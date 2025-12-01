Αρτέμιδα: Την Τετάρτη στον ανακριτή ο 29χρονος οδηγός για την φονική σύγκρουση – Οι πληροφορίες για τις αιματολογικές εξετάσεις, οι μαρτυρίες και το τροχαίο του 2020

Νέες πληροφορίες, μαρτυρίες και βίντεο βλέπουν το φως της δημοσιότητας, για την τραγωδία που σημειώθηκε στην Αρτέμιδα, όταν ο 29χρονος οδηγός τρέχοντας με μεγάλη ταχύτητα, προσέκρουσε σε όχημα, με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός 24χρονου και τον τραυματισμό της μητέρας, της αδελφής και της συντρόφου του. Ο δράστης, έχει βαρύ ποινικό παρελθόν, καθώς έχει συλληφθεί 6 φορές για ναρκωτικά και κλοπές, ενώ όπως προκύπτει, είχε εμπλακεί ξανά σε τροχαίο, ενώ βρισκόταν υπό την επήρεια ουσιών.

Όπως έχει γίνει γνωστό στο αλκοτέστ που έγινε στον 29χρονο μετά το θανατηφόρο τροχαίο στην Αρτέμιδα δεν εντοπίστηκαν ενδείξεις ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ, ωστόσο, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες που μεταδίδει το Mega, τα αποτελέσματα των αιματολογικών εξετάσεων δείχνουν άλλο αποτέλεσμα.

Συγκεκριμένα, από τις πρώτες αιματολογικές εξετάσεις όπου γίνονται στα εγκληματολογικά εργαστήρια, επιβεβαιώνεται η παρουσία σημαντικής ποσότητας αλκοόλ στο αίμα του 29χρονου, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του τηλεοπτικού σταθμού. Οι έρευνες συνεχίζονται για εντοπισμό τυχόν ναρκωτικών ουσιών, με δεδομένο ότι στο ατύχημα στο οποίο είχε εμπλακεί ο 29χρονος το 2020, είχαν ανιχνευθεί ναρκωτικές ουσίες εκ των υστέρων στο αίμα του.

Σε πίστα μετατρέπεται ο δρόμος τα βράδια λένε κάτοικοι της περιοχής

Το σημείο στο οποίο κόπηκε το νήμα της ζωής του 24χρονου έχει γεμίσει από λουλούδια που έχουν αφήσει φίλοι και γνωστοί, θέλοντας να τιμήσουν τη μνήμη ενός νέου που χάθηκε τόσο άδικα, το μοιραίο βράδυ.

Στην κοινωνία της Αρτέμιδας, όλοι είναι συγκλονισμένοι. Δυστυχώς, ο εφιάλτης που ζούσαν τόσα χρόνια έγινε πραγματικότητα. Σύμφωνα με κατοίκους της περιοχής, πολλά αυτοκίνητα αναπτύσσουν μεγάλες ταχύτητες. Ειδικά αργά το βράδυ, όπως λένε, ο δρόμος μετατρέπεται σε πίστα.

Με το όριο ταχύτητας να είναι 30 χλμ. την ώρα, οι άνθρωποι αναπτύσσουν μεγαλύτερες ταχύτητες, ενώ ο δρόμος έχει μικρό πλάτος. Όπως ακόμη τονίζουν οι κάτοικοι, τα περιστατικά δεν είναι λίγα, με παρασύρεις πεζών, με αυτοκίνητα τα οποία καταλήγουν σε τζαμαρίες, αλλά και ανθρώπους που χάνουν την ζωή τους.

Το ποινικό παρελθόν και το νέο βίντεο ντοκουμέντο

Σύμφωνα με πληροφορίες, του ΑΝΤ1, ο δράστης, παρά του 29 του χρόνια είχε συλληφθεί 6 φορές στο παρελθόν για ναρκωτικά και κλοπές. Συγκεκριμένα, όταν ήταν 13 ετών, συνελήφθη στη Λούτσα έπειτα από καταγγελία για κλοπή δίκυκλου, ενώ το 2015 συνελήφθη 2 φορές, μια για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών και μια δεύτερη για κατοχή ναρκωτικών. Δύο χρόνια αργότερα, το 2017 συλλαμβάνεται και πάλι για διακίνηση ναρκωτικών.

Το 2022 σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία πάλι για κατοχή ναρκωτικών και λίγο αργότερα για ηλεκτρονικές απάτες. Τέλος, το 2020 είχε εμπλακεί και πάλι σε τροχαίο, όπου ο συνοδηγός του τότε, είχε τραυματιστεί σοβαρά.

