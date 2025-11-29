Τηλεθέαση (28/11): Υψηλές πτήσεις για το «Το σόι σου»

Τηλεθέαση (28/11): Υψηλές πτήσεις για το «Το σόι σου»

Η μάχη της τηλεθέασης συνεχίζεται με ενδιαφέροντα αποτελέσματα τόσο στο Δυναμικό Κοινό όσο και στο Γενικό Σύνολο.

Δημοφιλείς εκπομπές και ψυχαγωγικά shows σημείωσαν υψηλές πτήσεις, με το «Το σόι σου» να κυριαρχεί και στις δύο κατηγορίες.

Δείτε αναλυτικά τα ποσοστά τηλεθέασης και πώς διαμορφώθηκε ο ανταγωνισμός.

Δυναμικό Κοινό

Εκπομπή / Σειρά Ποσοστό
Το σόι σου 28,5%
The Voice 14,4%
GNTM 9,7%
Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος 9,4%
Στην πίεση 1,1%

 

Γενικό Σύνολο

Εκπομπή / Σειρά Ποσοστό
Το σόι σου 27,5%
The Voice 20,2%
Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος 11,5%
GNTM 7,8%
Στην πίεση 1,6%

