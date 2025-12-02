Συνεχίζεται σήμερα η εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ με την κατάθεση της ορκωτής λογίστριας

  • Οι εργασίες της εξεταστικής επιτροπής της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζονται με την κατάθεση της ορκωτής λογίστριας Δέσποινας Μαρκοπούλου.
  • Η κ. Μαρκοπούλου έχει δηλώσει ότι δεν θα αποκαλύψει εμπιστευτικές πληροφορίες που σχετίζονται με ελέγχους και πληρωμές.
  • Προτίθεται να απαντήσει μόνο σε ερωτήσεις που αφορούν την ταυτότητά της, την επαγγελματική της ιδιότητα και «γενικές επεξηγήσεις σχετικά με τα ελεγκτικά πλαίσια, τους ρόλους και τις νομικές βάσεις».
Με την κατάθεση της ορκωτής λογίστριας Δέσποινας Μαρκοπούλου, η οποία υπέγραφε τις οικονομικές καταστάσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, αναμένεται να συνεχιστούν την Τρίτη οι εργασίες της εξεταστικής επιτροπής της Βουλής.

Η κ. Μαρκοπούλου έχει ήδη καταστήσει σαφές, μέσω επιστολής της στις 4 Νοεμβρίου προς τη Διεύθυνση Ειδικών Μόνιμων Επιτροπών της Βουλής, ότι δεν θα αποκαλύψει εμπιστευτικές πληροφορίες που σχετίζονται με ελέγχους και πληρωμές.

Επικαλούμενη τις σχετικές διατάξεις, είχε τονίσει πως προτίθεται να απαντήσει μόνο σε ερωτήσεις που αφορούν αποκλειστικά την επιβεβαίωση της ταυτότητάς της και της επαγγελματικής της ιδιότητας και «γενικές επεξηγήσεις σχετικά με τα ελεγκτικά πλαίσια, τους ρόλους και τις νομικές βάσεις».

Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025

