υποψήφιοι για τη θέση του προέδρου έλαβαν:

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 22.49% 3015

ΚΟΥΤΣΟΛΑΜΠΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΠΕΤΡΟΥ 18.84% 2526

ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 15.42% 2067

ΚΑΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 14.59% 1956

ΜΑΝΤΖΟΥΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 13.44% 1801

ΚΑΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 7.46% 1000

ΑΝΤΑΝΑΣΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 4.23% 567

ΣΟΦΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ 3.53% 473

Επειδή κανείς εκ των υποψηφίων για τη θέση του Προέδρου δεν συγκέντρωσε το 50% + 1 των εγκύρων ψηφοδελτίων, θα επαναληφθεί η ψηφοφορία ανάμεσα στους δύο πρώτους, δηλαδή ανάμεσα στον Δ. Αναστασόπουλο και τον Α Κουτσόλαμπρο την επόμενη Κυριακή και Δευτέρα 7 και 8 Δεκεμβρίου 2025.