Κι όμως, παρά το παλαιότερο τροχαίο στο οποίο παραλίγο να σκοτωθεί ο συνοδηγός του, ο 29χρονος συχνά υποτροπίαζε. Σε νέο βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε ο ΑΝΤ1, φαίνεται το ΙΧ του δράστη 500 μέτρα πριν από την φονική σύγκρουση, να τρέχει με ιλιγγιώδη ταχύτητα.

Ο 29χρονος οδηγός πέρασε το κατώφλι του εισαγγελέα όπου του ασκήθηκε ποινική δίωξη για το κακούργημα της επικίνδυνης οδήγησης, από την οποία επήλθε θάνατος και το πλημμέλημα της σωματικής βλάβης από αμέλεια κατά συρροή. Παραπέμφθηκε σε ανακριτή, στον οποίο θα οδηγηθεί την Τετάρτη.

Συντετριμμένος ο πατέρας του 24χρονου

Συντετριμμένος είναι ο πατέρας του άτυχου 24χρονου, ο οποίος σκοτώθηκε στο τροχαίο. Ο άτυχος Σωτήρης είναι εγγονός του ιδιοκτήτη αλυσίδας καταστημάτων σοκολάτας «Leonidas», σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

«Έμαθα την επόμενη ημέρα το πρωί τι έγινε. Μένω στην επαρχία και ήρθε ο αδελφός μου και με πήρε. Δεν έχω καταλάβει τι έγινε. Η κοπέλα του κινδυνεύει. Η πρώην σύζυγός μου και η κόρη μου βγήκαν από το νοσοκομείο, αλλά είναι όλοι σε χάλια κατάσταση» είπε ο πατέρας του θύματος.

Όπως είπε ο ίδιος, «ο Σωτηράκης έφυγε, έκανε μεταπτυχιακό, έμενε στο Βέλγιο. Είχε έρθει για δυο ημέρες γιατί ορκιζόταν η κοπέλα του– αυτή που βρίσκεται στο νοσοκομείο- και κάποιος έπεσε πάνω στα παιδιά μου. Ένας άγγελος έφυγε».

Η 21χρονη σύντροφος του 24χρονου υποβλήθηκε σε επέμβαση για τις σοβαρές κακώσεις που υπέστη και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στη ΜΕΘ. Οι γιατροί παρακολουθούν στενά την πορεία της, ενώ οι επόμενες ώρες θεωρούνται κρίσιμες.

«Δεν είχε καταλάβει τι είχε κάνει. Τον είδα μια χαρά, όχι σε κατάσταση σοκ»

Κάτοικος της περιοχής, που πετάχτηκε έξω με τον θόρυβο που προκάλεσε το αυτοκίνητο, του 29χρονου όταν έπεσε πάνω στο σταθμευμένο όχημα, είπε ότι ο δράστης του τροχαίου δυστυχήματος αντιδρούσε σαν να μην είχε συμβεί το παραμικρό.

«Άκουσα θόρυβο και βγήκα έξω. Ζητούσαν κάποιον να ξέρει να κάνει ΚΑΡΠΑ. Ήξερα, και πήγα. Έβαλα το χέρι μου στην καρωτίδα του παλικαριού, αλλά ήταν ήδη νεκρός. Η μητέρα του ήταν δίπλα του σε κατάσταση σοκ. Είχαν ήδη κατεβάσει κουβέρτες και τους είχαν ρίξει… Είδα την κοπέλα την άλλη, την κρατούσαν στα χέρια. Είχε ένα τραύμα στον κρόταφο και στα πόδια της. Όλοι πάθαμε σοκ. Παίρναμε ξανά και ξανά το ΕΚΑΒ. Ήρθε μετά από 25 λεπτά» είπε αρχικά η γυναίκα που έσπευσε στο σημείο στα πρώτα λεπτά του δυστυχήματος.

«Αυτό που ήταν σοκαριστικό, ήταν όταν ο ΕΚΑΒίτης του είπε “έχεις σκοτώσει άνθρωπο”, αυτός είπε “ναι, ε; Με πονάει το αυτί μου”. Δεν είχε καταλάβει τι είχε κάνει. Τον είδα μια χαρά (σ.σ.: δεν ήταν σε κατάσταση μέθης). Δεν τον είδα σε κατάσταση σοκ. Πήγαινε, ερχόταν, κοίταζε το αυτοκίνητό του να δει τι ζημιά έχει πάθει… Δεν γνωρίζω αν ήταν σε σοκ ή σε άλλη κατάσταση. Όλοι οι υπόλοιποι ήταν σε σοκ εκτός από αυτόν. Δεν ήξερα ποιος ήταν, μετά μου είπαν ποιος είναι και τον κατάλαβα…» είπε η αυτόπτης μάρτυρας.