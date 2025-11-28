Τέμπη: Συνεχίζεται σήμερα η δίκη για τα βίντεο φόρτωσης της εμπορικής αμαξοστοιχίας

Τέμπη: Συνεχίζεται σήμερα η δίκη για τα βίντεο φόρτωσης της εμπορικής αμαξοστοιχίας
Συνεχίζεται σήμερα (28/11) στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας η δίκη για την διαχείριση του βιντεοληπτικού υλικού στην υπόθεση του πολύνεκρου σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη.

Πρόκειται για την υπόθεση με την μη προσκόμιση στον εφέτη ανακριτή του βιντεοληπτικού υλικού από τον Εμπορευματικό Σταθμό της Θεσσαλονίκης, απ’ όπου ξεκίνησε την πορεία της η εμπορευματική αμαξοστοιχία το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου του 2023 και για την επανεγγραφή νέων δεδομένων στον ψηφιακό σκληρό δίσκους τους πρώτους μήνες μετά το δυστύχημα.

Σύμφωνα με το larissanet.gr, σε δηλώσεις της η Μαρία Καρυστιανού στην είσοδο του Δικαστικού Μεγάρου εξαπέλυσε πυρά κατά του Εφέτη Ανακριτή σχετικά με τη διαχείριση του βιντεοληπτικού υλικού.

«Αυτή η δίκη έπρεπε να είναι διαφορετική, με διαφορετικούς κατηγορούμενους ή πιο εμπλουτισμένο κατηγορητήριο» υπογράμμισε χαρακτηριστικά και ζήτησε τουλάχιστον να κληθεί ως μάρτυρας, ώστε να δώσει εξηγήσεις.

Το παρών δίνει και ο Γιώργος Κουτσόπουλος, ο οποίος έχασε τον εγγονό του Τάσο, στην τραγωδία των Τεμπών, ζητώντας για μία ακόμη φορά δικαίωση.

 

