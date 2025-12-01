Το σόι σου: Οι πρωταγωνιστές απολαμβάνουν τα γυρίσματα σαν να μην πέρασε μια μέρα

Στα παρασκήνια της λατρεμένης σειράς «Το σόι σου» βρέθηκε ο Σπύρος Νάσιος με την κάμερα της εκπομπής «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» και κατέγραψε τα πάντα… πρόβες, γέλια, σαρδάμ και μεγάλη χαρά που ξαναβρέθηκαν όλοι οι συντελεστές μαζί.

«Σαν να μην πέρασε μια μέρα» λένε με μια φωνή η Βάσω Λασκαράκη και ο Μελέτης Ηλίας.

«Μα είναι λες και σταματήσαμε Παρασκευή και Δευτέρα ξεκινήσαμε, χρονοκάψουλα, έξι χρόνια δεν πέρασαν» λέει ο Μελέτης, για να συμπληρώσει η Βάσω «είναι πάρα πολύ παράξενο, μερικές φορές πολύ συγκινητικό και άλλες φορές λίγο “σπούκι” σαν να ‘χεις μπει στη χρονοσφαίρα. Γενικά είναι ευτυχής συγκυρία να είσαι ξανά με αυτούς τους ανθρώπους και να συνεργάζεσαι».

«Η νύφη σα θα γεννηθεί στην πεθερά θα μοιάσει, εξαιρετικά τα πάω με την πεθερά μου… έφθασε και η Αντωνία στα όριά της, ξέσπασε» λέει χαρακτηριστικά η Ιωάννα Ασημακοπούλου.

Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου θα πει ότι το αντικείμενο του πόθου όλων είναι ο κόσμος και εύχονται όλοι να συνεχίσει η σειρά με την ίδια επιτυχία.

Ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης δηλώνει ότι αγαπά τον Ζουζουνέλ και τον έχει στην καρδιά του και χαίρεται που ξανακάνει αυτό το ρόλο, ενώ ο τηλεοπτικός γιος του, Αναστάσης Κουγιάς, περνά πολύ καλά με τον μπαμπά του «έχουμε δέσει, έχουμε ωραία σχέση».

«Η αγάπη που έχουμε μεταξύ μας, μας δίνει κουράγιο και δύναμη να συνεχίζουμε και να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα της καθημερινότητας που συμβαίνουν μέσα σε μια οικογένεια, μέσα το σόι μας, μέσα στο σόι των συμπέθερων» επισημαίνει ο Παύλος Ορκόπουλος.

