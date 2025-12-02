Αρτέμιδα: Υπό την επήρεια αλκοόλ ο 29χρονος που παρέσυρε και σκότωσε τον 24χρονο

Θανατηφόρο τροχαίο στην Αρτέμιδα

Υπό την επήρεια αλκοόλ ήταν ο 29χρονος οδηγός, ο οποίος παρέσυρε και σκότωσε έναν 24χρονο στην Αρτέμιδα, τα μεσάνυχτα του Σαββάτου (29/11).

Οι αιματολογικές εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε φαίνεται πως έδειξαν ότι το αλκοόλ στο αίμα του ήταν στο 0,63 γραμμάρια /λίτρο, πάνω, δηλαδή, από το επιτρεπτό όριο.

Σύμφωνα με τον ΚΟΚ το όριο για το αλκοόλ είναι στα 50 γραμμάρια/λίτρο αίματος.

Το ποινικό παρελθόν του 29χρονου

Σύμφωνα με πληροφορίες, του ΑΝΤ1, ο δράστης, παρά του 29 του χρόνια είχε συλληφθεί 6 φορές στο παρελθόν για ναρκωτικά και κλοπές. Συγκεκριμένα, όταν ήταν 13 ετών, συνελήφθη στη Λούτσα έπειτα από καταγγελία για κλοπή δίκυκλου, ενώ το 2015 συνελήφθη 2 φορές, μια για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών και μια δεύτερη για κατοχή ναρκωτικών. Δύο χρόνια αργότερα, το 2017 συλλαμβάνεται και πάλι για διακίνηση ναρκωτικών.

Το 2022 σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία πάλι για κατοχή ναρκωτικών και λίγο αργότερα για ηλεκτρονικές απάτες. Τέλος, το 2020 είχε εμπλακεί και πάλι σε τροχαίο, όπου ο συνοδηγός του τότε, είχε τραυματιστεί σοβαρά.

Κι όμως, παρά το παλαιότερο τροχαίο στο οποίο παραλίγο να σκοτωθεί ο συνοδηγός του, ο 29χρονος συχνά υποτροπίαζε. Σε νέο βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε ο ΑΝΤ1, φαίνεται το ΙΧ του δράστη 500 μέτρα πριν από την φονική σύγκρουση, να τρέχει με ιλιγγιώδη ταχύτητα.

Ο 29χρονος οδηγός πέρασε το κατώφλι του εισαγγελέα όπου του ασκήθηκε ποινική δίωξη για το κακούργημα της επικίνδυνης οδήγησης, από την οποία επήλθε θάνατος και το πλημμέλημα της σωματικής βλάβης από αμέλεια κατά συρροή. Παραπέμφθηκε σε ανακριτή, στον οποίο θα οδηγηθεί την Τετάρτη.

