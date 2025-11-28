Κακοκαιρία Adel: Έπεσε χαλάζι στο Γαλάτσι – ΦΩΤΟ αναγνώστη

Η κακοκαιρία «Adel» σαρώνει σήμερα την Αττική με ισχυρές καταιγίδες, χαλάζι και σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία, με τα φαινόμενα να αναμένεται να εξασθενήσουν σταδιακά από το απόγευμα σύμφωνα με την ΕΜΥ.​

Από τα ξημερώματα ισχυρές καταιγίδες πλήττουν πολλές περιοχές του Λεκανοπεδίου, με έντονη κεραυνική δραστηριότητα και ισχυρή βροχόπτωση, μετατρέποντας δρόμους σε χείμαρρους μέσα σε λίγα λεπτά. Χαλαζοπτώσεις έχουν καταγραφεί σε διάφορες περιοχές της Αττικής, όπως στο Γαλάτσι, όπως μπορείτε να δείτε στις φωτογραφίες που έστειλε αναγνώστης του enikos.gr.