Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών: Τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών για την εκλογή προέδρου και μελών

Enikos Newsroom

κοινωνία

Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών

Ολοκληρώθηκαν χθες (01/12) οι αρχαιρεσίες για την εκλογή προέδρου και μελών του διοικητικού συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

Στις εκλογές ψήφισαν 13.818 δικηγόροι.

Έγκυρα ήταν 13.405, άκυρα 200, ενώ βρέθηκαν και 213 λευκά ψηφοδέλτια.

Οι υποψήφιοι για τη θέση του προέδρου έλαβαν:

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 22.49% 3015
ΚΟΥΤΣΟΛΑΜΠΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΠΕΤΡΟΥ 18.84% 2526
ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 15.42% 2067
ΚΑΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 14.59% 1956
ΜΑΝΤΖΟΥΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 13.44% 1801
ΚΑΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 7.46% 1000
ΑΝΤΑΝΑΣΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 4.23% 567
ΣΟΦΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ 3.53% 473

Επειδή κανείς εκ των υποψηφίων για τη θέση του Προέδρου δεν συγκέντρωσε το 50% + 1 των εγκύρων ψηφοδελτίων, θα επαναληφθεί η ψηφοφορία ανάμεσα στους δύο πρώτους, δηλαδή ανάμεσα στον Δ. Αναστασόπουλο και τον Α Κουτσόλαμπρο την επόμενη Κυριακή και Δευτέρα 7 και 8 Δεκεμβρίου 2025.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ελπιδοφόρα ανακάλυψη: Σταγόνες για τη μύτη θα μπορούσαν να καταπολεμήσουν τον καρκίνο του εγκεφάλου

DEMO: Πρωτοπορεί στη βιοτεχνολογία και εκπαιδεύει νέους επιστήμονες

ΑΑΔΕ: Σε λειτουργία από σήμερα η νέα έκδοση της εφαρμογής “timologio”- Όλες οι λεπτομέρειες

Επίδομα παιδιού: Δείτε τι ώρα κλείνει αύριο η πλατφόρμα για τις αιτήσεις και πότε θα δοθεί η τελευταία δόση για το 2025

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
11:26 , Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025

Κεραία τρόλεϊ «σφηνώθηκε» σε τουριστικό λεωφορείο – Δείτε φωτογραφίες

Από καθαρή τύχη δεν τραυματίστηκε κάποιος σε ατύχημα που σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης 2/12 με...
11:23 , Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025

Στα μπλόκα οι αγρότες: Κλειστή η ΠΑΘΕ στη Νίκαια και η κάθοδος προς Αθήνα στα Μάλγαρα – Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις

Με τα δύο μεγάλα μπλόκα στη Θεσσαλία, σε Νίκαια και Ε65 στην Καρδίτσα και εκείνο στα Μάλγαρα Θ...
09:42 , Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025

Κανονικά θα λειτουργήσουν όλες οι λαϊκές αγορές της Αττικής αύριο

Κανονικά θα λειτουργήσουν όλες οι λαϊκές αγορές της Αττικής την Τετάρτη (3/12), ανακοίνωσε η Π...
09:33 , Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025

Αρτέμιδα: Υπό την επήρεια αλκοόλ ο 29χρονος που παρέσυρε και σκότωσε τον 24χρονο

Υπό την επήρεια αλκοόλ ήταν ο 29χρονος οδηγός, ο οποίος παρέσυρε και σκότωσε έναν 24χρονο στην...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»