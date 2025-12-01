Το σόι σου: Οι πρωταγωνιστές απολαμβάνουν τα γυρίσματα σαν να μην πέρασε μια μέρα

Νάντια Ρηγάτου

Media

Το σόι σου: Οι πρωταγωνιστές απολαμβάνουν τα γυρίσματα σαν να μην πέρασε μια μέρα

Στα παρασκήνια της λατρεμένης σειράς «Το σόι σου» βρέθηκε ο Σπύρος Νάσιος με την κάμερα της εκπομπής «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» και κατέγραψε τα πάντα… πρόβες, γέλια, σαρδάμ και μεγάλη χαρά που ξαναβρέθηκαν όλοι οι συντελεστές μαζί.

«Σαν να μην πέρασε μια μέρα» λένε με μια φωνή η Βάσω Λασκαράκη και ο Μελέτης Ηλίας.

«Μα είναι λες και σταματήσαμε Παρασκευή και Δευτέρα ξεκινήσαμε, χρονοκάψουλα, έξι χρόνια δεν πέρασαν» λέει ο Μελέτης, για να συμπληρώσει η Βάσω «είναι πάρα πολύ παράξενο, μερικές φορές πολύ συγκινητικό  και άλλες φορές λίγο “σπούκι” σαν να ‘χεις μπει στη χρονοσφαίρα. Γενικά είναι ευτυχής συγκυρία να είσαι ξανά με αυτούς τους ανθρώπους και να συνεργάζεσαι».

«Η νύφη σα θα γεννηθεί στην πεθερά θα μοιάσει, εξαιρετικά τα πάω με την πεθερά μου… έφθασε και η Αντωνία στα όριά της, ξέσπασε» λέει χαρακτηριστικά η Ιωάννα Ασημακοπούλου.

Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου θα πει ότι το αντικείμενο του πόθου όλων είναι ο κόσμος και εύχονται όλοι να συνεχίσει η σειρά με την ίδια επιτυχία.

Ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης δηλώνει ότι αγαπά τον Ζουζουνέλ και τον έχει στην καρδιά του και χαίρεται που ξανακάνει αυτό το ρόλο, ενώ ο τηλεοπτικός γιος του, Αναστάσης Κουγιάς, περνά πολύ καλά με τον μπαμπά του «έχουμε δέσει, έχουμε ωραία σχέση».

«Η αγάπη που έχουμε μεταξύ μας, μας δίνει κουράγιο και δύναμη να συνεχίζουμε και να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα της καθημερινότητας που συμβαίνουν μέσα σε μια οικογένεια, μέσα το σόι μας, μέσα στο σόι των συμπέθερων» επισημαίνει ο Παύλος Ορκόπουλος.

Δείτε το ρεπορτάζ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS: Μήνυμα ΙΣΑ για σεβασμό, πρόληψη και πρόσβαση στην υγεία

Πονόλαιμος και βήχας που επιμένει; Τι τρώνε οι γιατροί και οι σεφ για να τα αντιμετωπίσουν

Τέλη κυκλοφορίας: Η προθεσμία για πληρωμή – Τέλος οι παρατάσεις, πώς καθορίζονται τα πρόστιμα

Σούπερ μάρκετ: Ξεπέρασαν τα 13 δισ. ευρώ οι πωλήσεις το 2024 – Αναλυτικά στοιχεία

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
16:37 , Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025

Open: Οι πέντε σειρές από τη «χρυσή» ταινιοθήκη του Mega, με τις οποίες θα ενισχύσει το πρόγραμμά του

Με πέντε σειρές από τη «χρυσή» ταινιοθήκη του Mega θα ενισχύσει το πρόγραμμά του το Open, σύμφ...
15:38 , Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025

Έρχονται 16 νέες παραγωγές το 2026

Τα κανάλια βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέπη με συνολικά έξι νέες σειρές και δέκα ψυχαγωγικά φορ...
15:10 , Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025

Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια – O Γρηγόρης θα συναντήσει τον εκβιαστή του

Συγκλονιστικές εξελίξεις έρχονται στο νέο επεισόδιο της σειράς “Porto Leone: Στη γειτονι...
14:41 , Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025

Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι: Έρχεται η στιγμή που όλοι περίμεναν από την αρχή της σειράς

Στα επεισόδια αυτής της εβδομάδας της σειρας “Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι“, αυτή την...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»