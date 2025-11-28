Ιταλία: Τα συνδικάτα τα βάζουν με τον προϋπολογισμό της Μελόνι – Γενική απεργία στα ΜΜΜ, το δημόσιο και τα νοσοκομεία

Πέντε αυτόνομα «συνδικάτα βάσης» απεργούν σήμερα στην Ιταλία κατά του σχεδίου κρατικού προϋπολογισμού της κυβέρνησης Μελόνι για το 2026, το οποίο αναμένεται να εγκριθεί από το κοινοβούλιο μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

Η γενική απεργία αφορά τα μέσα μαζικής μεταφοράς και τη δημόσια διοίκηση, όπως και τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, της πυροσβεστικής και των νοσοκομείων.

«Ζητάμε μαζικές επενδύσεις στη δημόσια παιδεία, στην υγεία και στα μέσα μαζικής μεταφοράς. «Εναντιωνόμαστε στην αύξηση των στρατιωτικών δαπανών και κύριο αίτημά μας είναι η μονιμοποίηση των έκτακτων εργαζομένων», αναφέρουν τα ιταλικά «συνδικάτα βάσης», τα οποία κρίνουν «μηδαμινές» τις αυξήσεις που εγκρίθηκαν από την κυβέρνηση για τους δημοσίους υπαλλήλους.

Όπως ανακοινώθηκε, οι συνδικαλιστικές αυτές ενώσεις ζήτησαν από τα μέλη τους να πάρουν μέρος σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας μπροστά στη Βουλή της Ρώμης, στις 11 το πρωί ώρα Ιταλίας.

Το μεγαλύτερο συνδικάτο της χώρας -το κεντροαριστερό Cgil- αποφάσισε κατόπιν διαπραγματεύσεων να απεργήσει ξεχωριστά, στις 12 Δεκεμβρίου.

