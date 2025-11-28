Τηλεθέαση (27/11): Οι νικητές της χθεσινής βραδιάς

Enikos Newsroom

Media

Τηλεθέαση (27/11): Οι νικητές της χθεσινής βραδιάς

Η τηλεοπτική μάχη της βραδιάς αποτυπώνεται ξεκάθαρα στους πίνακες τηλεθέασης, με τις σειρές μυθοπλασίας αλλά και τα αθλητικά προγράμματα να διεκδικούν τις πρώτες θέσεις στο δυναμικό και στο γενικό κοινό.

Οι επιλογές των τηλεθεατών παρουσίασαν έντονο ενδιαφέρον, με σημαντικές αυξομειώσεις στα ποσοστά και ξεκάθαρους “νικητές” σε κάθε κατηγορία.

Παρακάτω ακολουθούν αναλυτικά οι επιδόσεις των προγραμμάτων.

Γενικό Σύνολο

Εκπομπή / Σειρά Ποσοστό
Να μ’ Αγαπάς 23,5
Άγιος Έρωτας 20,7
Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι 14,3
UEFA Conference – Φιορεντίνα – ΑΕΚ 15,2
Η γη της ελιάς 16,8
Εκατομμυριούχος 12,1
First Dates 8,2
The Floor 7,2
Pre Game Show 7,7
Τα φαντάσματα Ε 5,1
Τότε και τώρα Ε 5,5
The real view 1,9
La promesa 3,1

 

Δυναμικό Κοινό

Εκπομπή / Σειρά Ποσοστό
Να μ’ Αγαπάς 17,3
Άγιος Έρωτας 15
Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι 12,8
UEFA Conference – Φιορεντίνα – ΑΕΚ 12,2
Η γη της ελιάς 11,1
Εκατομμυριούχος 9,9
First Dates 9,3
The Floor 8,1
Pre Game Show 6,1
Τα φαντάσματα Ε 5,7
Τότε και τώρα Ε 5,6
The real view 2,4
La promesa 0,7

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η ρευματοειδής αρθρίτιδα ξεκινά χρόνια πριν εμφανιστούν τα πρώτα συμπτώματα, σύμφωνα με νέα μελέτη – Πώς να προστατευτείτε

Προστάτης: Τα συμπτώματα που δεν πρέπει να αγνοούν οι άνω των 50, σύμφωνα με ειδικό

Προκαταβολή βασικής ενίσχυσης: Καταβάλλεται σήμερα σε 471.833 αγρότες

Σήμερα η επιστροφή ενοικίου στους δικαιούχους – Ποιοι και πόσοι θα το λάβουν

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
07:21 , Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025

Οι αθλητικές μεταδόσεις 28/11/2025

Αγώνες ποδοσφαίρου, βόλεϊ και χάντμπολ περιλαμβάνει το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις τ...
05:48 , Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025

Οι οικονομικές εφημερίδες 28/11/2025

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις οικονομικές εφημερίδες, σήμερα 28/11/2025.
05:43 , Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025

Οι αθλητικές εφημερίδες 28/11/2025

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις αθλητικές εφημερίδες, σήμερα 28/11/2025.
02:10 , Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025

Γιώργος Κουρδής για την τραγωδία της 11ης Σεπτεμβρίου: «Η φωτιά στους δρόμους του Μανχάταν έκαιγε ακόμα και 3 μέρες μετά»

Ο Γιώργος Κουρδής περιέγραψε στη Δώρα Αναγνωστοπούλου και στο Mega Stories όσα έζησε στη Νέα Υ...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»