Κακοκαιρία Adel: Κλειστά σχολεία στα Σπάτα λόγω διακοπής ηλεκτροδότησης

Enikos Newsroom

κοινωνία

Σχολείο

Την απόφαση να παραμείνουν σήμερα κλειστά τα σχολεία στα Σπάτα πήρε ο δήμος Σπάτων-Αρτέμιδας, καθώς έχει παρουσιαστεί σοβαρό πρόβλημα στην ηλεκτροδότηση, λόγω της κακοκαιρίας.

Η σχετική ανακοίνωση της δημοτικής Αρχής αναφέρει:

«Προσωρινή μη λειτουργία σχολικών μονάδων στα Σπάτα λόγω διακοπής ηλεκτροδότησης.

Λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων και των συνεχών βροχοπτώσεων, σημειώθηκαν διακοπές ηλεκτροδότησης στην περιοχή των Σπάτων, οι οποίες επηρεάζουν τη λειτουργία σχολικών μονάδων.

Για σήμερα δεν θα λειτουργήσουν οι ακόλουθες σχολικές μονάδες: 1ος Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός Σπάτων, 1ο Νηπιαγωγείο Σπάτων, 2ο Νηπιαγωγείο Σπάτων, 5ο Νηπιαγωγείο Σπάτων, 1ο Δημοτικό Σχολείο Σπάτων, 3ο Δημοτικό Σχολείο Σπάτων, Γυμνάσιο Σπάτων, Λύκειο Σπάτων.

Τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ βρίσκονται ήδη στο σημείο και καταβάλλονται προσπάθειες για την άμεση αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης. Θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση με κάθε νεότερη εξέλιξη».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η ρευματοειδής αρθρίτιδα ξεκινά χρόνια πριν εμφανιστούν τα πρώτα συμπτώματα, σύμφωνα με νέα μελέτη – Πώς να προστατευτείτε

Προστάτης: Τα συμπτώματα που δεν πρέπει να αγνοούν οι άνω των 50, σύμφωνα με ειδικό

Προκαταβολή βασικής ενίσχυσης: Καταβάλλεται σήμερα σε 471.833 αγρότες

Σήμερα η επιστροφή ενοικίου στους δικαιούχους – Ποιοι και πόσοι θα το λάβουν

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
10:56 , Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025

Κακοκαιρία Adel: Κλειστά τα σχολεία σε 11 Δήμους της χώρας

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ενημερώνει ότι λόγω της έντονης κακοκαιρία...
10:54 , Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025

Κρήτη: Με λευκά τριαντάφυλλα αποχαιρετούν τον 19χρονο Ραφαήλ – Στρατιωτικό άγημα για την απόδοση τιμών

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης και αβάσταχτου πόνου, συγγενείς και φίλοι αποχαιρετούν σήμερα Παρασκευή...
10:33 , Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025

Κακοκαιρία Adel: Το χαλάζι δημιούργησε λευκό «χαλί» σε αυλή σπιτιού στην Παλλήνη – Φωτογραφία αναγνώστη

Η κακοκαιρία Adel πλήττει με ένταση την Αττική, προκαλώντας αρκετά προβλήματα. Στην Παλλήνη, μ...
10:18 , Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025

Κακοκαιρία Adel: Έπεσαν δέντρα σε Νέα Ιωνία και Μαρούσι – Δείτε φωτογραφίες

 Σε «κόκκινο» συναγερμό είναι η Πολιτική Προστασία, με την κακοκαιρία Adel να «σαρώνει» την χώ...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»