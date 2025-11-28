Κακοκαιρία Adel: Έπεσε χαλάζι στο Γαλάτσι – ΦΩΤΟ αναγνώστη

Κακοκαιρία Adel: Έπεσε χαλάζι στο Γαλάτσι – ΦΩΤΟ αναγνώστη

Η κακοκαιρία «Adel» σαρώνει σήμερα την Αττική με ισχυρές καταιγίδες, χαλάζι και σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία, με τα φαινόμενα να αναμένεται να εξασθενήσουν σταδιακά από το απόγευμα σύμφωνα με την ΕΜΥ.​

Από τα ξημερώματα ισχυρές καταιγίδες πλήττουν πολλές περιοχές του Λεκανοπεδίου, με έντονη κεραυνική δραστηριότητα και ισχυρή βροχόπτωση, μετατρέποντας δρόμους σε χείμαρρους μέσα σε λίγα λεπτά. Χαλαζοπτώσεις έχουν καταγραφεί σε διάφορες περιοχές της Αττικής, όπως στο Γαλάτσι, όπως μπορείτε να δείτε στις φωτογραφίες που έστειλε αναγνώστης του enikos.gr.

10:56 , Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025

Κακοκαιρία Adel: Κλειστά τα σχολεία σε 11 Δήμους της χώρας

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ενημερώνει ότι λόγω της έντονης κακοκαιρία...
10:54 , Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025

Κρήτη: Με λευκά τριαντάφυλλα αποχαιρετούν τον 19χρονο Ραφαήλ – Στρατιωτικό άγημα για την απόδοση τιμών

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης και αβάσταχτου πόνου, συγγενείς και φίλοι αποχαιρετούν σήμερα Παρασκευή...
10:33 , Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025

Κακοκαιρία Adel: Το χαλάζι δημιούργησε λευκό «χαλί» σε αυλή σπιτιού στην Παλλήνη – Φωτογραφία αναγνώστη

Η κακοκαιρία Adel πλήττει με ένταση την Αττική, προκαλώντας αρκετά προβλήματα. Στην Παλλήνη, μ...
10:26 , Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025

Κακοκαιρία Adel: Κλειστά σχολεία στα Σπάτα λόγω διακοπής ηλεκτροδότησης

Την απόφαση να παραμείνουν σήμερα κλειστά τα σχολεία στα Σπάτα πήρε ο δήμος Σπάτων-Αρτέμιδας, ...
