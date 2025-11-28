Πλημμύρες στην Ασία: Τουλάχιστον 183 νεκροί σε Ινδονησία, Σρι Λάνκα και Ταϊλάνδη

Μάχη με την κακοκαιρία, τις σφοδρές πλημμύρες και τις κατολισθήσεις δίνουν οι χώρες στην νοτιοανατολική Ασία.

Στην Ινδονησία τουλάχιστον 90 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και δεκάδες είναι αγνοούμενοι, σύμφωνα με το BBC. Στη Σρι Λάνκα οι νεκροί είναι τουλάχιστον 56 και ακόμη 21 άνθρωποι αγνοούνται. Στη Ταϊλάνδη τουλάχιστον 37 άνθρωποι έχουν επιβεβαιωθεί ότι είναι νεκροί καθώς η χώρα έχει «γονατίσει» από τις πλημμύρες που έπληξαν 10 επαρχίες.

Στη επαρχία δυτική Σουμάτρα στην Ινδονησία, τουλάχιστον 22 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και εξακολουθούν να αγνοούνται άλλοι 12, ανέφερε το τοπικό παράρτημα της υπηρεσίας διαχείρισης καταστροφών.

Το δυτικό τμήμα του πελώριου ινδονησιακού αρχιπελάγους, όπως και γειτονικές χώρες, η Μαλαισία και η Ταϊλάνδη, επλήγησαν από πολύ ισχυρές βροχοπτώσεις, που προκάλεσαν δεκάδες θανάτους τις τελευταίες μέρες.

🇮🇩 The death toll has hit at least 61 in Sumatra, Indonesia, after a rare tropical cyclone triggered floods and landslides. Rescuers are still pulling people from fast-flowing waters, with rain continuing and around 100 residents reported missing. 📍 Garoga Village, Batang… pic.twitter.com/tFXCTRbIXr — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) November 27, 2025

«Η προτεραιότητά μας είναι να σώσουμε και να βοηθήσουμε τον κόσμο. Ελπίζουμε ότι ο καιρός θα βελτιωθεί και θα μπορέσουμε να αναπτύξουμε», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας στο AFP, καθώς πολλές οδικές συνδέσεις είναι κομμένες.

Στην Σιμπόλγκα, την πόλη που υπέστη το πιο βαρύ πλήγμα, έχασαν τη ζωή τους πάνω από 30 άνθρωποι, ανέφερε ακόμη.

Καταρρακτώδεις βροχές έπληξαν τις τελευταίες ημέρες τις επαρχίες Δυτική Σουμάτρα, Βόρεια Σουμάτρα και Ατσέχ, στο δυτικό άκρο της Σουμάτρας, προκαλώντας πλημμύρες, κατολισθήσεις και εκτεταμένες ζημιές στις υποδομές.

Στην τελευταία, την Ατσέχ, χρειάστηκε εσπευσμένη απομάκρυνση σχεδόν 1.500 ανθρώπων από τα σπίτια τους, σύμφωνα με την υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών.

Sri Lanka reels under extreme weather as floods and landslides claim 30 lives in just two days, with 21 people still missing. Heavy rain continues to devastate communities and disrupt daily life in many areas pic.twitter.com/79ayl1Z40G — Azzam Ameen (@AzzamAmeen) November 27, 2025



Διαπιστώθηκαν διακοπές της ηλεκτροδότησης σε διάφορους τομείς της επαρχίας, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου.

Τοπική θυγατρική της δημόσιας επιχείρησης ηλεκτρισμού Perusahaan Listrik Negara ανακοίνωσε προχθές πως ανέπτυξε προσωπικό για να αποκατασταθεί «προοδευτικά» η παροχή, μετά την κατάρρευση πυλώνα του συστήματος μετάδοσης λόγω ξαφνικής πλημμύρας.

Σύμφωνα με την ινδονησιακή μετεωρολογική, κλιματολογική και γεωφυσική υπηρεσία, προχθές Τετάρτη σχηματίστηκε κυκλώνας –τον βάφτισε Σενιάρ– που θεωρείται πιθανό να προκαλέσει νέα ακραία καιρικά φαινόμενα, κυρίως στην Ατσέχ και στη βόρεια Σουμάτρα, τα επόμενα 24ωρα.

Η κλιματική αλλαγή έχει αυξήσει τη σφοδρότητα των καταιγίδων· πλέον οι βροχοπτώσεις γίνονται κατά πολύ μεγαλύτερες ποσότητες, προκαλώντας συχνά ξαφνικές πλημμύρες.

Στην αρχή του μήνα, κατολισθήσεις έπληξαν την Ιάβα, όπου οι αρχές ανακοίνωσαν πως τουλάχιστον 38 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης τερματίστηκαν την Τρίτη, παρότι 13 άνθρωποι παρέμεναν αγνοούμενοι, κατά τις αρχές.