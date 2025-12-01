Μαρίνα Σάττι: «Ένα τεράστιο ευχαριστώ στους γιατρούς εδώ…» – Οι πρώτες δηλώσεις μετά το εξιτήριο

Εξιτήριο πήρε το πρωί της Δευτέρας (1/12) από τη Γενική Κλινική του Ιασώ, στην οποία νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες, η Μαρίνα Σάττι. Η ταλαντούχα καλλιτέχνις βγαίνοντας από το νοσοκομείο έκανε δηλώσεις στους δημοσιογράφους, που την περίμεναν. Ανάμεσα σε άλλα, η επιτυχημένη ερμηνεύτρια εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της προς τους γιατρούς και τους νοσηλευτές που την φρόντισαν.

«Όλα είναι πολύ καλά με την υγεία μου. Καλά είμαι, γι’ αυτό και φεύγω τώρα. Ήμουν εδώ αρκετές μέρες. Ένα τεράστιο ευχαριστώ στους γιατρούς εδώ, σε όλους. Οι οποίοι έκαναν πραγματικά τρομερή δουλειά, τώρα το λέω και συγκινούμαι. Επιστήμονες που συνεργάστηκαν όλοι μεταξύ τους τρομερά, όλοι οι άνθρωποι, οι νοσηλευτές», ανέφερε αρχικά η Μαρίνα Σάττι.

Συνεχίζοντας, η τραγουδίστρια είπε στους δημοσιογράφους ότι: «Σήμερα υποτίθεται ότι θα φεύγαμε κιόλας για την Αμερική, γιατί είχαμε την περιοδεία, δεν θα γίνει, αναβλήθηκε προφανώς. Ο κόσμος μου έστελνε συνέχεια μηνύματα, ερχόντουσαν και οι φίλοι μου πάρα πολύ, όλες αυτές τις ημέρες».

Σε ερώτηση για το αν υπήρξε κάποια στιγμή στο νοσοκομείο, που να αναθεώρησε κάτι, η Μαρίνα Σάττι απάντησε: «Έχω σκεφτεί πάρα πολλά πράγματα. Πάρα πολλά πράγματα! Γιατί πρώτη φορά μου τυχαίνει και κάτι τέτοιο!».

«Εδώ δεν μου έλειψε τίποτα, μόνο ο γατούλης μου», σημείωσε η καλλιτέχνις.