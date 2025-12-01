Στέφανη Χαραλάμπους: «Έγραφε ότι βρέθηκα νεκρή – Είναι αρκετά μακάβριο αλλά το αντιμετώπισα με χιούμορ»

Σύνοψη από το

  • Σελίδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ισχυρίστηκε πρόσφατα πως η ηθοποιός Στέφανη Χαραλάμπους βρέθηκε νεκρή, προκαλώντας ανησυχία στο κοινό.
  • Η ίδια αντέδρασε άμεσα με story στο Instagram, καθησυχάζοντας τους φίλους και γνωστούς της ότι είναι μια χαρά.
  • Η ηθοποιός αντιμετώπισε το «αρκετά μακάβριο» περιστατικό με χιούμορ, δηλώνοντας ότι πιθανόν δημοσιεύτηκε «για να τραβήξουν την προσοχή του κόσμου».
Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Στέφανη Χαραλάμπους
Φωτογραφία: Instagram/stephaniecharalambous

Πριν από λίγες ημέρες μία σελίδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ισχυρίστηκε πως η Στέφανη Χαραλάμπους βρέθηκε νεκρή. Η ηθοποιός, την οποία μεγάλο μέρος του κοινού έχει γνωρίσει μέσα από την επιτυχημένη σειρά του MEGA «Η Γη της Ελιάς», αντέδρασε άμεσα και με story της στο Instagram καθησύχασε όσους είχαν διαβάσει την δημοσίευση. Η καλλιτέχνις μίλησε στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά για τα όσα έγιναν, σημειώνοντας πως: «Είναι αρκετά μακάβριο αλλά το αντιμετώπισα με χιούμορ».

Στις δηλώσεις στο «Buongiorno», η Στέφανη Χαραλάμπους ανέφερε πως: «Μπήκα μια μέρα τέλος πάντων στο Facebook και μου εμφανίστηκε μια σελίδα που είναι fanpage της “Γης της Ελιάς” και έγραφε ότι βρέθηκα νεκρή στις τέσσερις τα ξημερώματα σε χωράφια και είχε τη φωτογραφία μου.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας με έπαιρναν τηλέφωνο γνωστοί, φίλοι, μου έστελναν μηνύματα και με ρωτούσαν αν είμαι καλά. Ανέβασα ένα story στο Instagram για να τους πω ότι είμαι μια χαρά και να μην πιστεύουν ότι βλέπουν στο διαδίκτυο!».

«Φαντάζομαι ότι το βάλανε για να τραβήξουν την προσοχή του κόσμου, για να πάρουν views, δεν έχω ιδέα. Δεν προσπάθησα να επικοινωνήσω με τον διαχειριστή της σελίδας που το έγραψε. Δεν το προχώρησα. Είναι αρκετά μακάβριο αλλά το αντιμετώπισα με χιούμορ», εξήγησε στη συνέχεια η ηθοποιός.

