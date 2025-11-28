Τηλεθέαση (27/11): Οι νικητές της χθεσινής βραδιάς

Η τηλεοπτική μάχη της βραδιάς αποτυπώνεται ξεκάθαρα στους πίνακες τηλεθέασης, με τις σειρές μυθοπλασίας αλλά και τα αθλητικά προγράμματα να διεκδικούν τις πρώτες θέσεις στο δυναμικό και στο γενικό κοινό.

Οι επιλογές των τηλεθεατών παρουσίασαν έντονο ενδιαφέρον, με σημαντικές αυξομειώσεις στα ποσοστά και ξεκάθαρους “νικητές” σε κάθε κατηγορία.

Παρακάτω ακολουθούν αναλυτικά οι επιδόσεις των προγραμμάτων.

Γενικό Σύνολο

Εκπομπή / Σειρά Ποσοστό Να μ’ Αγαπάς 23,5 Άγιος Έρωτας 20,7 Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι 14,3 UEFA Conference – Φιορεντίνα – ΑΕΚ 15,2 Η γη της ελιάς 16,8 Εκατομμυριούχος 12,1 First Dates 8,2 The Floor 7,2 Pre Game Show 7,7 Τα φαντάσματα Ε 5,1 Τότε και τώρα Ε 5,5 The real view 1,9 La promesa 3,1

Δυναμικό Κοινό